Как не попасть под блокировку счета при работе с самозанятыми

О том, кто и за что имеет право блокировать банковские счета, рассказывают эксперты платформы Наниматель.

Блокировка счета налоговой

Налоговики ежемесячно проверяют отчетность любого бизнеса по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам. В случае обнаружения недоимки выносится требование об уплате.

Не сданная вовремя отчетность или ошибка в декларации дают налоговой повод запросить объяснение либо в очной форме, либо предоставлением документов, поясняющих причины нарушения.

Юридическое лицо или ИП в ответ на такое требование в течение 6 дней с момента его получения, должны сформировать и отправить в налоговый орган электронную квитанцию.

Допустим, ответа не последовало. В этом случае не стоит рассчитывать на снисходительность фискалов – от нарушителя потребуют объяснений либо в офисе налоговой, либо документально.

Если в течение десяти дней не последует никакой реакции, то счет будет заморожен. Для этого есть статья 76 НК.

Так было до 1 января 2023 года. С введением Единого налогового платежа (ЕНП) установлен новый порядок оплаты всех видов платежей.

В связи с этим нововведением, возможно, изменятся сроки блокировки расчетных счетов компаний, но основания останутся прежними.

В частности, до 1 мартаустановлен мораторий на принудительное взыскание задолженности.

До этой даты, если выявились разночтения по суммам сформированного сальдо, налоговики должны провести индивидуальные сверки с налогоплательщиками.

Блокировка счета банком

У банка есть два варианта заморозки счета – частичная и полная.

В первом случае предприниматель не может снимать наличные. Иногда ему запрещен доступ к интернет-банку. Во втором – невозможно открыть новый счет, рассчитываться с контрагентами и снимать наличные.

Но остается возможность проводить обязательные платежи: страховые взносы, налоги, заработную плату, штрафы, все виды выходных пособий и алименты.

Основанием для блокировки может стать закон № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в котором рассмотрены все варианты.

Не стоит часто снимать крупные суммы – банк может заподозрить бизнес в отмывании денег. Тем более, в день получения таких денег. Чтобы не «волновать» сотрудников банка, это стоит сделать хотя бы через 2-3 дня.

Подозрения вызовут переводы за границу – это будет похоже на финансирование терроризма. Операции, сумма которых превышает 600 тысяч рублей, также не останутся без внимания банка.

Бизнесу необходимо следить за ОКВЭДами и в случае изменений без промедлений сообщать об этом в банк.

Получать деньги можно только за основную деятельность. Если фабрика производит мебель, а на ее счет почему-то поступают деньги за услуги консалтинга, то можно не сомневаться, что банк заинтересуется такими переводами и заблокирует счет.

Банк внимательно отслеживает стандартные платежи, которые есть у любой компании: перечисление заработной платы, закупки сырья и материалов, страховые взносы. Да и просто «коммуналка», которую необходимо оплачивать ежемесячно.

Если таких платежей не наблюдается, банк вправе поинтересоваться причинами их отсутствия и потребовать объяснения. Отсутствие внятного ответа может привести к блокировке счета компании.

Блокировка счета при работе с самозанятыми

Компания часто переводит деньги физическим лицам на личные счета, как это происходит с самозанятыми. При этом никаких налогов и взносов в платежах не просматривается, что и становится причиной замораживания средств на счете.

Чтобы этого не случилось необходимо предоставить банку договоры с самозанятыми.

Инициатором блокировки счета предпринимателя может стать и налоговая. Самозанятый потерял свой статус, не сообщил об этом работодателю, но продолжает работать и получать плату.

Налоговая, обнаружив такой факт, накладывает на предпринимателя штраф и обязывает заплатить страховые взносы и НДФЛ как за физическое лицо.

Работодателю дается срок, в который необходимо уложиться. Если не успеть, то от налоговой в банк придет поручение о взыскании этих средств с нарушителя.

Проигнорировать такой документ не получится – спишут все запрошенные деньги. Если средств на счете для оплаты всей суммы не хватает, то это становится основанием для блокировки счета.

Чтобы этого не случилось, необходимо перед каждой выплатой проверять наличие статуса у самозанятого и не забывать требовать чек после оплаты его работ или услуг.

Разблокировка счета

Если худшее все-таки случилось и средства на счете компании заморожены, то для продолжения нормальной деятельности, нужно дать банку разъяснения по всем операциям и исполнить все требования, предъявленные ФНС.

Чтобы избежать блокировки счетов, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям следует внимательно относиться к платежам и ведению отчетности.

Для работы нужно стараться привлекать проверенных исполнителей. В этом помогут сервисы, специализирующиеся на подборе самозанятых для самых разных отраслей и видов бизнеса.

Они проверят статус и не пропустят оплату потерявшему его, заплатят в автоматическом режиме НПД и пришлют чек заказчику.