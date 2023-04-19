Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Безработные выйдут на пенсию раньше

Профсоюзы хотят, чтобы безработные, которым осталось до пенсии менее 5 лет, при условии, что их не устроят на работу в течение года, выходили на пенсию досрочно. А еще хотят ввести в закон о занятости новые понятия и заставить ЦЗН подбирать подходящую работу.

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«Ночной бухгалтер». Безработные выйдут на пенсию раньше
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Безработные предпенсионеры

Предпенсионеры – это как раз те, кому до пенсии остается 5 лет. Напрмер, «стандартный» возраст выхода на пенсию в РФ для мужчин 65 лет. В 60 лет мужчине уже сложно найти работу – места занимают молодые и амбициозные. Работодатели попросту отказывают сотруднику в возрасте, даже если его направил ЦЗН.

Сам Центр не всегда готов предложить подходящие вакансии и предлагает работу сторожа или консъержа, с зарплатой порой ниже выплачиваемого биржей пособия.

За безработных решили вступиться профсоюзы. Первое чтение в Госудме законопроект уже прошел.

Кроме выхода на пенсию раньше срока, предлагается еще ввести в закон понятия «частично безработный» и «частично занятый» и уточнить критерии подходящей работы.

Правда, читатели «Клерка» сомневаются, что проект все-таки примут:

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На Камчатке все видно

Приморский край и Камчатка увидели, наконец, сальдо по ЕНС. Но не спешите радоваться – сведения увидели только физлица, а не компании.

Пока народ на Камчатке радуется (или нет) доступу к сальдо, ФНС все прекрасно видит у всех. Видит, но вот уменьшить на фиксированные взносы патент не дает. Причем взносы заплачены через платежку со статусом «2» на конкретный КБК, а не через ЕНП. И налоговики подтверждают – да взносы поступили, а в уменьшении патента отказывают, к негодованию ИП.

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Пока вы переживали за ЕНС, появились новые временные разницы

После перехода на ФСБУ нужно учесть новые временные разницы, которые возникают между бухгалтерской и налоговой прибылью (это касается учета запасов, основных средств и аренды).

Вера Сокуренко – эксперт и спикер «Клерка», к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России на бесплатном вебинаре 20 апреля в 11.00 по мск расскажет:

  • Как учесть новые временные разницы.

  • Как исправить ошибки прошлых лет.

  • Какую пользу могут принести бизнесу разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью.

Вы сможете задать спикеру вопросы в чате и посмотреть запись вебинара только, если запишитесь заранее!

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Расходимся на майские

В связи с надвигающимися праздниками, депутаты решили перенести внесение поправок в закон о цифровом рубле на 19 мая. Кстати, длинные майские праздники все еще обсуждают.

А вот ЦБ уже готов проводить операции с виртуальной валютой и находится на «низком старте». 

Не все поняли, как будет выглядеть работа с цифровым рублем. Но на «Клерке» всегда есть тот, кто подскажет ;)

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Ясно-понятно. ФНС объяснил, как заполнить 6-НДФЛ

Путаница у бухгалтеров возникла из-за того, что в Разделе 1 и Разделе 2 отчета нужно указывать НДФЛ за разные периоды. Налоговики объяснили, как надо делать правильно, а мы для вас составили удобную таблицу – заходите, забирайте.

Если кратко, то в Раздел 1 за 1 квартал пойдет налог, удержанный с 1 января по 22 марта, а в Раздел 2 – налог, удержанный с 1 января по 31 марта. В строках 031 и 032 Раздела 1 нужно показать налог, возвращенный в течение первого квартала.

Сдать 6-НДФЛ и РСВ за 1 квартал 2023 года нужно до 25 апреля включительно. Никаких переносов в этом месяце нет – 25 число выпадает на вторник.

Ваша сейчас бы мохито и море редакция

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Безработные выйдут на пенсию раньше

Профсоюзы хотят, чтобы безработные, которым осталось до пенсии менее 5 лет, при условии, что их не устроят на работу в течение года, выходили на пенсию досрочно. А еще хотят ввести в закон о занятости новые понятия и заставить ЦЗН подбирать подходящую работу.

«Ночной бухгалтер». Безработные выйдут на пенсию раньше

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