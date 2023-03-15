«ЕНП горит в аду, что делать». «Клерк» нагнетает, или у бухгалтеров и правда настолько болит?

Создаете ажиотаж сверх меры!

Основательница «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая опубликовала уже больше месяца назад письмо Минфину о проблемах с ЕНП, которое бухгалтеры обсуждают до сих пор.

Одна из наших читательниц написала в комментариях так:

«Я подписана на Клерк уже 20 с лишним лет. Нахожу для себя много полезной информации время от времени, но последний месяц просто смотреть не могу ни Утренний, ни Вечерний бухгалтер. Создается ажиотаж сверх меры. По сто раз одно и тоже про ЕНП. Для кого по сотому разу разъясняется про статусы 01, 02? Такое ощущение, что те, кто это каждое утро публикует, считают, что тут собираются совсем неграмотные бухгалтеры? По поводу „месяц ничего не работает“. Бывали переходные периоды и похуже. Зачем нагнетать обстановку? Платежи все доходят. Распределение налогов происходит (я заказывала справки- и косвенный ндс, и обычный-все встало как надо)».

Мы решили подождать и понаблюдать, а правда ли в нас дело?

Из-за чего сыр-бор на самом деле

Новой системе уплаты налогов – два с половиной месяца, а проблемы, которые она с собой принесла, по-прежнему не решаются.

В личных кабинетах ИП – все так же кровь из глаз (зачеркнуто) нет нормальных данных, сверки с налоговой то ли идут, то ли не идут: во всяком случае, в официальном письме Даниил Егоров распорядился их продолжить:

«Поручаю продолжить индивидуальные сверки, проводимые в соответствии с письмом ФНС России от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@».

Взыскивать обещают только те долги, по которым сверка прошла, но и с этим пока тоже много неясного. Из оптимистичного сейчас только то, что штрафовать за несдачу уведомлений в этом году не будут. Только с 2024го.

У ИП особенно много проблем с фиксированными взносами, по которым уже несколько способов уменьшить налог, с каждым есть свои нюансы. Статья нашего эксперта на эту тему собрала 30 тысяч просмотров за несколько часов. А сейчас их там уже больше 200 тысяч!

Просто не допускайте недоимки и все будет хорошо

Это мы сейчас не пошутили: среди клерков и в самом деле есть те, кто видит в новой системе плюсы.

Например, в ответ на реплику:

«ИФНС в случае недоимки будет распределять АНП так, что вечно будем должны платить штраф за НДФЛ»

есть те, кто отвечает:

«А вы не допускайте недоимки и все будет хорошо».

Ну в самом деле, чего переживаете-то, а?

Кое-кто пишет так, что непонятно, сарказм или правда такой оптимист:

«Коллеги! Согласитесь, что стало значительно легче платить налоги и взносы в 2023 году в связи с переходом на ЕНС!»

Диалог продолжили:

«Конечно!! теперь все деньги можно просто вышвыривать приоткрыв окошко!»

И снова оптимистично:

«Но теперь интервал и частота открытия форточек перед вышвыриванием некоторых стали меньше. Можно не так часто простужаться».

Мишустина на них нет!

Вот буквально пара мнений за последние три дня:

«Я вот думаю, у нас людям скучно что -ли, что можно так смело на людях подобные эксперименты проводить, абсолютно не подготовленные , не проработанные. И всем уже понятно что эксперимент не удался, от слова совсем, но никто сворачивать не собирается. „Новаторам“ хочется посоветовать начинать новшества с себя, и не раздражать и без того раздраженное общество подобными „умностями“»

Или:

«Сразу видно: нет на них Мишустина, пока он рулил ИФНС такое не случалось и именно при нем техническая часть работы ИФНС наконец-то стала более менее удобной, прозрачной».

Вот уже и панацею нашли. Мишустина на них нет!

Про злостных неплательщиков

Иногда в комментарии приходит целый триллер. Один из таких рассказала @АяАнна.

– Господа, сегодня была вызвана телефонограммой на комиссию неплательщиков, – пишет она и дальше приводит такой диалог.

Комиссия – почему не платите

Я – потому что некорректное сальдо

К – почему некорректное

Я – вот смотрите в сальдо д.б. последние 3 года. по сроку платежа за 2022 – 80 тыс., за 2021 – 80 тыс, за 2020 у меня все погашено, вот решение суда, вот оплаты через приставов. Откуда долг 300 тыс?

К – то, что Вы оплатили через приставов, мы зачли в старые периоды

Я – почему?

К – у нас программа так работает.

Я – исправьте

К – не можем

Программа так работает, Карл! Диалог продолжился:

«К – почему не платите?

Я – хочу урегулировать сальдо, потом заплачу, иначе вы опять закроете задолженность в лохматый год, а текущую оставите.

К – а Вы заплатите конкретно по уведомлению через банк, банк точно проставит период и налог уйдет в нужный год. (театрально: Вот Иванов в декабре так сделал – и у него программа все правильно поставила)

Я – сейчас по-другому, щас все спишется в недоимки старых лет и задолженность останется

К – А Вы попробуйте

Я – я не хочу быть кроликом»

И наконец, третья часть Марлезонского балета:

«К – почему не платите?

Я – заплачу, как только отрегулируем задолженность. Вы это можете сделать?

К – нет. у нас программа так считает. Если не будете платить мы пойдем в суд и отсудим платежи за 2022. Предлагаем заплатить, а то у Вас копятся пени.

Я – если я сейчас заплачу, то все спишется в недоимки старых лет и задолженность останется»

Дальше, по словам нашей читательницы, «только начальник комиссии догадался: сейчас же ЕНС и мы пойдем в суд и будем взыскивать не конкретный налог за конкретный период, а отрицательное сальдо ЕНС, которое ПОСЧИТАЕТ ПРОГРАММА».

И вишенка:

«Я – бинго, догадались.... так Вы сможете отрегулировать сальдо?

Начальник (уже сочувственно) – нет, у нас программа так считает, идите в суд.

Я (вздыхая) – так элегантно на три буквы меня еще не посылали.

Финита ля комедия»

Программа так считает, программа так работает. И так во всем. Бухгалтеры пишут о таких реакциях налоговиков во всех чатах. О том же говорят и эксперты, например, налоговый адвокат Вячеслав Василевский:

– Все бухгалтеры, с которыми я общаюсь, находятся в легком шоке. Они не знают, как с этой системой работать, сама налоговая ничего пояснить не может. Я лично наблюдал картину, когда людей зовут в кабинеты для проведения тех же допросов, бухгалтеров, предпринимателей – и сами инспекторы ничего не могут ответить на вопросы по ЕНП.Единственное, что сделала налоговая – развесила QR-коды со ссылками на сайт ФНС, и всем говорят – читайте здесь.

Немного цифр и занимательных фактов

Новостей про ЕНП стало объективно меньше: темп изменений немного замедлился, но проблемы по тому, что уже запущено, никуда не ушли.

Но каждая публикация на эту тему по-прежнему собирает десятки комментариев. Вот только за последние пару дней, оцените сами:

Из ленты мнений на главной странице «Клерка» ЕНП не уходит даже в выходные. А вот что выдает гугл, когда начинаешь забивать туда ЕНП:

В общем, выводы делайте сами.