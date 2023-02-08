Как выстроить финансовую инфраструктуру продавцам на маркетплейсе

Зачем нужна финансовая инфраструктура?

Для успешной работы бизнеса необходимо открыть расчетный счет в банке, который понимает потребности продавцов маркетплейсов и их «боли», например, необходимость оперативно и с минимальной комиссией выводить средства с площадки на счет или карту.

Продавцу нужно развивать лояльность покупателей с помощью специальных мотивационных программ, а также предусмотреть необходимость в кредите или факторинге.

Но не каждый банк готов предложить все необходимые продавцам инструменты и услуги, а, главное – установить адекватный размер комиссии.

Иногда при открытии счета менеджер может предложить лояльный тариф или индивидуальные условия, но они через какое-то время перестают действовать, а продавец забывает пересмотреть пакет РКО.

Занятый вопросами продвижения, продавец в итоге или автоматически переходит на более дорогой тариф, даже не замечая этого, или в спешке подключает сервисы и продукты, которые кажутся подходящими, по принципу «сначала подключу – потом разберусь».

При этом, он не всегда заранее учитывает собственную бизнес-модель и просчитывать экономику магазина.

Есть такое выражение «торопиться нужно медленно» и оно к выбору банка и системы РКО как раз подходит.

Чтобы финансы работали на вас, нужно: Выбрать сервисы и услуги, которые вам действительно нужны .

Предусмотреть нюансы выбранного вида деятельности . Например, для торговли (перепродажи) важно избегать кассовых разрывов, иметь доступ к овердрафту. Производителю необходимы более серьезные инструменты – кредитование, возможность использовать факторинг.

Учитывать специфику работы с маркетплейсами. Например, вы будете много тратить напрямую со счета, а снимать наличных мало. Или наоборот – покупаете товар или сырье / материалы для производства за наличку или по карте, и придется снимать средства со счета или открывать карту к счету.

Быстро и удобно подключаться к бонусным программам, программам лояльности и рассрочки, которые позволяет управлять покупательским спросом.

Чек-лист, как выстроить работу с финансами продавцу на маркетплейсе

Проанализировать текущее финансовое состояние бизнеса. Перед тем как внедрять новое и ликвидировать старое, нужно оценить текущее положение дел и проанализировать эффективность используемых финансовых сервисов. Потратьте время, чтобы оценить финансовую модель, включающую расчет таких показателей, как рентабельность, выручка, себестоимость, фиксированные расходы и операционная прибыль. Выявить финансовые потребности. Например, возникают кассовые разрывы между оплатой новой партии товара и поступлением выручки на счет. Или перед сезоном акций и распродаж на закупку не хватает собственных средств. Значит надо заложить в модель, например, на сезоны высокого спроса, использование овердрафта, кредита или другого инструмента. Продавцы на Ozon могут воспользоваться сервисом «Деньги до продаж». Избавиться от неиспользуемых и убыточных инструментов. Например, отказаться от дорогостоящего вывода денежных средств на карту физлица для ИП. Выбирать продукты, которые легко интегрируются и взаимодействуют между собой.

Никто не знает «боли», проблемы и специфику интернет-торговли лучше продавца и его маркетплейса.

Поэтому неудивительно, что крупнейший российский маркетплейс Ozon развивает ряд b2b финансовых сервисов для того, чтобы продавцы могли не только продавать, но и производить все необходимые расчеты в одном интерфейсе.

Что Ozon предлагает продавцам

Рынок насыщен предложениями, и продавцам на маркетплейсах приходится сражаться за каждого клиента, демпинговать, предлагать допуслуги и акции.

Покупатели ориентируются уже не только на цену, но и на сервис, возможности получить бонусы или рассрочку без переплаты. При этом, продавцам важно своевременно получать оплату и использовать средства для новых закупок.

Таким образом, финансовая инфраструктура должна решать задачи продавцов, не пренебрегая пожеланиями клиентов.

Расчетный счет для бизнеса

Специально для продавцов и поставщиков в ноябре 2022 года Ozon запустил сервис банковского обслуживания.

Теперь получать выручку, выводить средства со счета и покупать товары стало еще проще и выгоднее.

Расчетный счет продавец открывает в Ozon Банке, созданном для того, чтобы предложить качественный финансовый сервис и комфортные условия для поставщиков маркетплейсов.

С помощью расчетного счета от Ozon продавцы могут получать платежи и выручку от продаж и отправлять переводы физлицам и юрлицам.

Преимущества:

Переводы юридическим лицам и ИП – от 0 рублей в каждом тарифе.

Открытие счёта и его обслуживание от 0 рублей в зависимости от тарифа.

Бесплатные переводы себе на карту – до 1 000 000 рублей.

Утром деньги – вечером стулья, или можно наоборот?

Если вы являетесь продавцом маркетплейса уже более трех месяцев, а в качестве основной схемы поставки используете доставку своих товаров на склад площадки, то можете получить услугу от Ozon «Деньги до продаж». Она позволяет быстро получить средства на новую поставку товаров.

В рамках программы финансирования «Деньги до продаж» можно получить следующие преимущества:

онлайн-оформление занимает пару минут , продавцу не нужно ждать, когда банк проверит его кредитную историю или другие данные, ведь Ozon быстро анализирует сведения о продажах, которые уже есть на площадке;

выплата до 5 млн рублей ;

возможно подключить автоподписку: Ozon автоматически будет перечислять деньги до продаж при поставке товаров, которые проходят по условиям.

Гибкий график выплат

Продавец может перейти на гибкий график выплат и получать по рабочим дням выручку от проданных товаров.

Например, по пятницам переводим деньги за четверг, в понедельник – за все дни с пятницы по воскресенье.

Можно подключить в личном кабинете в разделе «Финансы» платформы Ozon Seller. Подключение происходит в один клик, не нужно подписание документов.

Когда пригодится гибкий график выплат:

у продавца сезонный бизнес – в высокий сезон требуются свободные денежные средства;

высока вероятность образования кассовых разрывов – оплата от покупателей поступает с задержкой, пока дожидаетесь выручки – пора уже платить поставщику.

Кредитование и факторинг для проверенных юридических лиц

Как правило, банкам, чтобы прокредитовать юрлицо, нужно получить большой пакет документов, провести проверку службой безопасности, иногда лично встретиться с руководителем, получить дополнительные гарантии, такие как залог или поручительство.

У продавцов нет времени заниматься рутиной и ждать одобрения через неделю или больше, если деньги нужны срочно.

Услуга «Кредит для бизнеса» от Ozon оформляется онлайн, деньги можно получить уже на следующий день.

Взять заём можно на любые цели. Например, чтобы:

пополнить товарные запасы;

закупить новое оборудование или технику;

арендовать склад, магазин и другие рабочие площади;

покрыть кассовый разрыв – если нужно увеличить ассортимент, а выручку еще нужно подождать;

открыть новую точку – к примеру, пункт выдачи заказов по франшизе Ozon.

Программа рассрочки

Беспроцентная рассрочка для покупателей позволяет рассчитываться за заказы частями, а продавец получает деньги сразу. Это популярная услуга, особенно для дорогих покупок– бытовой техники, мебели, смартфонов и другой электроники.

Продавец может взять переплату за услугу на себя – так рассрочка станет беспроцентной для покупателя, что положительно повлияет на его лояльность.

Рассрочка позволяет:

расширить аудиторию за счёт тех, кто раньше не решался на заказ;

увеличить средний чек, ведь покупателям не придется отказываться от дорогих покупок.

На маркетплейсе Ozon можно отслеживать процессы продаж, анализировать ключевые финансовые метрики (выручка, рентабельность, результаты бонусных акций), а также есть функционал по созданию специальных акций для клиентов.

В совокупности эти инструменты создают максимально комфортные условия для покупателя и увеличивают выручку продавца.

Ozon Бонус

Ozon Бонус дает возможность создать собственную программу лояльности на базе Ozon.

Продавцы могут начислять покупателям бонусы, которые они смогут потратить только в их магазине, как онлайн, так и в офлайн точке продаж. Сервис стимулирует покупателей на новые покупки.

Возможна также рассылка бонусов на целевую аудиторию среди клиентов маркетплейса, чтобы привлечь новых покупателей или вернуть прежних клиентов.

Подведем итог – как продавцу маркетплейса работать с выгодой в части РКО и использовать все возможности площадки.

Сначала просчитать бизнес модель, возможные риски и проанализировать основные показатели деятельности. Сделать это можно в том числе с помощью инструментов и сервисов площадки. Выявить потребности бизнеса в финансовых услугах, например, в получении денег до продаж товаров или быстрой выплате выручки на счет по гибкому графику. Открыть счет в банке, лояльном к продавцам маркетплейсов, где продукты и услуги можно получить онлайн, без бюрократии и рутины. Выявить свою целевую аудиторию, ее потребности и в соответствии с ними разработать программу лояльности, использовать программы, предлагаемые площадкой.

Ozon – одна из самых популярных е-коммерс платформ в России.

Теперь же это не только маркетплейс, но и банк, обеспечивающий полностью готовую инфраструктуру для продавцов.

Здесь удобно продавать, продвигать и получать деньги.