Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

Для стимулирования развития IT-бизнеса в российском законодательстве действуют налоговые льготы и преференции в отношении контрольной деятельности.

Наиболее выгодными, с финансовой точки зрения, являются льготное налогообложение по налогу на прибыль, НДС и страховым взносам.

Дополнительная преференция для высокотехнологичных компаний - освобождение от множества контрольных мероприятий, в том числе от выездных налоговых проверок.

Подобные выгоды должны стимулировать создание новых рабочих мест и повышение доходности IT-компаний.

Применять наиболее выгодные схемы налогообложения вправе только те компании, которые соответствуют определенным критериям. Причем для каждой из установленных льгот действует свой набор условий.

Начнем с общих требований для айти льготников, а потом перейдем к каждой мере поддержки отдельно.

Какой бизнес попадает под льготы

Условия получения льгот для IT-компаний

Сразу скажем, что на индивидуальных предпринимателей в IT-сфере льготы не распространяются. Налоговые преференции действуют только для юридических лиц.

Основные требования для компаний, которые хотят воспользоваться льготами в IT-сфере, названы в пункте 1.15 статьи 284 НК. В 2023 году условия стали мягче, сейчас всего два главных условия для айти бизнеса:

1. У компании, работающей в сфере информационных технологий, есть соответствующаяаккредитация.

Для аккредитации IT-компании достаточно подать заявление в Минцифры. В течение одного рабочего дня ее внесут в электронный реестр.

2. IT-бизнес приносит компании не менее 70% всех доходов.

До июля 2022 года было еще ограничение по численности работников - не менее 7, а обязательная доля доходов тогда составляла 90%. Теперь действуют упрощенные условия.

Каким критериям должна соответствовать ИТ-деятельность

Какие услуги и работы можно расценивать ИТ-деятельностью?

Это:

реализация или передача исключительных прав на программы и базы данных, разработанных организацией;

разработка, адаптация и модификация программ для ЭВМ, баз данных, программных средств и информационных продуктов вычислительной техники (собственных или разработанных другими организациями);

установка, тестирование, сопровождение программ и баз данных, собственных либо адаптированных (модифицированных) организацией, но разработанных другими лицами.

Запросите выписку из ЕГРЮЛ и убедитесь, что у компании есть хотя бы один из ОКВЭД ниже:

62.01 – разработка компьютерного программного обеспечения;

62.02 – деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

62.02.1 – деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;

62.02.4 – деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;

62.03.13 – деятельность по сопровождению компьютерных систем;

62.09 – деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

63.11.1 – деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Как выполнить требование о доле доходов

Когда будете определять долю доходов от IT-деятельности в целях льготного налогообложения, помните, что не все поступления нужно включать.

К айти доходам относят:

доходы от реализации разработанных и/или модифицированных налогоплательщиком программ;

доходы от передачи исключительных прав на собственное ПО;

поступления от предоставления удаленного доступа к ПО;

доходы от выполнения работ (оказания услуг) по разработке и адаптации программ;

поступления от услуг по установке, тестированию и сопровождению собственного программного обеспечения;

выплаты от предоставления доступа к аудиовизуальным записям;

доходы от передачи исключительных прав на разработанных сайт.

Доходы, которые не учитываются при расчете норматива:

поступления от консультационных услуг по выбору программ;

доходы от реализации ПО, если организация является правообладателем (но не разработчиком);

доход от уступки прав требования долга, возникшего по IT-деятельности.

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Кто не получит льготы в 2023 году

С 2023 года ввели новые ограничения. На льготы не вправе рассчитывать:

Платформы для участия в госзакупках. Посредники в сделках с недвижимостью. Компании, оказывающие финансовые, банковские услуги и услуги на рынке ценных бумаг. Компании, оказывающие услуги по маркировке товаров. Компании, оказывающие услуги связи. Сервисы доставки еды. Сервисы такси.

Льготы для IT-компаний по налогам и взносам

Основные налоговые преференции, которые получают айти фирмы, это нулевая ставка по налогу на прибыль, освобождение от НДС ряда операций, а также пониженные тарифы страховых взносов за сотрудников.

Важно отметить, что предоставляемые льготы являются дополнением к уже доступным преференциям.

Например, если компания является резидентом Сколково, она имеет возможность получить дополнительные льготы - освобождение от НДС и налога на имущество в течение 10 лет.

Льготные ставки по налогу на прибыль

На период 2023-2024 годы ИТ-компании вправе не платить налог на прибыль, определяя величину налоговой задолженности по ставке 0%.

Должны выполняться оба условия, о которых говорили выше:

Есть аккредитация в Минцифры. Доля доходов от IT-деятельности не менее 70% от общей выручки.

Преференции по налогу на прибыль возникают с того налогового периода, в котором был получен документ о государственной аккредитации.

Если компания была включена в специализированный реестр в середине или в конце года, применять льготу можно с начала года.

При уменьшении доли IT-доходов или исключения компании из реестра, она теряет право на льготу.

Придется сдать уточненные налоговые декларации и доплатить налог на прибыль, а также – пени.

Освобождение от НДС

Льгота по налогу на добавленную стоимость применяется при передаче:

исключительных прав на компьютерные программы и базы данных, включенные в единый реестр российского ПО,

прав на использование подобных программ (баз данных).

неисключительных прав по лицензионному или сублицензионному договору.

Льготный порядок налогообложения действует как для передачи прав на сами программы, так и на их обновление и дополнительные функциональные модули к ним.

Нельзя воспользоваться льготой в отношении программ, которые предназначены для получения и распространения рекламы в интернете, для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.

В частности, освобождение от НДС недоступно для налогоплательщиков, которые передают права на ПО для организации продажи товаров дистанционным способом.

Освобождение действует независимо от вида договора, по которому передаются права на ПО.

С учетом норм гражданского законодательства, налоговой преференцией могут воспользоваться:

разработчики ПО, передающие исключительные права по договору об отчуждении ;

обладатели исключительных прав , которые передают права лицензионному договору либо по договору присоединения;

компании и предприниматели, передающие права на ПО.

Права на программное обеспечение могут передаваться, в том числе по договору, который содержит элементы различных видов соглашений.

В этом случае налоговой льготой можно воспользоваться, если стоимость передачи прав прописано отдельно от стоимости услуг (работ), облагаемых НДС.

Дата заключения договора и способ передачи прав не важны для применения освобождения от НДС.

Компьютерную программу можно передавать на материальных носителях или через удаленный доступ к сайту (базе данных).

Название договора не влияет на применение льготы. При этом в соглашении должны быть прописаны все условия, которые обязательны по нормам ГК для договора о передаче прав того или иного вида.

В противном случае признать договор недействительным в силу его ничтожности может любая заинтересованная сторона: лицензиар, лицензиат, налоговая инспекция и т. д. (ст. 166 ГК).

В частности, ничтожный договор может повлечь отказ налоговиков признать платежи по нему в налоговых расходах приобретателя прав. Ведь такие затраты не обоснованы (п. 1 ст. 252 НК).

Не начислять НДС можно с момента включения программы (базы данных) в единый реестр российского программного обеспечения.

Налоговое законодательство не устанавливает порядок подтверждения освобождения от налога. Сведения из реестра открыты и общедоступны, поэтому право на льготу можно подтвердить выгрузкой из реестра соответствующей записи о программе.

Пониженные тарифы страховых взносов для айти компаний

Льготный тариф взносов на социальное страхование для ИТ-компаний установлен НК в размере 7,6% для выплат в пределах единой предельной величины (в 2023 году – 1 917 000 руб.), для выплат сверх установленного лимита применяется ставка 0%.

Исчисленные по единому пониженному тарифу взносы ИТ‑компании перечисляют с 1 января 2023 на Единый налоговый счет (ЕНС) в составе единого налогового платежа (ЕНП).

Условия для применения пониженных тарифов ИТ-компаниями те же:

Есть аккредитация в Минцифры.

При этом пониженные страховые взносы нельзя применять ранее месяца получения документа о государственной аккредитации.

Доля доходов от деятельности в сфере IT должна составлять не менее 70% от общей совокупной выручки.

Что важно, описанные условия должны соблюдаться не только по итогам года, но и по результатам каждого отчетного периода, в котором компания планирует применять льготу.

Численность сотрудников не имеет значения. Если условия выполняются, то пониженные тарифы применяются к выплатам в пользу всех физических лиц.

Льготная ставка взносов не зависит от применяемой системы налогообложения: компании на УСН имеют право применять пониженные тарифы, если работают в IT-сфере и выполняются установленные законодательством условия (аккредитация и доля IT-доходов).

Важное отличие от компаний на ОСНО: при расчете доли доходов необходимо применять кассовый метод.

Для обособленных подразделений IT-компаний специальных правил не установлено, они вправе применять льготу, если организация в целом соблюдает критерии.

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Кто не сможет воспользоваться пониженными взносами

Некоторые компании не смогут воспользоваться пониженными ставками взносов, даже если выполняют обязательные условия.

Это страхователи, которые:

созданы в результате реорганизации в любой форме (кроме преобразования) после 1 июля 2022;

реорганизованы в форме присоединения к ним другой компании после 1 июля 2022;

реорганизованы и из них выделены одна или несколько организаций после 1 июля 2022;

имеют долю прямого или косвенного участия государства не менее 50%.

Возможны ситуации, когда компания имеет право на льготные тарифы по нескольким основаниям.

Например, организация может получить льготу как малое предприятие и как ИТ-компания.

В этом случае необходимо самостоятельно выбрать одно основание для применения пониженных ставок.

Минфин запрещает частично применять пониженные тарифы по нескольким основаниям одновременно.

Что делать, если потеряли право на льготные тарифы взносов

Если по итогам отчетного (расчетного) периода организация не выполняет одно или оба критерия, то применять льготные ставки взносов нельзя с начала текущего года.

Потребуется пересчитать взносы по общему тарифу с начала года и сдать уточненные расчеты за предыдущие периоды. Также потребуется доплатить взносы в бюджет.

Законодательно сроки доплаты не установлены, при этом штрафов и пеней не будет, если компания утратила право на пониженные тарифы в последующих отчетных периодах.

Если право на льготу было утрачено и вновь приобретено в течение года, то придется пересчитать страховые взносы по выплатам сотрудникам по пониженным тарифам с начала текущего года.

После перерасчета, потребуется представить уточненные РСВ за каждый отчетный период года, за который сделали перерасчет.

Приостановление выездных проверок IT-компаний

В рамках дополнительных мер поддержки ФНС приостановила проведение выездных налоговых проверок IT-компаний.

Этот вид контрольных мероприятий не будет назначаться на срок до 3 марта 2025 года включительно.

ИФНС сможет назначить выездную проверку только с согласия руководителя (или его заместитель) вышестоящей инспекции. Для этого налоговикам необходимо будет представить мотивированный запрос.

Налоговые проверки, которые стартовали до моратория, будут завершены в общем порядке: их будет нельзя приостановить или продлить. Но при необходимости налоговые инспекторы смогут назначать дополнительные контрольные мероприятия.

Важно отметить, что ограничение на проведение налоговых проверок для IT-компаний распространяется только на выездные проверки.

Для камералок, проводимых на основании поданной налоговой отчетности, подобный мораторий не установлен.

Ускоренная амортизация с 2023 года

Чтобы стимулировать отечественные инновации в сфере искусственного интеллекта (ИИ), с 2023 года Налоговый кодекс дополнили двумя новыми поблажками по амортизации.

В статье 257 НК прописали право на повышающий коэффициент 1,5 для амортизации:

НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, относящихся к сфере ИИ;

основного средства, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере ИИ.

Новое правило действуют только для объектов ОС и НМА, введенных в эксплуатацию после 1 января 2023.

В подпункте 6 пункта 2 статьи 259.3 НК предусмотрели право ИТ-компании самой устанавливать любой коэффициент не выше 3 в отношении НМА в виде исключительных прав на ПО для ЭВМ и базы данных на основе ИИ, включенных в единый реестр.

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Другие меры поддержки для IT

Помимо налоговых льгот, пониженных тарифов и моратория на выездные проверки, есть и другие послабления:

Гранты . IT-компании вправе участвовать в конкурсах на гранты для разработки и внедрения цифровой продукции. Есть варианты и для незарегистрированных компаний.

Льготные кредиты по сниженной ставке до 3% на поддержание и развитие деятельности аккредитованных организаций.

Льготы для ИТ-специалистов

Льготная ипотека для сотрудников

Чтобы поддержать айти-сотрудников в нестабильное время, Правительство субсидирует льготные ипотеки для них.

Ипотеку выдают на следующих условиях (постановление от 30.04.2022 № 805):

первоначальный взнос от 15% стоимости жилья ;

процентная ставка не выше 5% годовых, каждый регион вправе снижать ставку еще больше.

На льготную ипотеку могут претендовать специалисты айти-сферы от 22 до 44 лет, зарплаты которых до вычета НДФЛ составляет от 100 000 руб. для регионов и от 150 000 руб. для Москвы и других городов-миллионников

Отсрочка от армии

Специалистов моложе 27 лет, которые работают по трудовому договору в ИТ-компании, призывать для службы в армии не могут.

Есть еще пара условий:

есть диплом о высшем образовании по специальности , которая значится в списке в приложении к постановлению Правительства от 28.03.2022 № 490;

стаж работы должен быть как минимум 11 месяцев и больше в году, предшествующем дате очередного призыва. Это требование не распространяется на выпускников, которые устроились в ИТ-фирму в течение года после получения диплома.

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