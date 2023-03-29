Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Росстат хочет ввести вместо отчетов единый перечень показателей

Мало бухгалтерам ЕНС, ЕФС, ЕНП, мало неразберихи с Соцфондом. К гонке – кто сильнее достанет бизнес, присоединился и Росстат. Решил вместо кучи форм (которые, кажется, мало кто сдает) собирать нужные показатели через личный кабинет.

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«Ночной бухгалтер». Росстат хочет ввести вместо отчетов единый перечень показателей
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

И ты, Брут!

Вслед за ФНС Росстат тоже решил устроить революцию в отчетности.

Если кратко:

  • будет единый реестр статистических форм и показателей, единый реестр респондентов;

  • в списке 262 показателя, данные по которым Росстат иначе получить не может;

  • бизнес будет передавать только порядка 50 из 262 этих показателей (хммм, откуда же возьмутся остальные?);

  • большая часть малого бизнеса будет отчитываться не более 4-х раз в год;

  • передавать данные будем через личный кабинет с доступом через Госуслуги и портал МСП (улыбаемся и машем).

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Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учётах

Бесплатный вебинар для бухгалтеров

12 апреля в 11:00

Программа

1. Исправление ошибок в бухгалтерском учёте:

  • Причины бухгалтерских ошибок и нормативное регулирование порядка их исправления

  • Порядок исправления несущественных ошибок

  • Порядок исправления существенных ошибок

  • Раскрытие информации об исправленных ошибках в бухгалтерской отчётности

  • Ответственность за ошибки в бухгалтерском учёте

2. Исправление ошибок в налоговом учёте:

  • В каком периоде вносятся исправления

  • В каких случаях нужно подать уточненную отчётность

  • Штрафы и другие последствия нарушения налоговых правил

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За умные счетчики заплатят потребители

Минстрой подумывает расходы на установку умных счетчиков воды и тепла добавить к услугам ЖКХ в квитанции. В комментариях к новости – волна возмущения.

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Общие сотрудники и IP-адрес – не помеха вычетам по НДС

Так решил суд, когда рассматривал дело о доначислениях и санкциях от ФНС на 75 млн рублей.

Налогоплательщик сумел доказать, что сотрудникам никто не может запретить работать там, где им хочется, а IP-адреса вообще могли оказаться одними и теми же случайно, например, из-за доступа к одной точке WiFi.

Миллионные долги – это само себе неприятно, а вот когда платить их придется не самой компании, а директору, учредителю или даже главбуху – настоящая беда.

Чтобы не наделать ошибок, из-за которых вас накроет субсидиарной ответственностью, запишитесь на бесплатный вебинар. Он пройдет завтра, 30 марта в 11.00.

Эксперт по защите от субсидиарной ответственности расскажет о самых частых ошибках, разберет свежие кейсы и 10 лайфхаков, которые помогут привлечь к ответственности топ-менеджмент и собственников компании-должника.

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Все у нас хорошо

Потому что за шесть последних лет 3,6 млн человек вышли из бедности. Мы решили проверить, как у вас с доходами и запустили опрос – давайте проверим, что говорит непредвзятая клерк-статистика.

А раз все так замечательно – пора не просто денежки зарабатывать, а еще и откладывать. На будущую пенсию, наверное. Мы так до конца и не поняли. В общем Минфин хочет запустить новую программу софинансирования. Обещают систему «1 к 1», государство добавит на пенсионный счет столько же рублей, сколько вложит гражданин.

Правда, вкладываться придется на 15 лет, да и народ сомневается.

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