Должен ли работник при увольнении возместить расходы на спецодежду

Работодатель обязан за счет собственных средств закупать СИЗ и бесплатно выдать их сотрудникам, которые заняты на работе:
с вредными и (или) опасными условиями труда;
с особыми температурными условиями;
связанных с загрязнением.
В соответствии с пунктом 64 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина от 26.12.2002 № 135н, одежда, выданная работникам, является собственностью организации и при увольнении подлежит возврату (письмо Минтруда от 27 октября 2020 года № 14-2/ООГ-16355).
То есть, собственником спецодежды является организация, а работник только пользуется ею и должен вернуть спецодежду:
при увольнении;
по окончании сроков ее использования в обмен на новую;
при переводе на другую работу, где спецодежда не требуется.
Порядок получения и возврата спецодежды должен быть утвержден нормативным актом компании, с которым работники знакомятся под роспись.
Например, это может быть:
положение о СИЗ;
пункт по внутренних правилах трудового распорядка;
пункт в трудовом договоре, где описаны все правила либо дана ссылка на нормативный акт компании.
В правила выдачи СИЗ должны быть описаны условия возвратаработодателю спецодежды либо возмещения ее стоимости при увольнении.
Если работник не вернул спецодежду при увольнении
Если работник не вернет спецодежду при увольнении, это можно расценивать, как причинение ущерба организации и привлечь работника к материальной ответственности по статье 243 ТК.
При этом по статье 233 ТК условием привлечения к материальной ответственности является наличие вины работника. Поэтому возмещение ущерба возможно, если правила выдачи и возврата СИЗ четко прописаны в документах организации либо трудовом договоре с работником.
Кроме того, организации, чтобы возместить ущерб нужно соблюсти сложную процедуру: создать спецкомиссию, провести проверку, выяснить причины возникновения ущерба и получить письменные объяснения от работников.
Размер ущерба определяется из стоимости спецодежды с учетом степени ее износа на дату увольнения работника.
Если сумма ущерба не более среднемесячного заработка работника, то руководитель компании может издать приказ, на основании которого бухгалтерия удержит сумму ущерба из зарплаты виновного работника даже без его согласия. Работник в таком случае должен быть ознакомлен с приказом о взыскании ущербапод личную подпись.
Если же сумма ущерба превышает среднемесячный заработок работника, и он не согласен его возместить добровольно, организация может требовать возмещения ущерба только через суд.
Если увольняющийся не сдал спецодежду, ее стоимость может быть удержана с причитающихся при увольнении выплат.
Однако, удерживать более 20% выплат (в отдельных случаях до 50%) статья 138 ТК запрещает.
Удержать ущерб без подготовки документов, обосновывающих вину работника в невозврате спецодежды и размер ущерба, сославшись на статью 137 ТК нельзя.
По статье 137 ТК удержания из зарплаты работника для погашения его задолженности перед работодателем могут производиться:
для возмещения неотработанного аванса;
для возмещения отпускных, если есть неотработанные дни отпуска;
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного на командировку или переезд на другую работу в другую местность;
для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок;
для возврата сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое.
Работодатель вправе обратиться к работнику с требованием возместить расходы за выданную ему спецодежду, но работник не обязан удовлетворять такое требование. Таково мнение Роструда.
Какие документы выдать работнику при увольнении, узнаете из разбора.