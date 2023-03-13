Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики опять наобещали много всего про ЕНС. Бухгалтеры в чудеса уже не верят

Пока сальдо на ЕНС продолжает раздражать бухгалтеров, ФНС успокаивает бизнес и обещает не штрафовать его за несвоевременную подачу уведомлений аж до конца 2023 года. При этом совсем не тонко намекает, что неплохо бы провести сверки в марте-апреле. А еще налоговики обещают корректно взаимодействовать налогоплательщиками по вопросам ЕНП. Поверим?

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На вебинаре, который провели налоговики Хакасии, прозвучала многообещающая фраза о том, что штрафов за несвоевременную подачу уведомлений не будет. Пользователи тут же ответили ехидными комментариями:

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Чтобы восстановить доверие бизнеса, ФНС выпустила письмо от 08.02.2023 № АБ-4-19/1436@, которое регламентирует работу с налогоплательщиками в части ЕНС. Например, инспекторы должны и на звонки оперативно отвечать, и на приеме людей не задерживать.

Было бы лучше изначально продуманно отнестись к переходу на ЕНП, но когда ФНС шла простым путем?

Наверняка сейчас бухгалтера заботит годовая отчетность, а прочие дела отложены на потом. Но не стоит расслабляться.

Например, документы по маркированным товарам, в том числе и счет-фактуры, нужно выдавать и получать только в электронном виде. Иначе можно получить штраф.

На вебинаре 22 марта эксперты расскажут о том, как сейчас работает маркировка, как перейти на ЭДО и корректно передавать данные в ЦРПТ.

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И это все на фоне продолжающихся сверок по ЕНС, которые должны были завершиться до конца марта. Однако, стало понятно, что в такой срок налоговики работу ЕНС не наладят,так что сверяться можно (и нужно) до конца апреля.

Больная тема по-прежнему – взносы ИП. Предприниматели путаются в том, как они могут уменьшить на взносы свои налоги, куда и как перечислять платежи. Мы собрали инструкцию для ИП – забирайте.

Заодно напоминаем, что налог по УСН можно уменьшить не только на фиксированные взносы, но и на 1% на «сверхдоходы».

И главное – правильно укажите данные по взносам в заявлении на зачет ЕНП.

Чтобы отправлять отчеты, заявления, уведомления в налоговую – пригодится электронная подпись. ИП и руководители могут получать их не только в ФНС, но и в доверенных удостоверяющих центрах.

Узнайте зачем ИП КЭП и как получить ее, не посещая ФНС.

Тем временем в США банковский бум – закрыли Signature Bank и криптовалютный банк Silvergate, а еще раньше стал банкротом Silicon Valley.

В комментариях отреагировали мгновенно:

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А в России хотят доходы от продажи конфискованных квартир коррупционеров отдавать Соцфонду. Такой проект рассмотрит Госдума.

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики опять наобещали много всего про ЕНС. Бухгалтеры в чудеса уже не верят

Пока сальдо на ЕНС продолжает раздражать бухгалтеров, ФНС успокаивает бизнес и обещает не штрафовать его за несвоевременную подачу уведомлений аж до конца 2023 года. При этом совсем не тонко намекает, что неплохо бы провести сверки в марте-апреле. А еще налоговики обещают корректно взаимодействовать налогоплательщиками по вопросам ЕНП. Поверим?

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