Чем опасен коллективный договор для работников и что делать, если в нем есть незаконные пункты

Угроза 1: ущемлены права отдельных сотрудников

Представители сотрудников и работодателя самостоятельно определяют условия коллективного договора. При этом его положения не должны противоречить законодательству.

В коллективном договоре указывают, на кого он распространяется. Он может заключаться либо на уровне всей компании, либо на уровне филиала, обособленного подразделения.

Однако нельзя указывать, например, что коллективный договор распространяется только на работников, прошедших испытательный срок, членов профсоюза или сотрудников, которые работают по основному месту работы.

Также в коллективном договоре не должно упоминаться, что он не действует для дистанционных сотрудников или работников отдельных профессий.

Коллективный договор действует для всех сотрудников организации; если же он заключен на уровне филиала, то распространяется только на сотрудников этого подразделения.

Угроза 2: явная дискриминация при приеме на работу

Коллективный договор не может закреплять дискриминационные критерии отбора персонала.

Например, в нем не должно быть прописано, что при приеме нужно предоставить ИНН, справку о наличии или отсутствии беременности.

Закон запрещает устанавливать ограничения или преимущества при трудоустройстве на основании пола, расы, национальности, языка, происхождения, возраста, места жительства и других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами человека.

Важно, что не считаются дискриминацией указания на те особенности людей, которые связаны с требованиями к конкретному виду труда.

Например, на вредные и опасные работы могут принять только после медосмотра, для работы с детьми требуется справка о несудимости. Подобные требования правомерны.

В целом все документы, которые работодатель вправе запросить у соискателя при приеме на работу, перечислены в статье 65 ТК.

Требовать у кандидата иные документы можно только в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами президента и постановлениями правительства.

Угроза 3: увеличена норма рабочего времени

В коллективном договоре закрепляют режим работы.

Также в него вносят категории работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени.

Однако бывает, что коллективный договор отражаеттолько общую норму рабочего времени – 40 часов в неделю, при этом в организации есть есть сотрудники, которым положено работать меньше. Например, врачи или педагоги.

Также в коллективном договоре могут не учитываться требования о сокращенном рабочем времени для инвалидов, несовершеннолетних и т. д.

Угроза 4: ухудшенные условия предоставления отпусков

В коллективном договоре прописывают, как и на каких условиях сотрудникам предоставляют основной и дополнительный оплачиваемый отпуск. Также работодатель указывает, как можно взять отпуск без сохранения заработной платы.

Однако могут закрепить неверную процедуру предоставления ежегодного отпуска.

Например, указать, что очередность предоставления отпуска устанавливается работодателем без учета мнения сотрудников, в том числе имеющих право на отпуск в удобное время.

Или прописать, что использовать отпуск за первый год работы сотрудник может исключительно по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.

Или зафиксировать автоматическое разделение отпуска на части – хотя для этого необходимо отдельное соглашение с сотрудником.

А сотрудникам с ненормированным рабочим днем могут установить продолжительность дополнительного отпуска меньше минимума по закону – трех календарных дней.

Угроза 5: неправильно указан порядок оплаты труда

Коллективный договор устанавливает, «как», «где» и «когда» выплачивается зарплата, иногда он же закрепляет порядок ее индексации.

В договоре компания может установить свой период для расчета среднего заработка.

Однако все эти условия не должны быть «хуже», чем предусмотрено законом:

средний заработок, рассчитанный по правилам коллективного договора, должен получиться не ниже, чем при расчете по закону;

не может быть предусмотрена выплата зарплаты один раз в месяц вместо положенных двух;

не может быть зафиксирована выплата отпускных после начала отпуска – по закону отпускные выплачиваются за три дня до него.

Также нельзя за работу в выходные и праздничные дни просто предоставить другой день отдыха, потому что по закону положена оплата не менее чем в двойном размере.

Лишь по желанию самого сотрудника, работавшего в выходной или праздник, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Угроза 6: разрешены дисциплинарные взыскания, не предусмотренные законом

Коллективный договор содержит правила поведения, обязательные для сотрудников организации. В него вносят положения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях.

Но бывает, что в договоре закрепляют взыскания, не предусмотренные законом.

Например, строгий выговор, лишение надбавок, премий, перевод на нижеоплачиваемую работу или нижестоящую должность, уменьшение или непредоставление дней дополнительного оплачиваемого отпуска.

Помните: в коллективном договоре можно закрепить только те дисциплинарные взыскания, которые предусмотрены законами, уставами и положениями о дисциплине.

Что делать, если коллективный договор закрепляет незаконные условия

Незаконные условия коллективного договора должны выявлять при его регистрации в государственной инспекции труда. При этом договор вступает в силу в момент его подписания, а не регистрации.

Если коллективный договор на такую регистрацию не направляли или по каким-то причинам незаконные условия инспекторы своевременно не выявили, сотрудники могут обратиться в инспекцию труда с жалобой.

Также нужно учитывать, что коллективный договор не может содержать условий, ограничивающих установленные трудовым законодательством права.

Незаконные условия коллективного договора и принятые на их основе решения работодателя сотрудники могут оспорить в суде.