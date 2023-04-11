«Ночной бухгалтер». Данные для воинского учета дадут СФР и ФНС, электронные повестки и запрет на выезд призывникам: три изменения в законах

Трое из ларца

Сразу три важных изменения рассматривает Госудума. Налоговиков хотят обязать передавать данные в военкоматы.

Кроме ФНС сведения будут передавать и СФР, региональные власти, медучреждения. Они будут касаться состояния здоровья тех, кто состоит или должен состоять на воинском учете. Данные будут направлять и ВУЗы (об очном обучении).

Организации обязаны будут принимать и направлять сведения в том числе в электронном виде. Вот, например, как по проекту будет звучать один из абзацев статьи 4 Закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (выделенное жирным – это новый текст по проекту):

1. Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций обязаны: оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов;

Две важные поправки рассматриваются Госудмой в отношении призывников:

– После получения повестки призывник не сможет покинуть территорию страны.

– Повестка, направляемая через Госуслуги, считается полученной после ее размещения в личном кабинете (неважно – видел ли сообщение призывник или нет). Удаление профиля с целью невручения повестки будет считаться уклонением от службы.

Нанял иностранца – плати еще один налог

Такой вариант предложил Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Дополнительное налогообложение должно стимулировать отказ от иностранной рабочей силы и привлечение российских рабочих из экономически неблагополучных регионов.

Наши читатели считают, что это не поможет:

Куда уходят взносы ИП?

Этим вопросом постоянно задаются предприниматели. Даже если отправить платежку со статусом 02 (заменяет уведомление), то сумма платежа падает в общий котел ЕНС. Где логика?

В комментариях к новости бухгалтеры негодуют: «пытки запрещены вроде как», «Где деньги в таком случае на сальдо за 2022год?», «в чем тогда прикол разрешить платить этот код со статусом 02, если все равно все падает на ЕНС». Ну, общее настроение вы поняли.

На всякий случай

Этим доводом руководствуются некоторые бухгалтеры, которые сдают нулевой отчет 6-НДФЛ. Другие говорят, что проще отправить отчет с нулями, чем потом писать объяснительные.

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