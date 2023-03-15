Гособоронзаказ и военное положение: как поменялись правила игры

О каком указе речь

Кто-то успел обратить внимание, а кто-то нет: Путин подписал Указ от 03.03.2023 № 139 «О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа».

По сути, указ ужесточает ответственность за срыв гособоронзаказа, который сейчас по понятным причинам находится в приоритете.

Что прописано в указе

Предприятия, которые задействованы в работе над ГОЗ – поставщики, производители – будут под особым контролем властей: для этого, согласно указу, создадут специальную рабочую группу при коллегии ВПК РФ.

Рабочая группа будет следить за исполнением гособоронзаказа и оценивать нарушения. По президентскому указу за эти нарушения полагается приостановить работу органов управления «провинившегося» предприятия. Полномочия акционеров тоже действовать не будут: на предприятии введут внешнее управление.

На основании решения рабочей группы будет издаваться соответствующий документ Минпромторга: именно он определит управляющую организацию для такого предприятия.

Причем тут военное положение

А вот это самое интересное, что очень многие не заметили: указ не устанавливает военное положение, но при этом напрямую содержит формулировку о нем (и отсылку в самом начале).

Иными словами, указ работает во время введенного военного положения?

Давайте заглянем в статью 8 закона о военном положении, на который ссылается указ. Эта статья говорит о мерах, которые могут приниматься в стране, если в ней или на ее отдельных территориях введено военное положение.

В этом смысле ничего нового не произошло! Напомним, что в России такой статус действует с 19 октября 2022 года. Тогда Путин подписал сразу два указа, один из которых объявляет военное положение в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Выходит, что новые меры ответственности по ГОЗ будут действовать вплоть до отмены этого указа.

Что меняют новые правила и как было до указа

Новые правила ужесточают, как мы уже сказали, ответственность за срыв ГОЗ. И несмотря на то, что военное положение действует на территории только четырех регионов, ограничения из указа президента будут работать, вероятно, по всей стране.

Почему?

Потому что, как мы помним, новый указа Путина ссылается на статью 8 закона о военном положении, а в этой статье про разного рода ограничительные меры сказано, что они могут вводиться:

«...как на территории, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено».

Поскольку конкретные регионы в указе не поименованы, остается сделать вывод, что новый порядок может распространяться на любого нарушителя ГОЗ.

На самом деле, введение внешнего управления на предприятии-нарушителе ГОЗ – это далеко не самая жесткая мера, которую приняли власти. Прошлой осенью в силу вступил федеральный закон с поправками в Уголовный кодекс. Согласно этому закону, нарушение условий контракта в сфере гособоронзаказа карается лишением свободы до 10 лет. Ужесточились, на самом деле, только сроки и условия наказания, сама по себе «уголовка» за ущерб государству при срыве ГОЗ была и раньше (ст.201.2 УК РФ).

В списке ужесточающих прежние условия мер – тот факт, что за расчетами по ГОЗ будет следить Генпрокуратура.

Какие законы регулируют ГОЗ

Работать с гособоронзаказом становится все сложнее и опаснее: ответственность растет, требований становится больше. Если вы никогда раньше не работали в этой области, много раз подумайте, прежде чем начинать. А если уж все-таки начали, изучите хотя бы закон № 275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе».

И особенно обратите внимание на статью 12 «Обеспечение выполнения государственного оборонного заказа». Там достаточно подробно описана тема, которой посвящен этот текст.

Что еще надо будет учитывать

То, что новый указ президента о внешнем управлении при срыве ГОЗ уже подписан, но вот нормативная база, по которой предприятия будут привлекаться к ответственности, пока отсутствует. А если так, то очень многие утверждения – например, о том, что указ распространится на всю страну – могут оказаться ошибочными. Время покажет.

Пока же работайте спокойно, соблюдая условия контракта и положения закона о ГОЗ.