«Ночной бухгалтер». Опять ЕНС: из-за неразберихи с ним людям отказывают вычетах по НДФЛ, а ИП – в зачете взносов

Черт-те что и сбоку бантик

Примерно так можно описать Единый налоговый платеж и все, что с ним связано, для бухгалтеров и предпринимателей. Не так давно мы писали, как работает новый способ уменьшения налога для ИП на фиксированные взносы: там чиновники говорили про специальное заявление на зачет взносов.

Теперь выясняется: предпринимателям отказывают в зачете взносов по этому заявлению. Конкретику в причинах понять трудно, но влияет явно хаос с сальдо на ЕНС. Там до сих пор не довели все до ума и ИП гадают, есть у них долги по налогам или нет. Некоторые пытаются сейчас это выяснить в чате в Телеграме с ФНС: от себя скажем, что это не очень хорошая идея.

Мало того, страдают и физлица. По декларациям 3-НДФЛ им отказывают в вычетах из-за якобы отрицательного сальдо ЕНС.

«Да уж, накуролесили... Тут люди которые десятилетиями в профессии не могут разобраться с этим ЕНС, а это физики – далекие от всего этого. Упростили, так упростили...» – горько пишут клерки.

Главред рекомендует Обо всем, что касается работы с банками в 2023 году, рассказал наш эксперт Александр Анищенко: узнайте, когда вам могут заблокировать счет или операцию – и почему.

А вы?

Больше всего перемен из налогов в этом году нагрянули к НДФЛ. Прямо сейчас бухгалтеры спорят: кто как включил зарплату декабря в 6-НДФЛ и как правильно?

Варианты такие:

И аванс, и зарплату включили в 6-НДФЛ за 2022 год

И аванс, и зарплату включили в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

Аванс и НДФЛ с него включили в 6-НДФЛ за 2022 года, а зарплату и НДФЛ с нее – в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Доход декабря = выплаченный аванс, преобразованный в начисленную сумму. НДФЛ высчитали обратным путем

Аванс и НДФЛ с него включили в 6-НДФЛ за 2022 года, а зарплату и НДФЛ с нее – в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Доход декабря = выплаченный аванс. НДФЛ начислили сверху

Выбирайте свой и расскажите, почему так сделали: вот здесь мы сделали опрос.

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Пока бухгалтеры – о своем наболевшем, мир завоевывают нейросети. Одна из таких уже написала целый диплом студенту, вот мы и решили ее такую умную спросить: кто умнее, бухгалтеры или налоговые инспекторы?

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