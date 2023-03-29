Трудовые отношения

Должен ли работник при увольнении возместить расходы на спецодежду

Спецодежда, выданная работнику, принадлежит компании, работник должен ее вернуть при увольнении.

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Должен ли работник при увольнении возместить расходы на спецодежду
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Работодатель обязан за счет собственных средств закупать СИЗ и бесплатно выдать их сотрудникам, которые заняты на работе:

  • с вредными и (или) опасными условиями труда;

  • с особыми температурными условиями;

  • связанных с загрязнением.

В соответствии с пунктом 64 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина от 26.12.2002 № 135н, одежда, выданная работникам, является собственностью организации и при увольнении подлежит возврату (письмо Минтруда от 27 октября 2020 года № 14-2/ООГ-16355).

То есть, собственником спецодежды является организация, а работник только пользуется ею и должен вернуть спецодежду:

  • при увольнении;

  • по окончании сроков ее использования в обмен на новую;

  • при переводе на другую работу, где спецодежда не требуется.

Порядок получения и возврата спецодежды должен быть утвержден нормативным актом компании, с которым работники знакомятся под роспись.

Например, это может быть:

  • положение о СИЗ;

  • пункт по внутренних правилах трудового распорядка;

  • пункт в трудовом договоре, где описаны все правила либо дана ссылка на нормативный акт компании.

В правила выдачи СИЗ должны быть описаны условия возвратаработодателю спецодежды либо возмещения ее стоимости при увольнении.

Если работник не вернул спецодежду при увольнении

Если работник не вер­нет спец­одеж­ду при увольнении, это можно расценивать, как при­чи­не­ни­е ущер­ба организации и привлечь работника к материальной ответственности по статье 243 ТК.

При этом по статье 233 ТК условием привлечения к материальной ответственности является наличие вины работника. Поэтому возмещение ущерба возможно, если правила выдачи и возврата СИЗ четко прописаны в документах организации либо трудовом договоре с работником.

Кроме того, организации, чтобы возместить ущер­б нужно со­б­люсти сложную процедуру: создать спецкомиссию, провести проверку, вы­яс­нить при­чи­ны воз­ник­но­ве­ния ущер­ба и по­лу­чить пись­мен­ные объ­яс­не­ния от ра­бот­ни­ков.

Раз­мер ущерба определяется из сто­и­мо­сти спец­одеж­ды с уче­том сте­пе­ни ее из­но­са на дату уволь­не­ния ра­бот­ника.

Если сумма ущер­ба не более сред­не­ме­сяч­ного за­ра­бо­тка ра­бот­ни­ка, то руководитель компании может издать приказ, на основании которого бухгалтерия удержит сумму ущерба из зар­пла­ты ви­нов­но­го ра­бот­ни­ка даже без его со­гла­сия. Работник в таком случае должен быть ознакомлен с при­ка­зом о взыс­ка­нии ущер­бапод лич­ную под­пись.

Если же сумма ущерба пре­вы­ша­ет сред­не­ме­сяч­ный за­ра­бо­ток работника, и он не согласен его возместить доб­ро­воль­но, организация может тре­бо­вать воз­ме­ще­ния ущер­ба толь­ко через суд.

Если увольняющийся не сдал спецодежду, ее стоимость может быть удержана с причитающихся при увольнении выплат.

Однако, удерживать более 20% выплат (в отдельных случаях до 50%) статья 138 ТК запрещает.

Удержать ущерб без подготовки документов, обосновывающих вину работника в невозврате спецодежды и размер ущерба, сославшись на статью 137 ТК нельзя.

По статье 137 ТК удержания из зарплаты работника для погашения его задолженности перед работодателем могут производиться:

  • для возмещения неотработанного аванса;

  • для возмещения отпускных, если есть неотработанные дни отпуска;

  • для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного на командировку или переезд на другую работу в другую местность;

  • для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок;

  • для возврата сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое.

Работодатель вправе обратиться к работнику с требованием возместить расходы за выданную ему спецодежду, но работник не обязан удовлетворять такое требование. Таково мнение Роструда.

Какие документы выдать работнику при увольнении, узнаете из разбора.

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