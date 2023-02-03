Как действовать ИП, чтобы уменьшить ПСН и УСН на страховые взносы за 2022 и 2023 годы уже в этом налоговом периоде

Итак, как уменьшить налог уже в 2023 году:

до конца 2023 года сформировать на Едином налоговом счете (ЕНС) положительное сальдо в необходимом размере;

подать заявление о распоряжении такими денежными средствами путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате страховых взносов.

На основании заявления налоговая сможет определить принадлежность таких сумм в качестве Единого налогового платежа (ЕНП) по страховым взносам до наступления срока уплаты. А срок фактической уплаты фиксированных страховых взносов будет считаться на дату проведения зачета.

В таком случае ИП смогут уменьшить налог по ПСН или УСН за 2023 год на страховые взносы, исчисленные за 2023 год.

Как налогоплательщики уменьшают исчисленный налог на уплаченные страховые взносы

ИП, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН) или упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы», не имеющие наемных работников, обязаны уплатить за себя фиксированные страховые взносы:

на обязательное пенсионное и медицинское страхование не позднее 31 декабря текущего года;

текущего года; на пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 000 рублей, не позднее 1 июля года, следующего за расчетным периодом.

ИП вправе уменьшить исчисленный налог на фактически уплаченные в налоговом периоде страховые взносы.

Все платежи, поступившие после 01.01.2023, будут учитываться на ЕНС в качестве ЕНП. Обязанность по уплате страховых взносов будет исполнена, если на ЕНС имеется положительного сальдо в необходимом размере и по страховым взносам сформирована совокупная обязанность, по которой наступил срок уплаты.

Срок уплаты взносов за 2022 год приходится на 9 января 2023 года и 3 июля 2023 года. Именно в эти даты будет осуществлена их фактическая уплата. То есть уменьшить налог на такие взносы ИП смогут только в 2023 году. То же и в отношении взносов за 2023 год, срок уплаты по которым наступает в 2024 году.

Почему возникла проблема

Срок уплаты фиксированной части страховых взносов за 2022 и 2023 годы переносится на следующий год из-за выпадения на выходной день. При этом уменьшить налоги на ПСН и УСН можно только на сумму страховых взносов, уплаченных в отчетном периоде.

То есть период уплаты налога и период, в котором можно воспользоваться правом на уменьшение налога за счет взносов, не совпадают. ИП не могут уменьшить налог за 2023 год на взносы за этот период, срок уплаты по которым перенесен на следующий год.

Решение всегда есть

У ИП появился механизм уменьшения налога ПСН или УСН за 2023 год на взносы исчисленные за этот период, срок уплаты по которым наступает в следующем году.

О порядке изменения срока уплаты взносов мы рассказали в начале статьи. Но учтите: