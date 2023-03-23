Что работодателю надо помнить о коллективной материальной ответственности

Но есть еще понятие коллективной матответственности. Например, в магазине технически невозможно составлять акты приема-передачи продукции – в каждую смену и при каждой поставке продукции, особенно если она частая.

В таком случае вводят коллективную ответственность, согласно ст. 244 ТК.

Опишем основные нюансы такого подхода.

Как закрепить матответственность в организации

На практике разграничить ответственность каждого работника не всегда возможно.

Чтобы минимизировать оспаривание полной индивидуальной ответственности сотрудника и учесть интересы самой компании, оформляют договоро коллективной материальной ответственности.

Такой договор можно заключать с теми работниками, которые включены в Перечень, согласно постановлению Минтруда от 31.12.2002 № 85.

Сюда, например, входят прием и выплата платежей, купля-продажа услуг и продукции, подготовка к продаже и др.

Основные шаги

Прежде всего надо заключить договор.

Важно соблюдать все требования, порядок и условия, иначе сотрудник может оспорить ущерб в полном размере.

Но нежелательно одновременно подписывать полную индивидуальную и коллективную ответственность: это противоречит ст. 245 ТК.

Форма «коллективного договора» утверждена постановлением Минтруда № 85. После подписания договора оформляется приказ или распоряжение: сотрудники должны ознакомиться с ним под роспись.

Надо определить порядок возмещения ущерба.

При коллективной ответственности не надо доказывать вину каждого члена коллектива: работодатель обязан определить размер ущерба и его причину.

Согласно ст. 245 ТК степень вины каждого определяется по соглашению между всеми.

Поэтому необходимо составить соглашение, в котором будет указан размер возмещения каждым конкретным работником.

Если ущерб взыскивается через суд, степень определяется судьей.

В таком случае обычно определяют степень вины каждого работника, размер оклада, время работы со дня последней инвентаризации до даты ущерба.

Тем не менее, даже если работника признают вину в недостаче, остается риск претензий со стороны надзорных органов, прежде всего – ГИТ.

Если инспектор сочтет, что сотрудников привлекли к ответственности незаконно, не установив вину каждого и причинно-следственную связь (а это ключевой фактор привлечения), компанию могут наказать за нарушение трудового законодательства по ст.5.27 КоАП – до 50 тыс. рублей на организацию.

Поэтому, независимо от договора, добровольное возмещение ущерба желательно тоже правильно оформить.

В целях снижения риска лучше это сделать на основании письменного поручения от имени каждого сотрудника.

Такое поручение относится не к трудовым отношениям, а к гражданско-правовым и является законным подтверждением того, что это добровольное волеизъявление работника по распоряжению его заработной платой.