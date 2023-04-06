«Ночной бухгалтер». Блогеры смогут регистрироваться как СМИ, бумажный НДС исчезнет, вышел новый ФСБУ: неожиданности дня

Пятая власть

Если СМИ принято называть четвертой властью, то блогерское сообщество вполне можно отнести к пятой. По мнению экспертов влияние на аудиторию у блогеров очень высокое.

Новый проект (пока добровольно) дает возможность регистрироваться блогеру, как СМИ, если его аккаунт просматривает более 5000 уникальных пользователей в день. Регистрация поможет, например, получить аккредитацию на официальные мероприятия.

Блогер вы или нет, если занимаетесь бизнесом, всегда есть риски. Вот жили же Чекалина и Митрошина, не тужили, а теперь им миллионы налогов доначисляют.

Но, как правило, ФНС не присылает требования об уплате в лоб, а предварительно «прощупывает почву», вызывая налогоплательщиков на комисии по легализации налоговой базы. То, как пройдет эта комиссия и насколько правильно поведет себя представитель компании, может повлиять на будущие доначисления.

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Теплое с мягким

По мнению бухгалтеров именно так будут сравнивать налоговики данные РСВ и уведомлений за разные периоды.

Например, сравнят взносы, указанные в уведомлениях за январь и февраль 2023 года, и взносы в РСВ за последний квартал 2022. Если взносы за месяц вдруг окажутся больше, чем взносы за прошедший квартал – подозрительно.

Заодно сравнят взносы текущего года с прошедшим. Если в этом году вы заплатите взносов, допустим, за март меньше на 50%, чем за март 2022 года – ФНС снова засомневается, что у вас все верно (но отчет примет).

Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учётах Бесплатный вебинар для бухгалтеров 12 апреля в 11:00 Программа 1. Исправление ошибок в бухгалтерском учёте: Причины бухгалтерских ошибок и нормативное регулирование порядка их исправления

Порядок исправления несущественных ошибок

Порядок исправления существенных ошибок

Раскрытие информации об исправленных ошибках в бухгалтерской отчётности

Ответственность за ошибки в бухгалтерском учёте 2. Исправление ошибок в налоговом учёте: В каком периоде вносятся исправления

В каких случаях нужно подать уточненную отчётность

Штрафы и другие последствия нарушения налоговых правил Забронировать место Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KF8hG

Встречайте – новый ФСБУ

Не успели отойти от шести уже существующих стандартов? А вот вам еще один – ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Правда, поспешим вас сразу «успокоить»:

Бумажного НДС больше не будет?

Новый законопроект вводит жесткую уголовную ответственность за предоставление в ФНС заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. Будут и крупные штрафы, и лишение свободы.

Наши читатели сразу пошли разбираться в формулировках.

Кто-то теряет, а кто-то находит

Два миллиарда долларов потеряли иностранные бренды из-за ухода с российского рынка. В то же время многие отчечственные производители и торговые марки увидели в этом свой шанс.

Причем продвижение товаров и услуг все больше перетекает в область e-commerce. Продавать в интернете стали больше. Возможно поэтому многие россияне видят новые карьерные перспективы в маркетинге и IT.

Если ваш бизнес связан с интернет-торговлей, не пропустите важное событие года: выставку интернет-технологий ECOM Expo`23.



Выставка пройдет 7-8 июня 2023 года, в ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум». Бесплатно!

На ECOM’23 будет множество новинок под любые задачи бизнеса. Также на выставке можно пообщаться с представителями сервисов и получить выгодные условия сотрудничества.

ECOM Expo`23 – это: 250+ компаний с технологиями для сфер интернет-торговли;

4 потока бесплатной бизнес-программы;

5 платных конференций по ecom-направлениям. Регистрируйтесь до 7 апреля и получите бонус – все презентации бизнес-программы на ECOM Expo`22. Реклама: ООО «Оборот.ру», ИНН 7710387820

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