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НДФЛ

Совет Федерации намерен исключить НДФЛ из единого налогового счета

Новая система уплаты налогов привела к кассовым разрывам региональных и местных бюджетов. Это собираются исправить и убрать НДФЛ из ЕНС.
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) могут исключить из ЕНС. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Мы создали рабочую группу, плотно все эти два месяца работали с Министерством финансов и с регионами. И пришли к выводу, что в определенной части этот механизм нужно совершенствовать – законодательно установить иммунитет на НДФЛ, то есть исключить НДФЛ, потому что он имеет другую природу», – сообщила Валентина Матвиенко.

Решение убрать НДФЛ из ЕНС было принято по просьбе регионов, в бюджетах которых возникли разрывы из-за нововведения.

Также Валентина Матвиенко добавила, что ошибки и недоработки – это нормально, главное их вовремя увидеть и устранить.

Ранее мы писали, что на ЕНС могут ввести мораторий, поскольку от новшеств ФНС страдают региональные и местные бюджеты.

Комментарии

13
  • Логотип rorih
    rorih 5 часов назад

    Финансовый директор

    Также Валентина Матвиенко добавила, что ошибки и недоработки – это нормально, главное их вовремя увидеть и устранить.

    Вовремя?!!!!

    • Логотип domingo SPb
      domingo SPb 5 часов назад

      Андрей Ф.JB

      Кстати, тоже резанула фраза.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 5 часов назад

      Главный бухгалтер

      ну а чё.... как раз животные из зимней спячки выходят......

      вот только чуит майё сердце - отчебучит она спросонья такого, что ещё хуже будет

    • Логотип mizeri
      mizeri
      Сотрудник
      5 часов назад

      Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк

      ну да и пилотный проект был видимо просто так, для красоты в том году. да и НДФЛ это все таки очень понятный налог - он не вчера появился, куда и как он платится тоже давно известно

      • Логотип Крестик-нолик
        Крестик-нолик 4 часа назад

        ну да и пилотный проект был видимо просто так, для красоты в том году.

        Я почти уверена, что этот пилотный проект состоял только в рапортах «наверх», что всё идёт по плану. Скорее всего, подопытным участникам предложили платить налоги общей платёжкой, проверили, что платежи доходят, в ручном режиме разносили платежи по КБК, проверяли, всё ли ложится корректно,  а больше ничего даже не пытались анализировать. Единственное, чего я не могу понять: КАК в чьём-то воспалённом мозгу возникла идея недомесяцев в оплатах НДФЛ? И почему, мало того, что не отправили автора идеи  на психиатрическую экспертизу, но реализовали его бред?…

  • Логотип Юксон
    Юксон
    5 часов назад

    Ну и? Когда уже???

  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 5 часов назад

    Андрей Ф.JB

    Может, и периоды нормальные вернут, цельномесячные.

    • Логотип проза жизни
      проза жизни 4 часа назад

      И налоговой вернут полномочия администратора доходов, включая ответственность за исполнение кассового плана по доходам!

  • Логотип Yaloox
    Yaloox
    5 часов назад

    НатальяБухгалтерия

    и отчет из 2-го раздела 6 НДФЛ вполне достаточно)))

  • Логотип проза жизни
    проза жизни 4 часа назад

    Ведь я не самый продвинутый финансист и то в прошлом году еще писала о том, что будет не айс. Почему же все наши ВШЭ и иже с ними молчали и молчат? 

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