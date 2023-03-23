Маркетплейсы

Сотрудники Wildberries собираются создать профсоюз

Работники считают, что им приходится выполнять обязанности, которых нет в трудовом договоре, а также работать сверх нормы.

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Сотрудники Wildberries из Челябинской и Липецкой областей зарегистрировали профсоюзы в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом пишет «New Retail».

Работники из этих регионов отмечают, что у них есть переработки, им приходится выполнять обязанности, которых нет в трудовых договорах.

«Сейчас мы столкнулись с этим на примере Wildberries, но никто же не копал, что происходит в Ozon, никто не копал, что происходит в „Яндекс Доставке“ и „Яндекс Маркете“ кстати, а давайте посмотрим, что там происходит. Может там качественно не отличаются вот эти вещи», – сообщил Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР.

Ранее собственники пунктов выдачи заказов высказали недовольство новыми условиями оферты Wildberries и объявили забастовку. Сейчас представители Wildberries и «Опора России» создали комиссию для решения споров между маркетплейсом и предпринимателями.

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