«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры не знают кому верить: сдавать персонифицированные сведения за март или нет

В паутине ПСФЛ

Налоговики выпустили письмо в котором сообщают, что для того, чтобы сведения не дублировались, сдавать ПСФЛ за последние месяцы кварталов – март, июнь и сентябрь – не нужно и эту позицию они согласовали с Минфином.

Но в то же время контрольные соотношения РСВ и ПСФЛ сравнивают значения по трем месяцам, а вовсе не по двум. В НК никаких изменений не вносилось (см. п. 7 статьи 431 НК).

Бухгалтеры возмущены тем, что их постоянно путают. А некоторые даже показали письмо налоговикам. Ответ предсказуемый.

Скоро начнется новая отчетная кампания. Пора готовить квартальные отчеты. Спасем вас от ошибок в отчете ЕФС-1, объединившем сразу несколько разных форм.

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Пени пока не будет, требования немного отложат

Последние новости про ЕНС – если сальдо на счете положительное, то в первом полугодии пени на сумму недоимки начислять не будут.

А еще по требованиям, которые налоговики разошлют в апреле 2023 года, срок исполнения будет увеличен с 8 дней до 1 месяца.

Кроме того, продолжается сверка с налогоплательщиками по сальдо ЕНС.

Состояние бухгалтеров к концу марта:

Среднеотраслевую давай!

Требуют налоговики. Они по-прежнему сравнивают зарплату в компаниях со среднеотраслевой и требуют пояснений, если оплата на предприятии ниже.

У бухгалтеров два вопроса: почему до сих пор сравнивают реальные зарплаты со «средними по больнице» и что отвечать на такие требования?

Вот вам универсальный ответ, можно устроить флэшмоб и отправлять его ФНС.

Хотя, возможно, наши с вами ответы в ФНС даже не читают – система просто ставит галочку, что ответ получен. Кто знает?

Ну ты и чмоня!

Необычный пост вышел сегодня на «Клерке», зачиталась даже главред. История бухгалтера, которого сотрудник назвал «чмоней». Почему так случилось и что вышло в итоге можно почитать вот здесь.

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Гуру управленки получают зарплату больше главбухов, а от «Клерка» получат еще и удостоверение о повышении квалификации с регистрацией в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Зря что ли «Клерк» образовательную лицензию получал?

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Ваша пятница, но надо сдать баланс редакция