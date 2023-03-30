Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики бракуют платежки по фиксированным взносам, созданные в их сервисе

ФНС запустила сервис для автоматического формирования платежек по фиксированным взносам ИП. Казалось бы, предпринимателям сделали добро. Но на местах инспекторы даже не слышали про сервис и считают, что платежки заполнены неверно.

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«Ночной бухгалтер». Налоговики бракуют платежки по фиксированным взносам, созданные в их сервисе
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Доверяй, но проверяй

ИП пожаловался в чате ФНС на отказ от зачета средств в счет уплаченных фиксированных взносов. Налоговикам не понравилось поле 107 «Налоговый период», а еще они хотят получить заявление на зачет оплаченных сумм в счет взносов.

И это при том, что платежка сформирована со статусом 02 (она заменяет уведомление), а подача заявления не требуется.

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С помощью фиксированных взносов можно уменьшить налог на УСН или сумму патента. Но существуют и другие способы оптимизации налогов.

Узнайте, как безопасно оптимизировать платежи в бюджет, от эксперта на бесплатном вебинаре 5 апреля. Вы не только научитесь доступным способам экономии налогов, но и узнаете, что категорически делать нельзя (иначе вас замучают проверками и доначислениями)!

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НДФЛ может вырасти до 18%

Минфин ищет способы пополнить бюджет, регионы недосчитываются средств из-за новой системы с ЕНС (раньше НДФЛ поступал сразу в региональный бюджет, теперь нужно ждать распределения суммы с ЕНС налогоплательщиков).

Поэтому обсуждается вопрос о появлении новой ставки 18%, ранее она даже вошла в один из законопроектов. Ставку хотят применять в отношении доходов свыше 50 млн рублей в год. Эксперт считает, что таких налогоплательщиков можно пересчитать по пальцам.

ЦБ потерял 721,7 млрд рублей

По результатам годового отчета Центробанк получил убыток именно в такую сумму. Серьезные потери ЦБ нанесли продажа банка «Открытие» и внесение акций Московского индустриального банка в Агентство по страхованию вкладов.

Но даже тут «клерки» нашли над чем пошутить:

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Wildberries покажет товарам с низким рейтингом красную карточку

И удалит их с поля...то есть с маркетплейса. Так буду поступать с некачественными товарами, на которые поступает много жалоб от покупателей. Остатки таких товаров поедут обратно к продавцу со склада площадки.

Читатели «Клерка» считают, что это не так уж и плохо.

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Следователей премируют за раскрытие налоговых преступлений

И не просто каких-то рядовых, а резонансных, «представляющих особую ценность».

Конечно, это громкие дела компаний, где речь идет об уклонении от уплаты налогов в крупном размере и других аналогичных преступлениях.

Стоит ожидать, что в один ряд с такими делами скоро встанут прогремевшие налоговые скандалы с блогерами.

Ваша сама заполняет платежки редакция

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики бракуют платежки по фиксированным взносам, созданные в их сервисе

ФНС запустила сервис для автоматического формирования платежек по фиксированным взносам ИП. Казалось бы, предпринимателям сделали добро. Но на местах инспекторы даже не слышали про сервис и считают, что платежки заполнены неверно.

«Ночной бухгалтер». Налоговики бракуют платежки по фиксированным взносам, созданные в их сервисе

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