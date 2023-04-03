«Ночной бухгалтер». Сдавать или не сдавать? Минфин и ФНС не могут определиться с заявлением о зачете взносов ИП

В чем соль?

В том, что пока деньги, находящиеся на ЕНС, не определены как взносы, ИП не может их спокойно учесть в уменьшении патента или налога на УСН. Поэтому сначала он подает заявление (т.е. оповещает ФНС, что вот такая-то часть денег на ЕНС – это фиксированные взносы), а потом уже уменьшает на них налог.

Так что теперь есть целых три письма с разъяснениями – выбирайте, какое больше нравится.

Бухгалтеры уже откровенно устали от постоянно меняющихся рекомендаций:

Вам двойка!

Налоговики будут оценивать компании прямо как школьников – выставлять им оценки в виде баллов. Проверят добросовестность, уровень зарплаты и другие параметры.

Чем выше оценка – тем надежнее компания. Своим «дневником с пятерками» можно будет поделиться с контрагентами.

Комментарии к новости просто огонь (подобрали самый приличный).

Выпейте валерианки, прикройте дергающийся глаз. Медленно снимите с себя отчеты в СФР, откиньте ЕНС, пусть они вас не касаются.

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Это не мы, оно само!

Ну, в принципе ничего не изменилось. Налоговики по прежнему грешат на программу, которая «сама так посчитала». А у бухгалтеров возникли проблемы с зарезервированными суммами налогов за 2022 год.

Бухгалтер: ФНС, объясните, где мои резервы, почему у меня долг по уже уплаченному налогу?!

ФНС: Пишите заявление на отмену зачета.

Бухгалтер:

У ChatGPT появился российский конкурент

Если вы еще не знакомы с искуственным интеллектом ChatGPT – можете подписаться на его блог на «Клерке». ИИ уже отвечает на нашем форуме, делает подборки фильмов и вообще с удовольствием общается.

Оказалось, что отечественные разработчики тоже не спят и создали SistemmaGPT – ИИ для российских бизнес-пользователей. Познакомиться с новеньким «Клерку» пока не удалось, но хотелось бы понаблюдать общение двух искусственных разумов.

Глава Минфина за цифровую зарплату

Антон Сиулуанов сказал, что с удовольствием поучаствовал бы в эксперименте с цифровым рублем. Правда уточнил, что цифровая валюта хороша, когда везде принимается, и ее можно обменять на привычные деньги.

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