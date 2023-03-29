«Ночной бухгалтер». Росстат хочет ввести вместо отчетов единый перечень показателей

И ты, Брут!

Вслед за ФНС Росстат тоже решил устроить революцию в отчетности.

Если кратко:

будет единый реестр статистических форм и показателей, единый реестр респондентов;

в списке 262 показателя , данные по которым Росстат иначе получить не может;

бизнес будет передавать только порядка 50 из 262 этих показателей (хммм, откуда же возьмутся остальные?);

большая часть малого бизнеса будет отчитываться не более 4-х раз в год ;

передавать данные будем через личный кабинет с доступом через Госуслуги и портал МСП (улыбаемся и машем).

Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учётах Бесплатный вебинар для бухгалтеров 12 апреля в 11:00 Программа 1. Исправление ошибок в бухгалтерском учёте: Причины бухгалтерских ошибок и нормативное регулирование порядка их исправления

Порядок исправления несущественных ошибок

Порядок исправления существенных ошибок

Раскрытие информации об исправленных ошибках в бухгалтерской отчётности

Ответственность за ошибки в бухгалтерском учёте 2. Исправление ошибок в налоговом учёте: В каком периоде вносятся исправления

В каких случаях нужно подать уточненную отчётность

Штрафы и другие последствия нарушения налоговых правил Забронировать место Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid: LjN8Jvao4

За умные счетчики заплатят потребители

Минстрой подумывает расходы на установку умных счетчиков воды и тепла добавить к услугам ЖКХ в квитанции. В комментариях к новости – волна возмущения.

Общие сотрудники и IP-адрес – не помеха вычетам по НДС

Так решил суд, когда рассматривал дело о доначислениях и санкциях от ФНС на 75 млн рублей.

Налогоплательщик сумел доказать, что сотрудникам никто не может запретить работать там, где им хочется, а IP-адреса вообще могли оказаться одними и теми же случайно, например, из-за доступа к одной точке WiFi.

Миллионные долги – это само себе неприятно, а вот когда платить их придется не самой компании, а директору, учредителю или даже главбуху – настоящая беда.

Чтобы не наделать ошибок, из-за которых вас накроет субсидиарной ответственностью, запишитесь на бесплатный вебинар. Он пройдет завтра, 30 марта в 11.00. Эксперт по защите от субсидиарной ответственности расскажет о самых частых ошибках, разберет свежие кейсы и 10 лайфхаков, которые помогут привлечь к ответственности топ-менеджмент и собственников компании-должника. Записаться на вебинар

Все у нас хорошо

Потому что за шесть последних лет 3,6 млн человек вышли из бедности. Мы решили проверить, как у вас с доходами и запустили опрос – давайте проверим, что говорит непредвзятая клерк-статистика.

А раз все так замечательно – пора не просто денежки зарабатывать, а еще и откладывать. На будущую пенсию, наверное. Мы так до конца и не поняли. В общем Минфин хочет запустить новую программу софинансирования. Обещают систему «1 к 1», государство добавит на пенсионный счет столько же рублей, сколько вложит гражданин.

Правда, вкладываться придется на 15 лет, да и народ сомневается.