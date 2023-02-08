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«Ночной бухгалтер». Опять ЕНС: из-за неразберихи с ним людям отказывают вычетах по НДФЛ, а ИП – в зачете взносов

Мы бы с удовольствием сменили пластинку, но нет же: новый день – новая жуть с ЕНС. Страдают уже не только предприниматели, но и физлица.

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«Ночной бухгалтер». Опять ЕНС: из-за неразберихи с ним людям отказывают вычетах по НДФЛ, а ИП – в зачете взносов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Черт-те что и сбоку бантик

Примерно так можно описать Единый налоговый платеж и все, что с ним связано, для бухгалтеров и предпринимателей. Не так давно мы писали, как работает новый способ уменьшения налога для ИП на фиксированные взносы: там чиновники говорили про специальное заявление на зачет взносов.

Теперь выясняется: предпринимателям отказывают в зачете взносов по этому заявлению. Конкретику в причинах понять трудно, но влияет явно хаос с сальдо на ЕНС. Там до сих пор не довели все до ума и ИП гадают, есть у них долги по налогам или нет. Некоторые пытаются сейчас это выяснить в чате в Телеграме с ФНС: от себя скажем, что это не очень хорошая идея.

Мало того, страдают и физлица. По декларациям 3-НДФЛ им отказывают в вычетах из-за якобы отрицательного сальдо ЕНС.

«Да уж, накуролесили... Тут люди которые десятилетиями в профессии не могут разобраться с этим ЕНС, а это физики – далекие от всего этого. Упростили, так упростили...» – горько пишут клерки.

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А вы?

Больше всего перемен из налогов в этом году нагрянули к НДФЛ. Прямо сейчас бухгалтеры спорят: кто как включил зарплату декабря в 6-НДФЛ и как правильно?

Варианты такие:

  • И аванс, и зарплату включили в 6-НДФЛ за 2022 год
  • И аванс, и зарплату включили в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года
  • Аванс и НДФЛ с него включили в 6-НДФЛ за 2022 года, а зарплату и НДФЛ с нее – в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Доход декабря = выплаченный аванс, преобразованный в начисленную сумму. НДФЛ высчитали обратным путем
  • Аванс и НДФЛ с него включили в 6-НДФЛ за 2022 года, а зарплату и НДФЛ с нее – в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Доход декабря = выплаченный аванс. НДФЛ начислили сверху

Выбирайте свой и расскажите, почему так сделали: вот здесь мы сделали опрос.

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Также необходимо учесть переход на новые ФСБУ и не допустить ошибок.

Многие ошибки находит аудит. На вебинаре 9 февраля разберем топ ошибок при составлении бухгалтерской отчетности по результатам аудита, которые сделают ее недостоверной. Получите практические рекомендации, чтобы сдать отчетность правильно и без штрафов.

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Будущее уже тут

Пока бухгалтеры – о своем наболевшем, мир завоевывают нейросети. Одна из таких уже написала целый диплом студенту, вот мы и решили ее такую умную спросить: кто умнее, бухгалтеры или налоговые инспекторы?

Читайте, что из этого вышло.

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