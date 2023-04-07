Оплата работы в ночное время по ТК в 2023 году

Необходимость ночной работы может быть обусловлена спецификой организации, когда нужен ночной или даже круглосуточный труд работников.

Что считать ночным временем

Формулировка ТК проста – это работа в промежуток с 22 до 6 часов по местному времени.

Кого можно и нельзя привлекать к работе в ночное время

Существуют отдельные категории работников, которые не могут быть привлечены к работе в ночное время. Это:

беременные женщины;

работники в возрасте до 18 лет.

Если сотрудники привлекаются к работе ночью разово, то это нужно делать на основании приказа руководителя.

При постоянной работе в ночное время достаточно закрепить такой режим работы во внутренних нормативных актах, например, в Положении об оплате труда.

Отдельные виды работников можно привлечь к работе в ночное время только с их письменного согласия. Это указано в ч. 5 ст. 96 ТК.

К ним относятся инвалиды, а также разные категории сотрудников, имеющие детей или родственников, за которыми нужен уход.

Особый порядок ночного труда предусмотрен для творческих работников. Это, например, сотрудники театров, цирков, съемочных групп.

Полный список таких профессий установлен постановлением Правительства № 252 от 28.04.2007.

Для них режим привлечения к работе в ночное время может быть установлен коллективным или трудовым договором, ЛНА.

Понятно, что работать в ночное время неудобно любому человеку, поэтому за такой труд сотрудники получают компенсацию двух видов: надбавку к оплате труда и сокращенное рабочее время.

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Надбавка к зарплате

Надбавка уплачивается в соответствии со ст. 154 ТК.

Размер надбавки не может быть меньше 20%оклада или часовой тарифной ставки (постановление Правительства № 554 от 22.07.2008).

Больший размер может быть установлен коллективным договором или другим ЛНА, а также трудовым договором с работником. Максимального размера такой доплаты законодательно не установлено, работодатель волен установить любой.

Доплата за работу в ночное время должна начисляться по умолчанию в размере, указанном в законодательстве. Отражение такой доплаты в локальных нормативных актах организации необязательно.

Кроме постановления Правительства № 554, существуют отраслевые соглашения, регулирующие этот вопрос в рамках отрасли.

Например, такое соглашения принято в нефтегазовой отрасли. Коммерческие организации должны выполнять такое соглашение только в том случае, если они к нему присоединились. Порядок присоединения устанавливается отдельно в каждом отраслевом соглашении.

Ночные часы отмечаются в табеле с кодом «Н» или «02». При этом указывается продолжительность работы в часах. Если работник работал в один день как в дневное, так и в ночное время, проставляется двойной код.

Надбавка начисляется в таких случаях:

Работник работает в дневное время, но был в силу производственной необходимости привлечен на работу в ночное время. В этом случае ему положено уплачивать не только надбавку за работу в ночное время, но и за работу во внеурочное время в установленном размере.

Сотрудник трудится по сменному графику, и его смена или ее часть приходится на ночное время. Если смена является ночной не полностью, то указанная доплата начисляется только за те часы, которые относятся к ночным. За остальные часы смены работник получает обычную оплату труда.

При нахождении сотрудника в командировке ночные часы работы оплачиваются в общем порядке.

Исключением является ситуация, когда сотрудник ночью находится в пути к месту назначения или обратно.

В этом случае работодатель не обязан компенсировать ночной труд работнику. Хотя по законодательству никто ему не запрещает это сделать по собственной инициативе.

Если случилось так, что смена работника приходится на праздничную ночь, то ему начисляется двойная компенсация: как за работу в ночное время, так и за работу в праздник.

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Сокращенное рабочее время

Продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час согласно ч. 1 ст. 96 ТК. Отрабатывать этот час впоследствии не нужно.

Сотрудник должен работать на 1 час меньше, чем в аналогичной дневной смене, но при этом получает оплату, как за полную смену.

Это положение применяется к таким сменам, в которых не меньше половины приходится на ночное время.

Некоторым категориям время работы не уменьшается:

У работника и так сокращенное рабочее время . В этом случае дополнительно сокращать его на 1 час не нужно.

Сотрудник специально принят для работы в ночное время и это указано в трудовом договоре с ним.

График работы сотрудника сменный на шестидневке .

Работа связана с производственной необходимостью и в силу этого рабочую смену нельзя сократить.

За нарушения в привлечении к ночной работы для работодателя предусмотрена ответственность: