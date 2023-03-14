1000 и 1 ночь с ЕНП: что делать, если уже перешли на него в 1С, но все равно ничего непонятно

Что так смущает бухгалтеров

Пожалуй, две вещи: то, что уже нет сил удивляться и возмущаться. Хочется, чтобы все поскорее кончилось.

И второе – это бесконечный поток изменений. Судите сами (это только за последнюю неделю):

По последней новости, кстати, поясним, она вроде бы позитивная: штрафы пообещали только с будущего года сами налоговики. Сейчас, мол, не будем. Остается надеяться, что так и будет, учитывая, что кто-то сдает уведомления, кто-то платежки, кто-то уведомления-платежки...

Кроме того, налоговикам захотелось обратной связи: обещают качественно рассматривать все обращения бизнеса по вопросу ЕНС.

Все о том, как настроить ЕНП в 1С, мы рассказываем на курсе повышения квалификации «Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы заполнения уведомления и платежки». Получите самые точные и актуальные данные, чтобы использовать их в работе. И удостоверение о повышении квалификации.

Что, похоже, очень болит

А очень болят сразу несколько тем – вопрос с фиксированными взносами, прохождение сверки с налоговой – где ничего непонятно, и много чего еще.

По взносам мы нашли в комментариях безусловный диалог недели:

– Коллеги! Согласитесь, что стало значительно легче платить налоги и взносы в 2023 году в связи с переходом на ЕНС!

– Конечно!! Теперь все деньги можно просто вышвыривать приоткрыв окошко!

Вишенка на торте

И новички, и совсем не новички теряются и в еще одной составляющей: как все нормально настроить в 1С? Многие путаются на элементарных вещах. Вот пример.

Ситуация: надо понять, как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) выбрать контрагента и указать реквизиты платежа для уплаты ЕНП.

Действовать будем так.

Открываем раздел: Справочники – Контрагенты.

Дальше в папке «Государственные органы» надо открыть карточку контрагента «МИ ФНС России по управлению долгом» двойным щелчком мыши.

В форме элемента справочника (проверяйте):

в поле «Вид контрагента» выбрано значение «Государственный орган»;

в поле «Государственный орган» выбрано значение «Налоговый орган»;

в поле «Наименование в программе» указано наименование контрагента «МИ ФНС России по управлению долгом»;

в поле ИНН указан «7727406020»;

в блоке «Основной банковский счет»:

в поле «Банк» указано «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области»;

в поле «Номер счета» указан счет «03100643000000018500».

Другая ситуация: надо разобраться, что учесть, если документ «Операция по ЕНС» формируется вручную (все в той же 1С:Бухгалтерии).

Открываем раздел: Операции – Операции по счету.

Дальше по кнопке «Операция» выберите вид операции «Корректировка счета». И по кнопке «Добавить» или «Заполнить» заполните табличную часть документа:

«Вид движения» – «Пополнение» для отражения переплаты, или «Списание» для отражения недоимки;

«Платежный документ» – выберите документ, по которому выполняется перенос расчетов с бюджетом на счет 68.90 и укажите сумму переплаты или недоимки; заполните сумму;

вколонке «Счет учета» укажите счет, на котором учитывалась переплата или недоимка, и аналитику к нему.

Это только некоторые из элементарных операций, но таких десятки, а голова у бухгалтера и так переполнена постояннными изменениями. Доверьте свое обучение профессионалам: пусть они все вам расскажут на примерах! В курсе повышения квалификации «Клерка» даем пошаговый алгоритм, чтобы быстро разобраться, какие сделать настройки в 1С и начать работать с ЕНП и ЕНС правильно.

Курс – не панацея, но

...но идет третий месяц работы ЕНП, дело к лучшему не поворачивается, а штрафы от налоговиков за проблемы в их же системе могут прилететь в любой момент. На курсе вы узнаете:

как перейти на уплату ЕНП в 1С;

как сделать сверку с ФНС;

как сформировать уведомление об уплате ЕНП в 1С;

как заполнять платежные поручения в 2023 году;

как в программе 1С перенести задолженность по налогам и взносам на ЕНС и оплатить ЕНП.

Следующая уплата – конец марта, и она не за горами.

Что получите в итоге

По итогам курса научитесь:

переносить остатки по налогам и сборам на ЕНС;

формировать уведомление по ЕНП в 1С;

переносить задолженность по налогам и взносам на ЕНС в 1С;

оплачивать ЕНП;

формировать платежные поручения.

Дадим официальное удостоверение о повышении квалификации с внесением в ФИС ФРДО.