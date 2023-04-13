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«Ночной бухгалтер». Это вам не РСВ! Уведомление по НДФЛ в апреле сдавать надо несмотря на 6-НДФЛ

Налоговики уже объяснили, что по РСВ сдавать уведомление за март в апреле не нужно, т.к. они увидят все данные в отчете. С расчетом 6-НДФЛ эта схема не работает.

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«Ночной бухгалтер». Это вам не РСВ! Уведомление по НДФЛ в апреле сдавать надо несмотря на 6-НДФЛ
Иллюстратор: Вера Ревина / Клерк.ру

Чтоб не скучно жилось

Заковыка с уведомлениям по НДФЛ в том, что сроки по ним «кривые» и не совпадают в определенным месяцем. Уведомление, которое сдается в апреле, захватит период с 23.03.23 по 22.04.23, т.е. часть марта и часть апреля. В отчете 6-НДФЛ суммы отразятся совсем по-другому:

  • данные по выплатам и НДФЛ с 01.03 по 31.03 попадут в раздел 2 (здесь указаны общие сведения по суммам начисленного и фактически полученного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ с начала года);

  • начисление НДФЛ в разделе 1 будет только за период с 23 февраля по 22 марта.

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