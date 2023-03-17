«Ночной бухгалтер». Налоговики пожалели бизнес и сделали сервис для подготовки платежек

Не прошло и полгода...

Теперь на сайте ФНС можно с помощью онлайн-сервиса сделать платежку со статусом 02, которая заменяет уведомления. Создать ее могут и ИП и организации.

Наши читатели отметили «расторопность» с которой сработали налоговики.

Очень интересно, но ничего не понятно

Так примерно воспринимается письмо ФНС о начислении и подаче уведомлений по имущественным налогам. А разъяснения в духе «утром деньги – вечером стулья» про то, как в совокупной обязанности будет отражен налог в зависимости от того, когда поданы декларация и уведомления, точно всех запутали.

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Сбер сходил в суд и проиграл

И, нет, не налоговый спор какой-нибудь, но все равно денежный. Дело в льготе по налогу на имущество. Банк не квалифицировал некоторые помещения, как офисные и применял льготу, а госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости это не понравилось.

ВС встал на сторону инспекции и вообще объяснил, что даже если офисы используются для личных целей, это ничего не меняет – сегодня это кабинет для себя, а завтра он будет сдаваться в аренду. Так что никаких льгот!

Сколько вам для счастья надо?

Москвичи хотят получать зарплату не меньше 170 тысяч в месяц, причем независимо от того, кем работают. Забавно, но редакция решила погуглить 170 000 и вот что получилось:

Видимо 170 000 – мечта не только москвичей.

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Все идет по плану

Плановые проверки бизнеса в ближайшие 8 лет будут проводить только для тех предприятий, которые отнесены к объектам высокого риска.

Можно поискать себя в реестре по ИНН, ведь плановую проверку должны внести туда заранее.

Ваша неужели уже пятница редакция