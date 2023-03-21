«Ночной бухгалтер». На ЕНС могут ввести мораторий

Наша хата с краю

Внезапно оказалось, что в 2022 году участие в эксперименте приняло 0,01% всех налогоплательщиков страны и они игрались в ЕНС между собой.

А вот налоговики почему-то к ним не присоединились. Отсюда все проблемы.

Читатели «Клерка» верно заметили:

Налоговое безумие

ФНС стало скучно. Другого обяснения тому, что она решила провести у нашей читательницы камералку декларации по УСН за 2022 год , хотя компания ее даже не сдавала, просто нет.

На этом театр абсурда не закончился. Налоговики сравнивают данные в декларации за 2022 год с данными ККТ за 2021.

Большинство пользователей голосуют за банальную опечатку и считают, что проверяют 2021 год, но вот сюрприз – в личном кабинете камеральная проверка за это период успешно завершена.

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Про «Клерк» распустили слухи

Интриги. Скандалы. Расследования. В этой истории есть всё. С удивлением наш отдел продаж обнаружил, что бухгалтерам звонят с Актиона и утверждают, что «Клерк» теперь часть их холдинга , а значит – покупать нужно у Актиона, ведь какая разница ;)

Мы в шоке, надеемся вы тоже, как наши преданные авторы и подписчики.

О чем поспорить в комментариях?

На фоне новости об очередном уголовном деле против нечистого на руку блогера Александры Митрошиной, задолжавшей бюджету 120 млн рублей , в комментариях разгорелся филологический спор.

Обсуждают тему феминитивов в современном русском языке – заходите поучаствовать.

Новая СЭЗ

Пониженная ставка по налогу на прибыль.

Освобождение от налога на имущество и от земельного налога.

Пониженны ставки взносов на сотрудников, занятых в реализации инвестпроектов в новых регионах.

Учиться можно, но недолго

Если проучиться за границей больше полугода, можно лишиться статуса резидента . Это значит, что НДФЛ со своего дохода придется платить по повышенной ставке.

На самом деле можно вообще никуда не уезжать. На «Клерке» есть все, что нужно для успешного обучения. Например, можно стать гуру в управленческом учете.

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Все еще Ваша, а не Актиона, редакция