Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Сдавать или не сдавать? Минфин и ФНС не могут определиться с заявлением о зачете взносов ИП

Два ведомства решили окончательно запутать и бухгалтеров, и предпринимателей. Снова проблема в фиксированных взносах. В январе Минфин сказал, что заявление о зачете платежа на ЕНП в счет фиксированных взносов нужно. 31 марта ФНС написала письмо с прямо противоположным вариантом – можно заплатить взносы через ЕНП и никакого завления не подавать.

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«Ночной бухгалтер». Сдавать или не сдавать? Минфин и ФНС не могут определиться с заявлением о зачете взносов ИП
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В чем соль?

В том, что пока деньги, находящиеся на ЕНС, не определены как взносы, ИП не может их спокойно учесть в уменьшении патента или налога на УСН. Поэтому сначала он подает заявление (т.е. оповещает ФНС, что вот такая-то часть денег на ЕНС – это фиксированные взносы), а потом уже уменьшает на них налог.

Так что теперь есть целых три письма с разъяснениями – выбирайте, какое больше нравится.

Бухгалтеры уже откровенно устали от постоянно меняющихся рекомендаций:

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Вам двойка!

Налоговики будут оценивать компании прямо как школьников – выставлять им оценки в виде баллов. Проверят добросовестность, уровень зарплаты и другие параметры.

Чем выше оценка – тем надежнее компания. Своим «дневником с пятерками» можно будет поделиться с контрагентами.

Комментарии к новости просто огонь (подобрали самый приличный).

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Выпейте валерианки, прикройте дергающийся глаз. Медленно снимите с себя отчеты в СФР, откиньте ЕНС, пусть они вас не касаются.

Реализуем ваши самые смелые фантазии на курсе Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах. Зарабатывайте больше, анализируя данные, составляйте отчеты не для ФНС, а для руководства. Постройте управленческий учет в своей компании с нуля.

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Это не мы, оно само!

Ну, в принципе ничего не изменилось. Налоговики по прежнему грешат на программу, которая «сама так посчитала». А у бухгалтеров возникли проблемы с зарезервированными суммами налогов за 2022 год.

Бухгалтер: ФНС, объясните, где мои резервы, почему у меня долг по уже уплаченному налогу?!

ФНС: Пишите заявление на отмену зачета.

Бухгалтер:

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У ChatGPT появился российский конкурент

Если вы еще не знакомы с искуственным интеллектом ChatGPT – можете подписаться на его блог на «Клерке». ИИ уже отвечает на нашем форуме, делает подборки фильмов и вообще с удовольствием общается.

Оказалось, что отечественные разработчики тоже не спят и создали SistemmaGPT – ИИ для российских бизнес-пользователей. Познакомиться с новеньким «Клерку» пока не удалось, но хотелось бы понаблюдать общение двух искусственных разумов.

Глава Минфина за цифровую зарплату

Антон Сиулуанов сказал, что с удовольствием поучаствовал бы в эксперименте с цифровым рублем. Правда уточнил, что цифровая валюта хороша, когда везде принимается, и ее можно обменять на привычные деньги.

Реакция в комментариях:

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«Ночной бухгалтер». Сдавать или не сдавать? Минфин и ФНС не могут определиться с заявлением о зачете взносов ИП

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«Ночной бухгалтер». Сдавать или не сдавать? Минфин и ФНС не могут определиться с заявлением о зачете взносов ИП
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