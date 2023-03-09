«Ночной бухгалтер». Бизнесмены просят не сажать их за экономические преступления

Вместо тюрьмы – деньги

Предприниматели просят декриминализовать 10 статей Уголовного кодекса. Письмо с таким предложением РСПП разослал в разные ведомства. Речь про незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты пошлин и т.д.

Суть идеи: у бизнесменов должно быть право освободиться от уголовного наказания, возместив ущерб. Предпринимателей должны реже заключать под стражу.

Пока одни хотят смягчения УК, другие думают, как быть, если налоговики перевалифицировали сделки. Какие сделки могут попасть под переквалификацию и чем может помочь налоговая реконструкция рассказали здесь.

Без сверки – нет взысканиям

Сверка бизнеса с налоговиками по сальдо на ЕНС, которая должна была завершиться 1 марта, продолжится в марте – апреле.

Пока не завершится сдача отчетов за 2022 год, будет идти сверка.

ФНС обещает взыскать только те долги, которые верифицированы.

🔥 🔥 Как составить годовой отчет за 2022 год Бесплатный вебинар для бухгалтеров 15 марта в 11:00 Программа: 1. Бухгалтерская отчетность: На что обратить внимание при составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год с учётом рекомендаций Минфина России (в том числе ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020)

­Проведение и значение инвентаризации, в том числе созданных резервов

­Исправление ошибок за прошлый период

­Правила сдачи бухгалтерской отчетности

­Особенности упрощенной бухгалтерской отчетности 2. Налоговая отчетность: Особенности заполнения декларации по налогу на прибыль за 2022 год

Особенности заполнения декларации по НДС за 2022 год

Особенности заполнения декларации по УСН за 2022 год Забронировать место Реклама ООО «Моё дело», ИНН: 7701889831

Для взносов ИП – два способа уплаты

Если вы хотите уменьшить аванс по УСН за 1 квартал на фиксированные взносы – поторопитесь с уплатой. До конца марта надо все успеть, несмотря на трудности.

Рассказываем, как платить и на какие КБК.

В таблице – правила заполнения платежки для двух вариантов уплаты (с заявлением и без заявления).

Все налоги отменили? Нет

Много лет дотошным гражданам не дает покоя фраза из Налогового кодекса: «Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Кодексом».

Не стоит воспринимать ее слишком буквально, не устает повторять Минфин. Все налоги, прописанные в НК РФ, действуют. Их надо платить.

Ваша вовремя платит все налоги редакция