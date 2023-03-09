Побуждение к доплате налогов по итогам переквалификации и реконструкции

И все-таки можно минимизировать ее последствия. К тому же помните о том, что взыскание доначислений по итогу переквалификации возможно лишь в судебном порядке.

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Что такое переквалификация сделки налоговым органом

Такого понятия в НК нет, как и до сих пор неясен вопрос о том, в каких конкретно случаях налоговики вправе переквалифицировать сделку (статус, характер деятельности). Также не всегда можно спрогнозировать результат судебного контроля. Да и налоговые последствия будут различаться в зависимости от того, какую переквалификацию осуществили налоговики.

На практике под переквалификацией сделки понимают изменение вида договора в целях налогообложения (см., например, постановления ФАС Уральского округа от 27.04.2011 № Ф09-2478/11-С3, Центрального округа от 16.11.2010 № А54-7738/2009С18).

Последствия притворных сделок, то есть совершенных для прикрытия других или же заключенных на иных условиях весьма серьезны:

сама сделка ничтожна – недействительна и без судебного решения;

к сделке, которую прикрывали, применяются правила, относящиеся к ней (ст. 170 ГК, постановление Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

НК запрещает как фиктивные сделки, так и любые искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (ст. 54.1).

Налоговики, вскрыв – по их мнению, – реальный экономический смысл операции, не имеют права вменять и списывать в бесспорном порядке доначисления. Для этого нужно решение суда. И тут возможны варианты – при условии, что сам налогоплательщик может представить дополнительные документы и (или) дать соответствующие пояснения.

Что такое налоговая реконструкция

Под ней принято понимать произведение расчета налоговых доначислений на основе реального экономического смысла сделки, при доказанном существовании необоснованной налоговой выгоды.

Предположим, имело место искажение фактов по сделке – налоговики рассчитывают доначисления, учитывая те расходы и вычеты по НДС, которые реально понес бы налогоплательщик, если бы не допустил нарушения (п. 2 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060). Это так называемое действительное налоговое обязательство.

Например, по итогам выездной проверки налоговики выяснили, что ООО приобрело товары с помощью посредника, за счет чего завысило «прибыльные» расходы и вычеты по НДС и получило необоснованную налоговую выгоду.

То есть товары-то реально приобретены, но напрямую у продавца было бы дешевле. И тут есть два варианта – с реконструкцией или без нее. Различия можно увидеть в таблице.

Налоговая реконструкция (Да / Нет) Последствия Ссылка на разъяснение С ней ИФНС учитывает расходы и вычеты по документации продавца Пункт 2 письма ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450, п. 10 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060. Без нее ИФНС просто снимает прибыльные расходы и НДС, принятый к вычету.

Возникает вопрос: так когда же проводится налоговая реконструкция в рамках ст. 54.1 НК? Ответ: НК об этом умалчивает, законного перечня случаев нет.

Имеются лишь разъяснения ФНС, согласно которым возможно применение налоговой реконструкции, если доказано получение необоснованной налоговой выгоды по итогам следующих операций в результате формального документооборота с «техничками», а также: дробления бизнеса;

переквалификации сделки.

Дробление бизнеса

Если налоговики докажут, что вы получили необоснованную налоговую выгоду, «раздробив» бизнес, то налоговая реконструкция будет проведена так, как если бы вы не нарушили закон, на основании имеющихся сведений и документов. При этом вы вправе представлять документы и пояснения (п. 28 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060).

Для определения объема прав и обязанностей в связи с реальным экономическим смыслом деятельности, налоговики консолидируют не только доходы (прибыль) группы, но и налоги, которые она уплатила. Например, налоги, которые уплатили участники группы на спецрежиме, учитываются при определении размера налоговой обязанности организатора группы, работающего на общей системе (см. определение ВС от 21.07.2022 № 301-ЭС22-4481).

Согласно разъяснениям, данным в п. 1 письма ФНС от 14.10.2022 № БВ-4-7/13774:

налоги, которые уплатили на спецрежимах, учитываются прежде всего для подсчета доначислений по налогу на прибыль (поскольку это его фискальные эквиваленты);

суммы налога на прибыль считаются уплаченными тогда, когда участники группы уплатили налоги – с этой даты производится и перерасчет штрафов и пеней, начисляемых по налогу на прибыль;

остаток учитывается при определении иных недоимок, которые образовались по итогам проверок, начиная с наиболее ранних дат их возникновения.

Предположим, что «упрощенец» ИП Иванов сдает в аренду часть своего помещения своему свойственнику, ИП Петрову, который тоже работает на УСН. При этом:

оба оказывают одну и ту же услугу по одному адресу;

используют одно и то же оборудование;

арендная плата не перечислялась с даты заключения договора.

Налоговики доказали, что договор аренды составлен лишь для того, чтобы продолжить работать на УСН, поскольку в совокупности доход обоих ИП превысил допустимый порог.

Налоговая инспекция доначислит ИП Петрову-арендодателю НДФЛ и НДС, причем НДС должен быть начислен по расчетной ставке 20/120 (10/110), поскольку налог этот входит в цену и уплачивается из собственного имущества продавца.

Переквалификация сделок: примеры

Если налоговики докажут получение необоснованной выгоды по итогам искажения правовой квалификации сделки, то налоговая реконструкция производится исходя из экономического содержания прикрываемой сделки (п.22 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060), без учета операций, прикрывающих реальную сделку.

Так, если скрытой является сделка купли-продажи доли в организации, для того чтобы замаскировать куплю-продажу имущества, то налоговая доначислит НДС продавцу, поскольку в цену сделки налог не был включен – реализация доли в УК от НДС освобождена (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК, п. 13.4 приложения к письму ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650), а также штрафы и пени за неуплату НДС.

Если договор комиссии прикрывал куплю-продажу, то последствия будут разными для комиссионера и комитента. Комиссионер после переквалификации станет покупателем, поэтому доначисляются (п. 13.4 указанного приложения):

Недоимка по налогу на прибыль («упрощенному» налогу или ЕСХН). «Упрощенцу» при превышении доходов, возможно, придется рассчитать налог по повышенным ставкам, а при превышении лимита для применения УСН он утратит право работать на этом спецрежиме.

Недоимка по НДС плательщику этого налога, поскольку счета-фактуры, которые выставили покупателям, в книге продаж не регистрировали, и НДС в бюджет не платили (в нарушение п. 20 правил ведения книги продаж, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137);

Штрафы и пени за неуплату налогов.

Поскольку комитент после переквалификации станет продавцом, то состав начислений будет следующим (п. 13.4 указанного приложения):

Недоимка по налогу на прибыль, поскольку при кассовом методе на дату передачи товара комиссионеру-покупателю образуется выручка от реализации (п. 1 ст. 249, п. 3 ст. 271 НК), а суммы затрат на вознаграждение комиссионеру из расходов будут исключены.

Недоимка по НДС, ведь на дату передачи товара комиссионеру-продавцу необходимо было его начислить (п. 1 ст. 167 НК). Из вычетов будет исключен «входной» НДС с вознаграждения комиссионеру.

Штрафы и пени.

Если же договор лизинга будет переквалифицирован в договор купли-продажи с рассрочкой платежа, то возникают различные последствия у лизингодателя-продавца и у лизингополучателя-покупателя.

Лизингодателю налоговые органы при переквалификации договора начислят:

«Прибыльную» недоимку, поскольку при методе начисления необходимо было признавать доход от реализации при передаче объекта покупателю (квази-лизингополучателю), а не по окончании договора лизинга (п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 НК), и по окончании учитывать расходы надо было в другом порядке.

Недоимку по НДС за период передачи объекта, поскольку надо было начислять НДС с полной стоимости имущества (п. 1 ст. 167 НК).

Штрафы и пени за неуплату налогов.

Лизингополучателю при переквалификации вменят к доплате недоимку по налогу на прибыль (сняв часть расходов по начисленной амортизации, если предмет лизинга был самортизирован быстрее обычного), штрафы и пени.

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