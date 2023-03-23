«Ночной бухгалтер». У ИП–должников проблемы с ЕНС

Стал ИП – готовь успокоительное

Почти каждый день мы пишем о том, какие проблемы возникают с ЕНП и ЕНС у предпринимателей. Мало того, что их вынуждают получать электронные подписи, запутывают с уведомлениями и платежками. Теперь появились сложности с уменьшением налогов на взносы и получением патента.

ИП с крупным долгом по транспортному налогу оспаривает его и задолженность не платит. Если он перечислит взносы, они попадут на ЕНП и будут списаны в счет долга по налогу. Бухгалтер пытается как-то решить эту загадку.

Другой ИП оплатил патент, действовавший до конца 2022 года, в том же 2022 году. Но начисление налога ФНС провела только 9 января 2023-го (срок уплаты переносился из-за выпадения 31 декабря на выходной). За это время у ИП уже образовались долги по другим налогам и сумму на ЕНС зачли в их счет.

Теперь ИП не может получить новый патент – ведь старый налоговики считают неоплаченным.

Не забудьте про УСН!

Сдать декларацию нужно:

до 27 марта организациям;

до 25 апреля ИП.

Сдаем пока старую форму, новая предназначена для отчета за 2023 год.

Вот вам пара полезных разборов про УСН «доходы»:

Кажется, что упрощенка – один из самых простых режимов, но сколько же в ней подводных камней. Сейчас самое время научиться работать с УСН так, чтобы ИП вас боготворили.

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С Wildberries все разрулили

Так считают депутаты. Пункты выдачи заказов будут работать в штатном режиме. При этом из 12 пунктов, которые владельцы ПВЗ хотят пересмотреть на встрече с представителями компании, стороны согласовали только четыре.

А сотрудники маркетплейса и вовсе собрались создавать профсоюз.

Поддержите – рожу

Больше двух детей не хотят иметь 70% женщин в России, а 40% решились на рождение ребенка исключительно благодаря господдержке.

Наши читатели настроены не так оптимистично:

Ваша видит в кошмарах ЕНС редакция