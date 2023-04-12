«Ночной бухгалтер». Социальные вычеты по НДФЛ увеличат

Позитив дня

Сейчас при обучении детей вычет ограничен 50 тысячами, это значит , что можно вернуть 6500 рублей НДФЛ (13%). После внесения изменений в НК вычет вырастет до 110 тысяч (вернуть можно будет 14300).

Основной соцвычет в сумме 120 тысяч рублей тоже хотят увеличить – до 150 тысяч. Напомним, что по дорогостоящему лечению ограничения по вычету нет. Вид лечения можно определить по справке об оплате медуслуг: код 1 – простое лечение, код 2 – дорогостоящее лечение.

Воинский учет в цифре

Во вчерашнем выпуске «Ночного бухгалтера» мы рассказывали о нововведениях, касающихся воинского учета и выдачи повесток призывникам.

Ряд данных должен передаваться в единый реестр, которого пока не существует. Глава Минцифры Максут Шадаев спрогнозировал запуск реестра не ранее осеннего призыва.

Плюс реестра в том, что большую часть данных о военнобязанных передавать в него будет не работодатель или сам гражданин, а госорганы.

О важном для руководителей и ИП!

Налоговики опять жестят с проверками самозанятых. Пару известных компаний уже оштрафовали за подмену трудовых отношений на 100-200 тысяч рублей.

Лучше снизьте риски – к чему вам проблемы с налоговой. Как правильно заключить договор с самозанятым? Нужно ли требовать чек? По всем вопросам проконсультируют коллеги из «Наймикс».

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Пониженная ставка и точка

Компания не может выбирать – применять ей обычную или пониженнную ставку, если более низкая установлена региональным законодательством.

Если бухгалтер ошибся и сдал декларацию с обычной ставкой, нужно подать корректировку и пересчитать налог.

Интернет-цыгане

Есть честный бизнес в сети, а есть обещание некого чуда: пройдите мой курс и вы станете миллионером, похудеете за неделю на 20 кг разом, решите все личные проблемы и т.п. Таких горе-тренеров называют инфоцыганами. Для них даже специальный реестр хотят завести.

Но пока их бизнес вполне себе процветает. Например, ведущие блогеры России за год увеличили свой доход на 24%. Относить их к инфоцыганам или нет – решать аудитории, а вот такой комментарий оставил один из наших читателей:

Учет аренды по ФСБУ 25 в вопросах и ответах

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и то, как бухгалтер пытается разобраться в ФСБУ 25/2018.

Несмотря на большое количество вебинаров и отдельный курс, посвященный всем ФСБУ, количество вопросов об аренде каждый день только прибавляется.

Поэтому «Клерк» проведет завтра, 13 апреля в 15.00 по мск бесплатный вебинар с ответами на самые частые вопросы по ФСБУ «Аренда».

Ваша лечится, как в детстве, подорожником редакция