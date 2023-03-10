Новые реквизиты для оплаты НДФЛ в 2023 году

Почему изменились реквизиты

С начала 2023 года стало обязательным для всех компаний и ИП применение ЕНП (единого налогового платежа) и ЕНС (единого налогового счета).

С этого момента заработали новые правила заполнения платежных поручений на перечисление налогов и взносов, в том числе НДФЛ.

Набор отражаемых в налоговых платежках реквизитов зависит от способа уплаты денежных средств.

В 2023 году таких способов два, и плательщики могут выбрать подходящий для себя вариант:

По мнению чиновников, способ 1 – самый удобный. Реквизиты в платежку можно внести единожды и для последующих платежей изменять только сумму. При этом в инспекцию нужно сдавать уведомление об исчисленных налогах.

Способ 2 – это платежный механизм, с помощью которого компании и ИП перечисляли налоговые платежи в прошлом году. Применяется он теперь с учетом новых реквизитов. Данный способ можно использовать только в 2023 году (переходный период).

ФНС рекомендует заполнять платежные поручения в специальных онлайн-сервисах с автоматическим заполнением реквизитов (в том числе реквизитов для оплаты НДФЛ в 2023 году).

Минфин и ФНС порой дают противоречивые разъяснения по порядку применения новых правил оформления платежных поручений.

Далее расскажем, на что обратить внимание при заполнении отдельных реквизитов налоговых платежек на примере реквизитов НДФЛ в 2023 году.

Данные о плательщике

Большинство компаний и ИП формируют платежные поручения на уплату НДФЛ в своих учетных (бухгалтерских) системах или через сервисы ФНС.

В таких случаях:

Реквизиты платежа заполнятся автоматически, если платеж оформляется в личном кабинете на сайте ФНС (ЛК ЮЛ/ЛК ИП) или учетной системе.

Часть реквизитов вносится в платежку в режиме автозаполнения, и плательщику остается указать свой ИНН/КПП и сумму платежа – при оформлении платежки через сервис «Уплата налогов и пошлин».

Правильно указанный в платежке ИНН плательщика – залог успешного попадания перечисленных денег на единый налоговый счет. В том числе при наличии неточностей в других реквизитах.

При указании КПП плательщика в платежном поручении на перечисление единого налогового платежа учитываются такие правила:

Остальные данные о плательщике (наименование, банковские реквизиты, номер счета) указываются в обычном порядке.

При использовании прежнего платежного механизма(отдельными платежками) данные о плательщике заполняются в полном объеме.

Набор нулевых полей

Новый порядок оформления налоговых платежек позволяет существенно снизить нагрузку на плательщика за счет законного обнуления целого набора реквизитов.

При этом старая платежная схема (с оформлением платежек по каждому налогу) не позволяет воспользоваться в полном объеме возможностью обнуления ряда реквизитов.

Покажем эти различия:

В этой части платежного поручения при уплате ЕНП все показатели, кроме КБК, принимают нулевые значения.

Уплата НДФЛ отдельной платежкой требует внесения дополнительной информации и позволяет заполнить нулями только половину реквизитов: основание платежа, номер и дату документа.

Реквизит «Получатель платежа»

Все платежи, которые администрирует налоговая (кроме территории Байконура), с 01.01.2023 перечисляют на отдельный казначейский счет в УФК по Тульской области.

Получатель в платежном поручении будет один – с одним набором реквизитов.

В платежном поручении эти реквизиты размещаются в общеустановленном порядке:

Такие правила применяются всеми компаниями и ИП, в том числе при заполнении реквизитов для уплаты НДФЛ в 2023 году в отдельных платежных поручениях (способ 2).

Если в платежке в качестве получателя по ошибке вы указали реквизиты своей инспекции вместо реквизитов Тульского УФК, исправлять ничего не нужно – деньги попадут по назначению, так как контролеры идентифицируют платежи по ИНН и КБК.

Реквизит «КБК»

КБК – важный реквизит для оплаты НДФЛ в 2023 году и других налогов/взносов, позволяющий налоговикам правильно идентифицировать платеж.

На реквизит перечисления НДФЛ в 2023 году, отражаемый в платежном поручении в поле 104 «КБК», влияет способ исполнения налоговых обязательств.

Если налог перечисляется по новой платежной схеме в рамках единого налогового платежа, в поле 104 нужно указать единый код для всех перечислений, формирующих ЕНП:

Если компания или ИП решит в 2023 году перечислять налоги по-старому, в платежках на уплату НДФЛ необходимо указывать КБК по этому налогу.

Минфин обновил список этих кодов – добавил отдельные КБК для выплаты дивидендов, сохранив прежними коды по налогу с зарплатных доходов:

В 2023 году на отдельные КБК платят НДФЛ иностранцев. Налог с доходов, полученных иностранцами, трудоустроенными по патенту, перечисляют с 2023 года в прежнем порядке, а не в составе ЕНП.

Реквизит «Назначение платежа»

С 11.03.2023 вступил в силу приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н, предписывающий в налоговых платежках указывать дополнительную информацию, которая нужна для идентификации назначения платежа.

Минфин не уточнил, какие формулировки можно включать в поле 24 «Назначение платежа» и можно ли это поле оставлять пустым.

ФНС устранила этот пробел:

Если оформляющий платежку бухгалтер считает необходимым в поле 24 указать сведения о виде налога и периоде, за который он перечисляется, налоговики в этом нарушения не усматривают.

Примеры формулировок:

в платежных поручениях на уплату ЕНП;

в платежках взамен уведомлений.

Реквизит «ОКТМО»

При оформлении поля 105 «ОКТМО» платежного поручения на перечисление сумм, входящих в ЕНП, следует указать значение «0» – на этом настаивают налоговики.

Приказом Минфина № 199н определено, что в поле 105 «ОКТМО» можно указывать ноль или восьмизначный ОКТМО.

Любой из вариантов позволит банку принять платеж, а контролерам учесть его на едином налоговом счете в качестве ЕНП.

ФНС не считает критической ошибкой указание в поле 105 ОКТМО 70000000 (кода для муниципальных образований Тульской области) или ОКТМО муниципального образования, в котором работает плательщик.

В любом случае перечисляемая сумма поступит на его ЕНС.

Реквизит «Статус плательщика»

Реквизит «Статус плательщика» (поле 101) с 2023 года заполняется по новым правилам:

Напомним, что до 2023 года код «01» в налоговой платежке означал, что платеж производит компания в качестве налогоплательщика, а кодом «02» обозначался налоговый агент (к примеру, компания или ИП, перечислявшие НДФЛ с зарплат своих работников).

Таким образом, в 2023 году код «01» должен стоять в платежке на перечисление НДФЛ в составе ЕНП (способ 1), а код «02» – при оформлении отдельной платежки на перечисление этого налога в бюджет (способ 2).

Итоги

Реквизиты для перечисления НДФЛ в 2023 году зависят от способа платежа.

При оформлении платежки на ЕНП многие поля заполняются нулями. Если компании или ИП применяют старый платежный способ и формируют отдельные платежки на уплату налогов, при заполнении полей платежного поручения учитываются специальные правила.