Контракт подлежит оплате независимо от системы налогообложения подрядчика

Разберем на примере из судебной практики, как поступать с НДС нельзя.

Администрацией заключен контракт на выполнение работ по цене 25,49 млн руб. (дело № А60-22759/2021). По результатам контрольного мероприятия Счетная палата субъекта пришла к выводу, что расходы бюджетных средств в сумме 1,48 млн руб. произведены незаконно и подлежат возврату в областной бюджет. Предписание Счетной палаты судом признано законным.

Решением суда установлено, что при подписании актов о приемке выполненных работ стороны исключили строку НДС 18% и ввели не предусмотренную документацией о закупке и контрактом дополнительную строку с коэффициентом 0,18. Также в справках о стоимости выполненных работ и затрат сведения об НДС отсутствуют. В выставляемых подрядчиком счетах имеется строка «без НДС», в платежных поручениях также применена формулировка «без НДС».

Суд пришел к выводу о том, что указанными действиями администрация изменила структуру цены контракта, исключив из актов строку НДС, предусмотренную документацией о закупке и заключенным контрактом, соответствующую нормам ГрК, и включила новый коэффициент, не предусмотренный законодательством, аукционной документацией, результатами аукциона и заключенным контрактом.

НМЦК определена с учетом всех затрат подрядчика, влияющих на цену, в т. ч. НДС. В ведомости договорной цены, размещенной заявителем при осуществлении закупки, НМЦК сформирована с учетом средств на покрытие затрат по уплате НДС подрядчиком. Лицо, принявшее участие в закупке, в т. ч. применяющее упрощенную систему налогообложения, было надлежаще осведомлено о наличии НДС, и, учитывая ч. 1, 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ, контракт по результатам закупки должен был быть заключен и исполнен на указанных условиях.

Факт оплаты работ по контракту без удержания НДС подтверждается платежными поручениями. Администрация обращалась к подрядчику с письмом о возврате неосновательного обогащения, подрядчик обращение проигнорировал.

В этой связи администрация обратилась в суд с требованием к подрядчику о взыскании 1,48 млн руб. в качестве «неосновательно перечисленных денежных средств».

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражные суды трех инстанций привели следующую мотивировку. Со ссылкой на ст. 1109, п. 2 ст. 1102 ГК суды указали, что обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий:

наличие факта приобретения (сбережения) имущества; приобретение (сбережение) этого имущества за счет другого лица; отсутствие правовых оснований для такого приобретения (сбережения), т. е. приобретение (сбережение) этого имущества не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке (договоре).

На основании ч. 1, 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт. Контракт по итогам аукциона заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости от применяемой данным участником системы налогообложения.

При заключении контракта указывается, что его цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

В соответствии с контрактом стоимость работ устанавливается сводным сметным расчетом и составляет 25 486 910 руб., в т. ч. НДС 18%.

В силу п. 2 ст. 346.11 НК по общему правилу организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не являются налогоплательщиками НДС. Предусмотренные контрактом работы выполнены ответчиком в полном объеме и оплачены администрацией по цене, установленной контрактом. Соответственно, неосновательное обогащение на стороне подрядчика отсутствует.