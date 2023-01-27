«Ночной бухгалтер». Новая проблема из-за ЕНП: бухгалтеры запутались в сроках уплаты НДФЛ и взносов с отпускных

ЕНП, отпускные и уведомления

Срок уплаты налогов и взносов – 28 число. Какого месяца? Это зависит от периода начисления.

По взносам все относительно просто, по НДФЛ свои особенности, по взносам на травматизм правила ЕНП вообще не действуют.

Бухгалтеры теряются, что когда платить с отпускных. Собрали все сроки в таблицу.

А налоговики путают бухгалтеров с уточненными уведомлениями. Говорят, что каждое новое затирает предыдущее, а сами начисляют налог два раза по двум уведомлениям.

ИП, взносы и пенсия

ИП-военные пенсионеры избавятся от обязанности платить фиксированные пенсионные взносы.

Толку от этих взносов все равно мало – они идут на будущую пенсию, которая многим из таких ИП не светит.

ИП дошел до Конституционного суда и добился отмены взносов. Теперь в закон внесут поправки.

🔥ЕНП в 1С: что надо сделать срочно



Главной бухгалтерской темой 2023 года является переход на ЕНП и ЕНС. В связи с этим в программе 1С произошли изменения.



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УСН, ОСНО и ювелиры

Ювелирам в этом году можно учитывать в расходах свой прошлогодний товар и брать на вычет НДС по нему. Минфин дал несколько разъяснений по их переходу с УСН на ОСНО.

Сами ювелиры не в восторге от ОСНО и заваливают Telegram-канал Минфина комментариями боли и негодования.

Кадровики, бухгалтеры и ЕФС-1

Вечный спор: кто должен сдавать отчеты, которые содержат кадровую информацию, но вроде как считаются бухгалтерскими.

ЕФС-1 – тот еще гибрид. Там каких только листов и разделов нет. Можно поделить их между кадрами и бухгалтерией. Работы хватит всем.

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Ваша без отпуска и без пенсии редакция