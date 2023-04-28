«Ночной бухгалтер». ФНС хочет помочь малому бизнесу с переходом на ЭДО. Бизнес заранее паникует

Плавали – знаем!

Вообще в верхах наблюдается некая рассинхронизация. Даниил Егоров предлагает «решать, возможно, даже на государственном уровне» проблемы издержек бизнеса на внедрение ЭДО.

В то же время врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов напомнил, что с современными технологиями стоит быть поосторожнее. При форс-мажоре, например, во время DDOS-атаки, система может «лечь», а вся работа приостановится.

Но главное, как сам бизнес отреагировал на предложение главы ФНС.

Вот только несколько примеров из комментариев пользователей «Клерка»:

В 2024 году все перейдут на ЭДО

Правительство уже выпустило новую концепцию развития ЭДО. Подготовьтесь – прочитайте статью. В ней мы рассказываем все об ЭДО и даем бесплатный образец соглашения по ЭДО.

Сэкономьте на логистике и заполняйте документы в пару кликов. ЭДО – это удобно для каждого бухгалтера.

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Полезности дня

Подборка статей, которые сделают работу проще, да и жизнь приятнее ;)

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Тренды ФНС

НДФЛ все же хотят «вынести за скобки» ЕНС. К такому выводу пришла рабочая группа, которая вместе с Минфином разбиралась с проблемами регионов по поступлению налога в региональные бюджеты.

Теперь только нужно дождаться – когда собственно произойдут изменения. Бухгалтеры очень настороженно относятся к происходящему.

Делай раз, делай два

Налоговики выпустили очередное разъяснение по фиксированным взносам. На этот раз о том, как уменьшить на них налог на УСН.

Первый способ : платить взносы на КБК ЕНП и сдавать заявление о зачете (по письму Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254).

Второй способ: платить взносы на КБК взносов или на КБК ЕНП и не подавать заявление о зачете (по письму ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@). В последнем случае на ЕНС на последнее число квартала должно быть положительное сальдо в сумме не меньше, чем сумма, на которую нужно уменьшить аванс по УСН.

Все всё поняли? Вот и мы не очень. Больше всего смущает ремарка о положительном сальдо (пока то большинство вообще никакого в ЛК не видит).

За персданные дадут многотысячные штрафы

Закон о персональных данных действует давно, но сейчас к нему стали явно проявлять внимание. С одной стороны, угрозы информационной безопасности все серьезнее – хакерские атаки, вирусы и т.д. С другой, риски с использованием иностранных технологий.

Но, самое главное, сейчас в работе с персональными данными произошли серьезные изменения.

Например, вы знали, что если ваш учет ведет аутсорсинговая компания, вам нужно получить согласие сотрудников на обработку данных третьим лицом? Каждая организация должна иметь регламенты по работе персональными данными и сообщать в Роскомнадзор о намерении их обрабатывать.

Штрафы за нарушения – это десятки и даже сотни тысяч рублей, в зависимости от характера нарушения.

«Клерк» создал онлайн-курс Защита персональных данных: новые правила 2023. Все, что нужно знать кадровику, бухгалтеру, руководителю про работу с персональными данными уже сегодня.

Бухгалтерская примета

Если ты сдал все отчеты, закрыл месяц без ошибок в 1С, рассчитал зарплату и ни один сотрудник не спросил «а где остальное?», а директор повысил тебе зарплату – просыпайся!

Спасибо, что дочитали до конца! Хороших выходных!

Ваша пятнично расслабленная редакция