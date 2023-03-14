1000 и 1 ночь с ЕНП: что делать, если уже перешли на него в 1С, но все равно ничего непонятно

Что так смущает бухгалтеров
Пожалуй, две вещи: то, что уже нет сил удивляться и возмущаться. Хочется, чтобы все поскорее кончилось.
И второе – это бесконечный поток изменений. Судите сами (это только за последнюю неделю):
- Минфин: ЕНП предназначен для исполнения совокупной обязанности
- До сдачи деклараций за 2022 год продолжится сверка сальдо ЕНС
- Отрицательное сальдо ЕНС спишут, если оно безнадежное
- Во II квартале 2023 года вы увидите свое сальдо ЕНС (тем временем должники по налогам удивляются, что с них ничего не взыскивают)
- На один налог должна быть одна платежка-уведомление в месяц
- В этом году налоговики обещают не штрафовать за несдачу уведомлений по ЕНП
По последней новости, кстати, поясним, она вроде бы позитивная: штрафы пообещали только с будущего года сами налоговики. Сейчас, мол, не будем. Остается надеяться, что так и будет, учитывая, что кто-то сдает уведомления, кто-то платежки, кто-то уведомления-платежки...
Кроме того, налоговикам захотелось обратной связи: обещают качественно рассматривать все обращения бизнеса по вопросу ЕНС.
Все о том, как настроить ЕНП в 1С, мы рассказываем на курсе повышения квалификации «Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы заполнения уведомления и платежки». Получите самые точные и актуальные данные, чтобы использовать их в работе. И удостоверение о повышении квалификации.
Что, похоже, очень болит
А очень болят сразу несколько тем – вопрос с фиксированными взносами, прохождение сверки с налоговой – где ничего непонятно, и много чего еще.
По взносам мы нашли в комментариях безусловный диалог недели:
– Коллеги! Согласитесь, что стало значительно легче платить налоги и взносы в 2023 году в связи с переходом на ЕНС!
– Конечно!! Теперь все деньги можно просто вышвыривать приоткрыв окошко!
Вишенка на торте
И новички, и совсем не новички теряются и в еще одной составляющей: как все нормально настроить в 1С? Многие путаются на элементарных вещах. Вот пример.
Ситуация: надо понять, как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) выбрать контрагента и указать реквизиты платежа для уплаты ЕНП.
Действовать будем так.
Открываем раздел: Справочники – Контрагенты.
Дальше в папке «Государственные органы» надо открыть карточку контрагента «МИ ФНС России по управлению долгом» двойным щелчком мыши.
В форме элемента справочника (проверяйте):
- в поле «Вид контрагента» выбрано значение «Государственный орган»;
- в поле «Государственный орган» выбрано значение «Налоговый орган»;
- в поле «Наименование в программе» указано наименование контрагента «МИ ФНС России по управлению долгом»;
- в поле ИНН указан «7727406020»;
- в блоке «Основной банковский счет»:
- в поле «Банк» указано «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области»;
- в поле «Номер счета» указан счет «03100643000000018500».
Другая ситуация: надо разобраться, что учесть, если документ «Операция по ЕНС» формируется вручную (все в той же 1С:Бухгалтерии).
Открываем раздел: Операции – Операции по счету.
Дальше по кнопке «Операция» выберите вид операции «Корректировка счета». И по кнопке «Добавить» или «Заполнить» заполните табличную часть документа:
- «Вид движения» – «Пополнение» для отражения переплаты, или «Списание» для отражения недоимки;
- «Платежный документ» – выберите документ, по которому выполняется перенос расчетов с бюджетом на счет 68.90 и укажите сумму переплаты или недоимки; заполните сумму;
- вколонке «Счет учета» укажите счет, на котором учитывалась переплата или недоимка, и аналитику к нему.
Это только некоторые из элементарных операций, но таких десятки, а голова у бухгалтера и так переполнена постояннными изменениями. Доверьте свое обучение профессионалам: пусть они все вам расскажут на примерах! В курсе повышения квалификации «Клерка» даем пошаговый алгоритм, чтобы быстро разобраться, какие сделать настройки в 1С и начать работать с ЕНП и ЕНС правильно.
Курс – не панацея, но
...но идет третий месяц работы ЕНП, дело к лучшему не поворачивается, а штрафы от налоговиков за проблемы в их же системе могут прилететь в любой момент. На курсе вы узнаете:
- как перейти на уплату ЕНП в 1С;
- как сделать сверку с ФНС;
- как сформировать уведомление об уплате ЕНП в 1С;
- как заполнять платежные поручения в 2023 году;
- как в программе 1С перенести задолженность по налогам и взносам на ЕНС и оплатить ЕНП.
Следующая уплата – конец марта, и она не за горами.
Что получите в итоге
По итогам курса научитесь:
- переносить остатки по налогам и сборам на ЕНС;
- формировать уведомление по ЕНП в 1С;
- переносить задолженность по налогам и взносам на ЕНС в 1С;
- оплачивать ЕНП;
- формировать платежные поручения.
Дадим официальное удостоверение о повышении квалификации с внесением в ФИС ФРДО.