«Ночной бухгалтер». Авансов упрощенцев нет на ЕНС. А еще по УСН поменялась декларация

Радость в дом

Итак, прошлогодних авансов по УСН на ЕНС сейчас нет, но есть и хорошая новость. Их нет, потому что вам все уже начислили автоматически. Минфин выпустил письмо, где об этом рассказал.

В вашем личном кабинете это будет выглядеть так:

Бухгалтеры задают любопытные вопросы:

«Вот интересно. Они оправили уведомление за нас на эти авансы. А это считается тем случаем, когда после подачи уведомления мы не можем подавать распоряжение платежками?»

Попытаемся разобраться вместе и сразу вам расскажем.

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Кстати

Меняется декларация по УСН. За 2022й год надо будет еще сдавать старую, а вот с 2023го – новую.

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Дела НДФЛские

Зарплата теперь, как известно, – доход того месяца, когда она выплачена. Что это меняет? Главным образом, учет НДФЛ и платежки / уведомления по нему. При выплате зарплаты в конце января в платежке надо ставить код МС.02.2023.

И про отчетность: перемены есть в форме 6-НДФЛ, вот большой обзор всего важного.

Достали

Читатели стали писать, что мы слишком много говорим про ЕНП. Ну в самом деле, других тем что ли нет? Есть, конечно. Вот, например, полезный пост нашего блогера про валютный контроль и ВЭД: возьмите на заметку.

Пятничное

Пишите стихи! А если сами не вдохновляетесь, почитайте строчки в нашей «Трибуне»:

Расставшись с нежными обьятьями Морфея,

Уйти от мягкой неги сладких снов, разбив мечты,

Смотреться в зеркало отчаянно робея,

Тревожно отраженье вопрошая – «а кто ты?»

Мем дня

Без лишних слов:

Ваша поэтичная редакция