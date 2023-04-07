Можно ли работнику выплачивать зарплату в долларах США

Минтруд в письме от 09.03.2023 № 14-1/ООГ-1618 разъяснил, можно ли установить в трудовом договоре выплату зарплаты в долларах США с условием о ее выплате в рублях по курсу на день выплаты.

Выплата зарплаты в иностранной валюте: кому и когда

Трудовое законодательство предусматривает выплату заработной платы в денежной форме в валюте Российской Федерации – в рублях.

Исключение – для тех, кто указан в законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Так, подпункты 26 и 27 пункта 1 статьи 9 данного закона разрешают операции по выплате физическим лицам – резидентам РФ заработной платы в иностранной валюте за пределами России на основании трудовых договоров, предусматривающим исполнение обязанностей за рубежом. Это:

сотрудники российских диппредставительств, консульств, постоянных представительств при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, представительств федеральных органов исполнительной власти, расположенных за пределами российского государства; работники, которые по служебным контрактам, трудовым договорам направлены федеральными органами исполнительной власти на работу за рубеж;

сотрудники, находящимся за пределами РФ, имеющим при этом статус резидента и выполняющим свои трудовые или служебные обязанности за рубежом.

Таким образом, только в случаях, предусмотренных законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, зарплату можно выплачивать в иностранной валюте (ст. 131 ТК).

Почему выплату зарплаты нельзя установить в условных единицах

Минтруд в письме от 09.03.2023 года № 14-1/ООГ-1618 напоминает о важных положениях ТК:

трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора , заключаемого ими в соответствии с законодательством (ст. 15, 16 ТК);

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) являются обязательными для включения в трудовой догово р (ч. 2 ст. 57 ТК);

заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст. 135 ТК);

тарифная ставка, как и оклад (должностной оклад), – это фиксированный размер оплаты труда работника (ст. 129 ТК).

Исходя из данных положений в трудовом договоре в обязательном порядке должна быть запись об условиях оплаты труда работника, а именно указан размер тарифной ставки или должностного оклада работника, а также доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.

Таким образом, установление в трудовом договоре работника заработной платы в условных единицах, зависящей от курса иностранной валюты, устанавливаемого Банком России, противоречит ТК.

Вот что еще подчеркнули чиновники:

«Кроме того, перевод заработной платы в долларовый эквивалент, а затем пересчет ее при выдаче заработной платы в рубли может привести к сложности в расчете заработной платы, поскольку в настоящее время Банком России установлен плавающий курс доллара, который меняется ежедневно. При этом размеры заработной платы будут колебаться не только в большую сторону, но и в меньшую при укреплении национальной валюты, и такая ситуация будет способствовать появлению напряженности в коллективах».