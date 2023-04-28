Совет Федерации намерен исключить НДФЛ из единого налогового счета

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) могут исключить из ЕНС. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
«Мы создали рабочую группу, плотно все эти два месяца работали с Министерством финансов и с регионами. И пришли к выводу, что в определенной части этот механизм нужно совершенствовать – законодательно установить иммунитет на НДФЛ, то есть исключить НДФЛ, потому что он имеет другую природу», – сообщила Валентина Матвиенко.
Решение убрать НДФЛ из ЕНС было принято по просьбе регионов, в бюджетах которых возникли разрывы из-за нововведения.
Также Валентина Матвиенко добавила, что ошибки и недоработки – это нормально, главное их вовремя увидеть и устранить.
Ранее мы писали, что на ЕНС могут ввести мораторий, поскольку от новшеств ФНС страдают региональные и местные бюджеты.
Комментарии13
Финансовый директор
Вовремя?!!!!
Андрей Ф.JB
Кстати, тоже резанула фраза.
Главный бухгалтер
ну а чё.... как раз животные из зимней спячки выходят......
вот только чуит майё сердце - отчебучит она спросонья такого, что ещё хуже будет
Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк
ну да и пилотный проект был видимо просто так, для красоты в том году. да и НДФЛ это все таки очень понятный налог - он не вчера появился, куда и как он платится тоже давно известно
Я почти уверена, что этот пилотный проект состоял только в рапортах «наверх», что всё идёт по плану. Скорее всего, подопытным участникам предложили платить налоги общей платёжкой, проверили, что платежи доходят, в ручном режиме разносили платежи по КБК, проверяли, всё ли ложится корректно, а больше ничего даже не пытались анализировать. Единственное, чего я не могу понять: КАК в чьём-то воспалённом мозгу возникла идея недомесяцев в оплатах НДФЛ? И почему, мало того, что не отправили автора идеи на психиатрическую экспертизу, но реализовали его бред?…
Ну и? Когда уже???
Андрей Ф.JB
Может, и периоды нормальные вернут, цельномесячные.
И налоговой вернут полномочия администратора доходов, включая ответственность за исполнение кассового плана по доходам!
НатальяБухгалтерия
и отчет из 2-го раздела 6 НДФЛ вполне достаточно)))
Ведь я не самый продвинутый финансист и то в прошлом году еще писала о том, что будет не айс. Почему же все наши ВШЭ и иже с ними молчали и молчат?