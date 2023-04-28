Совет Федерации намерен исключить НДФЛ из единого налогового счета

Новая система уплаты налогов привела к кассовым разрывам региональных и местных бюджетов. Это собираются исправить и убрать НДФЛ из ЕНС.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) могут исключить из ЕНС. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Мы создали рабочую группу, плотно все эти два месяца работали с Министерством финансов и с регионами. И пришли к выводу, что в определенной части этот механизм нужно совершенствовать – законодательно установить иммунитет на НДФЛ, то есть исключить НДФЛ, потому что он имеет другую природу», – сообщила Валентина Матвиенко.

Решение убрать НДФЛ из ЕНС было принято по просьбе регионов, в бюджетах которых возникли разрывы из-за нововведения.

Также Валентина Матвиенко добавила, что ошибки и недоработки – это нормально, главное их вовремя увидеть и устранить.

Ранее мы писали, что на ЕНС могут ввести мораторий, поскольку от новшеств ФНС страдают региональные и местные бюджеты.