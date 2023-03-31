Будни главного бухгалтера: сначала стоит подумать, а потом делать

«Это чушь, я ее несу. Главное – не расплескать,

так как хороша только полная чушь»

(офисная мудрость)

Причем, когда ты приходишь в офис, тут же впериваешься в монитор и всовываешь наушник в ухо, чтобы снова и снова совещаться. Обсуждения, созвоны, видео-коллы сменяют друг друга, иногда наслаиваясь, постоянно и бесконечно. Порой не понимаешь, есть ли в офисе кто-нибудь, кто реально работает, или все только совещаются.

У отдела логистики проблемы с завозом груза – совещание, не знаем, как скидки залить в систему – совещание, как премию необоснованную обосновать – тоже совещание.

Я не удивлюсь, если в какой–то момент зайдешь в коморку к уборщицам с просьбой убрать мусор и услышишь: «Мы на совещании». Вполне допускаю, у них тоже свои бизнес-процессы, чем они хуже офисных белых воротничков.

Как-то коллега рассказала, что, когда она работает из дома, маленький сын ходит по квартире и всем говорит: «Занят я, на совещании». Так и растим мы себе новую смену вечно занятых людей. А чем я занят, зачем мне эти совещания? Я стала забывать, как раньше люди без этого жили.

Поток моих размышлений прервало сообщение, появившееся на экране. Дело обычное, сотрудники давно не обращают внимания на значки, которые горят в приложениях, и статус «Занят» никого не останавливает для решения насущных задач.

Пик: – Света, согласуй мне документы.

Я опешила. Светой на работе меня никто не называл. Это даже не Светочка Александровна. Ну, думаю, может быть, новенький, не понял еще, «ху из ху» в компании.

– Занята, – резко отвечаю я и в ответ получаю новое сообщение.

Пик: – Ну ты и чмоня!

Мои глаза вылезли из орбит. Кто посмел главному бухгалтеру большой компании отправить такое сообщение? Чмоня! Это как понимать???

Я в возмущении сверлила взглядом это сообщение, а потом заметила, что автор его удалил – видимо, испугался своей смелости. Но в памяти-то моей оно осталось (оно и до сих пор маячит перед глазами).

В тот момент я пылала праведным гневом и решила что-то эдакое придумать, чтобы хорошенько проучить наглеца. Варианты возникли мгновенно.

Первая мысль – написать в отдел HR – в отдел кадров, по-нашему. Пусть разбираются с корпоративной культурой, а то никакой субординации нет в компании. Почему не проверяют, как новые сотрудники изучили корпоративную политику и процедуры?

В нашей компании есть такая толстая книжица, которая так и называется «Политика и процедуры». Это свод корпоративных законов и правил: всех, которые только можно представить и которые даже представить нельзя. Я сама готовила в эту книженцию кучу разделов, а потом внедряла. Там прописано много полезных вещей, в том числе связанных с корпоративной этикой.

Эту «священную книгу» вручают новобранцам, чтобы те ее вызубрили, могли ориентироваться в офисной жизни и не отвлекали глупыми вопросами людей, занятых работой. Вот пусть HR хлеб свой оправдывает и проверит, как этот субчик выучил талмуд. Пусть вызовут его на ковер и устроят экзамен. А то непонятно, чем они постоянно заняты? Только и рассуждают про мотивацию и развитие, а как до полезных дел дойти – например, дополнительные премии сотрудникам предложить – так никого из них нет.

Конечно, это же к директору идти надо, а к нему особо ходить никто не любит.

Подумав, я решила, что помощь HR мне не нужна: я человек взрослый и самостоятельный. Поэтому можно воспользоваться старым проверенным методом, например, написать что-то уничижительное этому наглому субъекту. Такое, чтобы пробрало до костей. Чтобы жизнь медом не казалась.

«Рекомендую Вам изучить корпоративную политику и процедуры и разобраться, в каких ситуациях уместно использовать определенные выражения. Возможно, для Вас будет открытием, что я успела прочитать Ваше сообщение до того, как Вы его удалили. Настоятельно рекомендую подумать о своем поведении и о том, чем Вы занимаетесь в офисе».

Я перечитала свою отповедь. Мне не понравилось: недостаточно напористо, надо добавить энергии и сарказма. И я написала следующий вариант.

«Вы, по всей видимости, по ошибке попали на данную позицию, так как людей, которые используют в рабочей переписке подобную лексику, в нашу компанию не принимают. Рекомендации по развитию Вашей дальнейшей карьеры я передаю в отдел по управлению персоналом. По всей видимости, она будет развиваться уже не в нашей компании».

Потом решила – нет, я не стану отправлять никаких сообщений, а пройду решительной походкой по коридору до рабочего места этого нахального сотрудника. Подойду, прищурю глаз и смачно выскажу все, что я о нем думаю, чтобы не смел до скончания века поднять голову от монитора.

А потом я зачем-то повторила это слово по слогам: Чмо–няяяя....

Интересно вот получается. «Чмо» – противное слово, это про кого-то никчемного, хочется сказать «фу...». А если присоединить к этому противному словцу частицу «ня», получается даже ласково: «Чмооооня»: милый дурашка, который не слишком разбирается в жизни.

«Слушай, а кто ты есть на самом деле? – спросила я себя. – Да в общем то Чмоня ты и есть. Пашешь на дядю, все продолжаешь работать „за опыт“, который стал каким-то символом светлого будущего. А сейчас ты решила обидеться и сидишь корчишь из себя оскорбленную „Королеву“, так что инфантильный хам тебя совершенно правильно назвал чмоней».

Но это я сказала только себе, а не вслух, конечно. Свой демарш в сторону рабочего места наглеца я отменила и решила подумать, как с ним поступить. Кстати, им оказался сотрудник ИТ-отдела – длинноволосый, в очках, в вечно растянутой толстовке и очень умный. Типичный представитель поколения Z, которое родилось с гаджетами в руках и в зубах, свято верит в свою исключительность и не признает правил, разработанных «мастодонтами» – то есть предшествующими поколениями.

Я решила по-отечески побеседовать с ним в ближайшие дни. Но мне не удалось: он отправился в командировку.

Прошло время, и я забыла этот случай. А тот юный айтишник, как выяснилось, не забыл. Как-то на корпоративе мы с ним оказались рядом около фуршетного стола. Вместе набрали еды и выпили за наше здоровье, а также за процветание компании. Мы разговорились и он, смущаясь, пролепетал:

– Светлана Александровна, я очень извиняюсь, не знаю, что на меня нашло, но я вам как-то гадость написал. Очень спешил, нужно было согласовать документы, а Вы все никак не хотели – заняты были. Я разозлился и отправил Вам гадкое сообщение. Потом удалил. Хорошо, что Вы не успели прочитать. А то бы Вы мне выволочку сделали, в HR отправили. Уволить ведь могли.

– О, как! Интересно, что же ты написал? – «удивилась» я. Решив не церемониться с юным коллегой, я перешла на ты. Возраст и должность мне это позволяли.

– Я написал, что Вы «чмоня». А Вы, оказывается, вполне нормальная, с Вами можно найти общий язык.

– Ну, ты даешь! Ладно, не бери в голову. Риск, что я дала бы тебе нахлобучку, конечно, был. Но я не такая уж и мымра. Надеюсь, ты теперь понял, что сначала стоит подумать, потом делать?- не смогла не съязвить я.

– Ага, – протянул он, и в его голосе почувствовалось уважение.

После этого корпоратива мы периодически общались и иногда при встречах болтали, это юное ИТ-дарование оказался вполне приятным и вежливым. И еще после корпоратива получила почти личного ИТ-специалиста, все неполадки с моим компьютером он стал устранять без очереди.

С тех пор, когда страсти в офисе сильно накалялись и когда мне хотелось кому-то настучать по башке или просто уволить, я себе частенько говорила то, что сказала ему на корпоративе: сначала стоит подумать, а потом делать...

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