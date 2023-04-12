Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Социальные вычеты по НДФЛ увеличат

Соцвычеты, применяемые при лечении, покупке лекарств, обучению себя и близких родственников вырастут. Госдума уже приняла закон в первом чтении.

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«Ночной бухгалтер». Социальные вычеты по НДФЛ увеличат
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Позитив дня

Сейчас при обучении детей вычет ограничен 50 тысячами, это значит , что можно вернуть 6500 рублей НДФЛ (13%). После внесения изменений в НК вычет вырастет до 110 тысяч (вернуть можно будет 14300).

Основной соцвычет в сумме 120 тысяч рублей тоже хотят увеличить – до 150 тысяч. Напомним, что по дорогостоящему лечению ограничения по вычету нет. Вид лечения можно определить по справке об оплате медуслуг: код 1 – простое лечение, код 2 – дорогостоящее лечение.

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Воинский учет в цифре

Во вчерашнем выпуске «Ночного бухгалтера» мы рассказывали о нововведениях, касающихся воинского учета и выдачи повесток призывникам.

Ряд данных должен передаваться в единый реестр, которого пока не существует. Глава Минцифры Максут Шадаев спрогнозировал запуск реестра не ранее осеннего призыва.

Плюс реестра в том, что большую часть данных о военнобязанных передавать в него будет не работодатель или сам гражданин, а госорганы.

О важном для руководителей и ИП!

Налоговики опять жестят с проверками самозанятых. Пару известных компаний уже оштрафовали за подмену трудовых отношений на 100-200 тысяч рублей.

Лучше снизьте риски – к чему вам проблемы с налоговой. Как правильно заключить договор с самозанятым? Нужно ли требовать чек? По всем вопросам проконсультируют коллеги из «Наймикс».

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Пониженная ставка и точка

Компания не может выбирать – применять ей обычную или пониженнную ставку, если более низкая установлена региональным законодательством.

Если бухгалтер ошибся и сдал декларацию с обычной ставкой, нужно подать корректировку и пересчитать налог.

Интернет-цыгане

Есть честный бизнес в сети, а есть обещание некого чуда: пройдите мой курс и вы станете миллионером, похудеете за неделю на 20 кг разом, решите все личные проблемы и т.п. Таких горе-тренеров называют инфоцыганами. Для них даже специальный реестр хотят завести.

Но пока их бизнес вполне себе процветает. Например, ведущие блогеры России за год увеличили свой доход на 24%. Относить их к инфоцыганам или нет – решать аудитории, а вот такой комментарий оставил один из наших читателей:

 

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Учет аренды по ФСБУ 25 в вопросах и ответах

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и то, как бухгалтер пытается разобраться в ФСБУ 25/2018.

Несмотря на большое количество вебинаров и отдельный курс, посвященный всем ФСБУ, количество вопросов об аренде каждый день только прибавляется.

Поэтому «Клерк» проведет завтра, 13 апреля в 15.00 по мск бесплатный вебинар с ответами на самые частые вопросы по ФСБУ «Аренда».

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Налоговые требования

Как отвечать на требования налоговой: навигатор на 2023 год

В течение года ИФНС может присылать компании или предпринимателю запрос на предоставление документов или сведений. Причины могут быть разные, так же как объем запрашиваемого и срок, который дается. Чтобы бухгалтеру избежать неприятностей и не нервничать каждый раз, собрали в статье решения на все случаи.

Как отвечать на требования налоговой: навигатор на 2023 год

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Трудовое право

Компенсацию за задержку зарплаты обяжут платить, даже если она взыскана через суд

За задержку зарплаты положена компенсация по ст. 236 ТК РФ. Но суды обычно трактуют эту норму так: проценты положены только на выплаты, которые работодатель начислил сам. Это изменят.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

😟 Физлица не могут подать заявление о зачете, потому что в личном кабинете его нет

Недавно ФНС подключила в личных кабинетах ИП функцию составления и сдачи заявления о зачете ЕНП в счет предстоящих платежей (КНД 1150057). Но для обычных физлиц этот функционал недоступен.

Бухгалтеры

🦋Как найти «Клерк» в Телеграме: все ссылки, чтобы вы долго не искали

Телеграм бьет все рекорды по охватам аудитории, а потому и «Клерка» в Телеграме очень много. Как же иначе, когда сами бухгалтеры просят? Мы собрали в один пост все наши каналы, чтобы было удобно подписаться :)

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