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«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры все еще путаются с НДФЛ за 2022 год. Хотя уже март

И это не потому что сами бухгалтеры такие глупые, а потому что пресловутый ЕНП поставил весь механизм с НДФЛ с ног на голову.

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«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры все еще путаются с НДФЛ за 2022 год. Хотя уже март
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что за паутина

Пробуем разобраться. Итак, про плавающие ставки НДФЛ для работников с высокими доходами и руководителей: что поменялось и как считать?

По новым нормам, которые ввел ЕНП, дата дохода приравнена к дате выплаты. Это значит, что зарплата за декабрь входит теперь уже в доход 2023 года. И считать НДФЛ за 2022 год будут без учета этой зарплаты.

Иными словами, новые правила практически «дарят» 2% разницы между ставками 13% и 15% налога. Бухгалтеры недоверчиво прищуриваются, но Минфин выпустил специальное письмо: если доход сотрудника без учета декабрьской з/п не превысил 5 млн – налог считается по ставке 13%.

Ну и напоминалочка: налоговики сами пересчитают НДФЛ. И превышения 5 млн. рублей начислят налог уже по ставке 15%.

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