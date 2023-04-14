Оформляем отзыв из отпуска работника – образец приказа

Приказ об отзыве работника из отпуска

Приказ об отзыве из отпуска составляется в произвольном виде. Специальной формы для этого документа законодательством не установлено.

Каждая фирма определяет его содержание самостоятельно исходя из требований трудового законодательства к процедуре прерывания отдыха работника с учетом внутрифирменного трудового распорядка.

Отзыв из отпуска: как учесть требования трудового законодательства

Требования к оформлению отзыва из отпуска изложены в ст. 125 ТК. В ней приведен список сотрудник, которых нельзя отозвать из отпуска.

Если вызываемый отпускник не входит в указанный список, только желания работодателя для прерывания его отдыха недостаточно.

Отпускник вправе отказаться от прерывания своего отдыха и не опасаться наказания за это (п. 37 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Кроме того, отзыв из отпуска работника оборачивается для работодателя следующими дополнительными обязанностями:

учесть желание сотрудника догулять отпускные дни в любое удобное для него время;

по выбору сотрудника присоединить неиспользованную часть отдыха к его ежегодному отпуску за следующий рабочий год.

Соблюдение внутрикорпоративных правил

Процедура отзыва из отпуска может быть прописана в локальных стандартах фирмы – в этом случае необходимо придерживаться установленного порядка.

К примеру, в положении об отпусках или правилах внутреннего трудового распорядка указывается, что для оформления отзыва из отпуска требуется:

служебная записка руководителя подразделения, работник которого подлежит отзыву (завизированная директором фирмы служебная записка служит основанием для оформления письменного уведомления об отзыве из отпуска, направляемого сотруднику);

собственноручно оформленное сотрудником согласие на прерывание отпуска ;

внесение информации об оставшихся днях отдыха в график отпусков и личную карточку сотрудника.

В таком случае отзыв из отпуска придется оформить с помощью всех указанных бумаг в полном объеме.

Если никаких нюансов внутрифирменными стандартами не предусмотрено, сообщить сотруднику о внезапном прерывании его отдыха можно любыми возможными способами: по телефону, электронной почте и др.

Но без письменного приказа все равно не обойтись. Как его оформить, смотрите далее.

Как оформить отзыв из отпуска по производственной необходимости (образец)

Перечень обстоятельств, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлен, поэтому работодатель вправе определить их самостоятельно.

Например, отзыв из отпуска по производственной необходимости возможен в случае:

проведения инвентаризации, присутствие материально ответственного лица на которой обязательно;

проведения выездной налоговой проверки, в течение которой главному бухгалтеру придется быть на рабочем месте;

возникновения неполадок в компьютерных сетях, которые может устранить только системный администратор.

Отзыв из отпуска по производственной необходимости может быть оформлен и для других сотрудников компании.

Как оформить отзыв из отпуска?

Отзыв из отпуска оформляется приказом, в содержании которого должно быть предусмотрено следующее:

причина, по которой сотруднику придется оторваться от отдыха;

информация о дате прерывания отпуска и Ф. И. О. вызываемого отпускника;

число дней неиспользованного отпуска и дата, когда сотрудник готов его догулять;

распоряжение бухгалтерии о перерасчете отпускной суммы и кадровикам о внесении информации о днях отпуска, подлежащих использованию в будущем, в график отпусков и личную карточку сотрудника.

В приказе на отзыв из отпуска в качестве основания указываются реквизиты письменного заявления сотрудника о согласии прервать свой отдых.

Образец приказа об отзыве из отпуска смотрите и скачивайте по ссылке ниже:

Образец приказа об отзыве из отпуска.

Возможен ли отзыв из отпуска без перерасчета отпускных

Бухгалтеры нередко задаются вопросом: возможен ли отзыв из отпуска без перерасчета отпускных? К сожалению, нет.

Дело в том, что при переносе отпуска рассчитать средний заработок для расчета отпускных нужно будет исходя из нового расчетного периода (ст. 139 ТК), поэтому часть отпускных за неиспользованные дни отпуска сотрудник должен вернуть.

Удержать их без согласия работника организация не может, так как в ст. 137 ТК установлены ограничения для удержания из заработной платы работника.

Для удержания излишне выплаченных отпускных при отзыве из отпуска организации нужно либо договориться с работником о том, что он вернет деньги в кассу, либо получить от работника заявление на удержание, либо оформить излишне выплаченные отпускные как аванс под будущую зарплату.

В любом случае, чтобы не нарушать ТК, нужно оформить согласие работника на удержание отпускных за то количество дней, на которые работник был отозван из отпуска.

Итоги

Отзывать работника из отпуска работодателя вынуждают различные обстоятельства: внезапная налоговая проверка, вышедшая из строя компьютерная сеть и др.

Чтобы процедура отзыва из отпуска носила официальный и законный характер, необходимо оформить отдельный приказ, согласие работника на отзыв из отпуска, а также согласие на удержание отпускных за дни отзыва из отпуска.

Не будет считаться нарушением трудовой дисциплины отказ работника раньше времени прерывать свой отпуск. В этом случае приказ оформлять не понадобится.