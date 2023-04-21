«Ночной бухгалтер». Сотрудник не хочет брать аванс, обязательная переоценка для ОС, скоро опять сдавать уведомления или Кошмарный сон бухгалтера

Скандалист

Бухгалтер просит помощи коллег – работник ругается и требует не выдавать ему аванс. Он вторую половину месяца в апреле был в отпуске и уже получил, конечно, отпускные, а если еще выдадут аванс за первую половину апреля, то в мае получать будет нечего. Поэтому требование работника – придержать аванс до майской зарплаты.

Такие вещи как: рациональность, финансовая грамотность, расчет бюджета, сотруднику очевидно не знакомы. А страдает бухгалтер.

Коллеги ищут варианты как помочь, сочувствуют, дают советы и даже делятся лайфхаками:

А вы в тренде?

Если вы работаете с кадрами и внештатникаи, то наверняка знаете, что за последние несколько лет работа с персоналом изменилась.

Можно не держать в шатате грузчика, комплектовщика, водителя, курьера и другой персонал, который приодически простаивает. Простой съедает деньги компании. Если таких линейных сотрудников много, а еще они часто меняются, для HR и отдела кадров наступает ад.

Например, даже если работник проработал неделю и потом уволился, придется оформить все кадровые документы, сдать по нему отчетность, предоставить справки, сделать запись в трудовую...

Но есть способ решить проблему с текучкой и поиском нормальных исполнителей. Причем способ легальный, удобный и легкий – начать работать со специальной HR платформой.

Если хотите оставаться в тренде и сэкономить не только деньги бизнеса, но и собственные нервы, приходите на БЕСПЛАТНЫЙ вебинар 26 апреля в 12.30 по мск.

Не пропустите!

25 апреля нужно сдать уведомление по ЕНП. В него нужно включить не только месячные, но и квартальные платежи. Чтобы вы не запутались, мы сделали для вас список – что нужно включить в уведомление. Пользуйтесь.

Идет на рекорд

Сбер выдаст акционерам рекордные дивиденды – 25 рублей на акцию. В общей сложности банк потратит на выплаты 565 млрд рублей.

А вот так выглядит график цены на акции Сбера за последнюю неделю (взято с сайта БКС):

А в это время...

Правительство упрощает внесудебную процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми.

Проект предполагает, что можно будет списать долги до 1 миллиона через год. Нововведение планируется запустить уже в 2023 году.

Хотят изменить правила учета амортизации

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает глобальные изменения в работе с основными средствами.

Во-первых, хотят ввести обязательную переоценку (сблизить балансовую стоимость и рыночную), во-вторых, разрешить списывать в расходы только амортизационные отчисления, которые пошли на правильные дела – модернизацию, реконструкцию и т.п. основных фондов. А если компания будет использовать отчисленную амортизацию неправильно – повысить ей налог на прибыль до 30%.

Реакция бухгалтеров на происходящее:

Ваша сама в шоке редакция