«Ночной бухгалтер». Это вам не РСВ! Уведомление по НДФЛ в апреле сдавать надо несмотря на 6-НДФЛ

Чтоб не скучно жилось

Заковыка с уведомлениям по НДФЛ в том, что сроки по ним «кривые» и не совпадают в определенным месяцем. Уведомление, которое сдается в апреле, захватит период с 23.03.23 по 22.04.23, т.е. часть марта и часть апреля. В отчете 6-НДФЛ суммы отразятся совсем по-другому:

данные по выплатам и НДФЛ с 01.03 по 31.03 попадут в раздел 2 (здесь указаны общие сведения по суммам начисленного и фактически полученного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ с начала года);

начисление НДФЛ в разделе 1 будет только за период с 23 февраля по 22 марта.

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Агентов проверят по-новому

По декларации НДС в части раздела 2 для налоговых агентов появились новые контрольные соотношения. Проверять будут обоснованность вычетов и правильность кодов.

Как вписать ЭДО в договор с контрагентом?

Наш эксперт уже сформулировал пункт, который можно включить в договор, чтобы спокойно обмениваться электронными документами.

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Стать банкротом без суда

Закон позволяет оформить банкротство через МФЦ. Сейчас нижняя граница долга, при котором можно воспользоваться таким способом – 50 тысяч, а верхняя – 500 тысяч рублей.

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Рисковые выплаты

Когда компания хочет выплатить деньги владельцу, она всегда ищет для этого самые выгодные способы. У такой оптиимизации всегда есть риски, тем более, если выплаты идут в пользу бенефициаров, которые владеют бизнесом не прямо.

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