Повышение квалификации для бухгалтеров

1000 и 1 ночь с ЕНП: что делать, если уже перешли на него в 1С, но все равно ничего непонятно

Переходу на новую систему уплаты налогов уже третий месяц, но многие бухгалтеры по-прежнему не понимают, что происходит. Рассказываем, что может помочь разобраться.

Версия для печати
1000 и 1 ночь с ЕНП: что делать, если уже перешли на него в 1С, но все равно ничего непонятно
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что так смущает бухгалтеров

Пожалуй, две вещи: то, что уже нет сил удивляться и возмущаться. Хочется, чтобы все поскорее кончилось.

И второе – это бесконечный поток изменений. Судите сами (это только за последнюю неделю):

По последней новости, кстати, поясним, она вроде бы позитивная: штрафы пообещали только с будущего года сами налоговики. Сейчас, мол, не будем. Остается надеяться, что так и будет, учитывая, что кто-то сдает уведомления, кто-то платежки, кто-то уведомления-платежки...

Кроме того, налоговикам захотелось обратной связи: обещают качественно рассматривать все обращения бизнеса по вопросу ЕНС.

Все о том, как настроить ЕНП в 1С, мы рассказываем на курсе повышения квалификации «Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы заполнения уведомления и платежки». Получите самые точные и актуальные данные, чтобы использовать их в работе. И удостоверение о повышении квалификации.

Что, похоже, очень болит

А очень болят сразу несколько тем – вопрос с фиксированными взносами, прохождение сверки с налоговой – где ничего непонятно, и много чего еще.

По взносам мы нашли в комментариях безусловный диалог недели:

– Коллеги! Согласитесь, что стало значительно легче платить налоги и взносы в 2023 году в связи с переходом на ЕНС!

– Конечно!! Теперь все деньги можно просто вышвыривать приоткрыв окошко!

Вишенка на торте

И новички, и совсем не новички теряются и в еще одной составляющей: как все нормально настроить в 1С? Многие путаются на элементарных вещах. Вот пример.

Ситуация: надо понять, как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) выбрать контрагента и указать реквизиты платежа для уплаты ЕНП.

Действовать будем так.

Открываем раздел: Справочники – Контрагенты.

Дальше в папке «Государственные органы» надо открыть карточку контрагента «МИ ФНС России по управлению долгом» двойным щелчком мыши.

В форме элемента справочника (проверяйте):

  • в поле «Вид контрагента» выбрано значение «Государственный орган»;
  • в поле «Государственный орган» выбрано значение «Налоговый орган»;
  • в поле «Наименование в программе» указано наименование контрагента «МИ ФНС России по управлению долгом»;
  • в поле ИНН указан «7727406020»;
  • в блоке «Основной банковский счет»:
  • в поле «Банк» указано «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области»;
  • в поле «Номер счета» указан счет «03100643000000018500».

Другая ситуация: надо разобраться, что учесть, если документ «Операция по ЕНС» формируется вручную (все в той же 1С:Бухгалтерии).

Открываем раздел: Операции – Операции по счету.

Дальше по кнопке «Операция» выберите вид операции «Корректировка счета». И по кнопке «Добавить» или «Заполнить» заполните табличную часть документа:

  • «Вид движения» – «Пополнение» для отражения переплаты, или «Списание» для отражения недоимки;
  • «Платежный документ» – выберите документ, по которому выполняется перенос расчетов с бюджетом на счет 68.90 и укажите сумму переплаты или недоимки; заполните сумму;
  • вколонке «Счет учета» укажите счет, на котором учитывалась переплата или недоимка, и аналитику к нему.

Это только некоторые из элементарных операций, но таких десятки, а голова у бухгалтера и так переполнена постояннными изменениями. Доверьте свое обучение профессионалам: пусть они все вам расскажут на примерах! В курсе повышения квалификации «Клерка» даем пошаговый алгоритм, чтобы быстро разобраться, какие сделать настройки в 1С и начать работать с ЕНП и ЕНС правильно.

Курс – не панацея, но

...но идет третий месяц работы ЕНП, дело к лучшему не поворачивается, а штрафы от налоговиков за проблемы в их же системе могут прилететь в любой момент. На курсе вы узнаете:

  • как перейти на уплату ЕНП в 1С;
  • как сделать сверку с ФНС;
  • как сформировать уведомление об уплате ЕНП в 1С;
  • как заполнять платежные поручения в 2023 году;
  • как в программе 1С перенести задолженность по налогам и взносам на ЕНС и оплатить ЕНП.

Следующая уплата – конец марта, и она не за горами.

Что получите в итоге

По итогам курса научитесь:

  • переносить остатки по налогам и сборам на ЕНС;
  • формировать уведомление по ЕНП в 1С;
  • переносить задолженность по налогам и взносам на ЕНС в 1С;
  • оплачивать ЕНП;
  • формировать платежные поручения.

Дадим официальное удостоверение о повышении квалификации с внесением в ФИС ФРДО.

Хочу записаться на курс

Карьера бухгалтера

Только половине главбухов неважно, какого пола руководитель. Остальные предпочли бы мужчину

В целом, среди россиян, видеть своим шефом представителя сильного пола предпочли бы 24% мужчин и 22% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин. 70% мужчин и 71% женщин все равно, какого пола их начальник.

Трудовые отношения

Что считать уважительной причиной прогула

Однозначно, уважительной причиной прогула считается болезнь работника. Особенно, если это подтверждено документом из медклиники. В остальных случаях нужно руководствоваться здравой логикой и материалами судебной практики.

Что считать уважительной причиной прогула

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

УК РФ

⚡ Тюрьма и штрафы – за фейки и дискредитацию любых участников СВО

Вводится административное наказание за дискредитацию формирований и частных лиц, выполняющих боевые задачи по поручению Минобороны. Для физических лиц максимальный размер штрафа составит 50 тыс. руб., для юрлиц – 500 тыс. руб.

Увольнение

📑 Минтруд напоминает работодателям отчитаться в службу занятости

Работодатели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, обязаны размещать на Единой цифровой платформе Роструда информацию о потребностях в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также специальных рабочих мест для работы инвалидов.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

Как продавать в соцсетях в 2023: рассказываем про полезные лайфхаки и фишки 

Прием оплаты в социальных сетях – это тренд e-commerce, который к 2026 году в денежном объеме обещает вырасти до 2 триллионов долларов. Очевидно, что прием оплаты в социальных сетях обладает некоторыми выгодами и особенностями, чем торговля на своем сайте.

Как продавать в соцсетях в 2023: рассказываем про полезные лайфхаки и фишки 
Лицензирование

Производителей, импортеров и экспортеров сигарет обяжут получать лицензии. Розничных продавцов пока не тронут

Существующие сегодня запреты и сборы касаются только легальной продукции, а нелегальная продукция из табака свободно продается без акцизов и маркировки. Новый законопроект это исправит.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Таможенное право

Таможня начала снова публиковать данные по импорту и экспорту

Прошлой весной ФТС решила приостановить публикацию статистических данных по внешней торговле, ссылаясь на желание скрыть информацию на фоне санкций и не дать почву для спекуляций и некорректных оценок.

Уведомления о КИК

До 20 марта организации должны сдать уведомление о КИК. Иначе – штраф 500 тыс. рублей

Юрлица должны сдать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год в срок до 20 марта 2023 года. Причем уведомление о КИК необходимо направить независимо от финансового результата такой иностранной компании.

Читать еще