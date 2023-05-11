Когда пора расстаться: топ — 5 ошибок, которые можно допустить при сокращении сотрудников

Разделить рабочее и личное

Увольнение — неотъемлемая часть работы руководителя. Основная причина — сотрудник не выполняет свои обязанности вовсе или делает это некачественно.

Иногда пути с компанией расходятся, когда работник «перерос» должность, то есть хочет другой функционал или оплату труда, которые на старом месте получить не может.

Это естественный процесс, к которому хороший управленец относится без «лишней драмы».

Часто руководители боятся задеть сотрудника, с которым состоят в хороших отношениях. Процесс увольнения затягивается, а реальную причину — некачественную работу — подчиненному не называют. Так делать точно не стоит.

Если специалист интересен, как человек, но некомпетентен в своей области, ничто не мешает продолжить общаться с ним вне работы. Чтобы избежать конфликта при увольнении, нужно подчеркнуть его достоинства и обосновать решение.

Методика отбора

Перед тем, как увольнять сотрудников необходимо вычислить labor cost — отношение затрат на зарплату к общей выручке.

В идеале показатель не должен превышать 30%. Результат позволит оценить, стоит ли вообще оптимизировать штат.

Если решение о сокращении уже принято, необходимо понять, без каких сотрудников компания не сможет приносить прибыль. Не стоит увольнять работников, от которых напрямую зависит выручка — маркетологов, продавцов, аккаунтов.

Следует попрощаться только с наименее эффективными кадрами.

Когда необходимо сохранить штат, начать можно с HR, бухгалтерии и прочих отделов, которые влияют на доход компании косвенно.

Еще одна выигрышная стратегия во время кризиса — заменять слабые кадры сильными. Хороший специалист поможет бизнесу справиться и не уйти в минус, а иногда даже — пройти переподготовку и подстроиться под изменения рынка.

Например, в компании Александра Долгова, когда площадки ограничили таргетированную рекламу, специалисты по таргету стали работать с ВК, а штат пополнился менеджерами по обзвонам и чат-ботам.

Ошибки при сокращении

Основная — переход на личности. Не стоит говорить сотруднику, что он ленивый, старый или медленно учится. Это всегда чревато конфликтом.

Можно воспользоваться методом «бутерброда» — плюс, минус, плюс. Вначале подчеркнуть положительные стороны работника, затем объяснить причину увольнения, в конце добавить, что он сможет успешно реализоваться в другом месте.

Вторая ошибка — сразу увольнять по статье. Это непростой процесс, который потребует много времени. Чтобы его избежать, нужно сначала поговорить с сотрудником.

Лучше всего обозначить задачи, которые он должен выполнить за месяц. Если работник с ними не справился, то будет готов к увольнению, и согласится написать заявление «по собственному желанию».

Ведь в ином случае работодатель можете применить законные методы: лишение премий, усиленный контроль или взыскания.

По букве закона: методичка при увольнении сотрудников

Если работник отказывается уходить по собственному желанию, руководителю стоит обратиться к законодательно утвержденным методам.

Во-первых, документально фиксировать все задачи, которые даются работнику и итог их выполнения. За неудовлетворительный результат в трудовом законодательстве предусмотрено дисциплинарное взыскание.

Повторный выговор позволяет уволить сотрудника по статье 81 ТК — неоднократное неисполнение обязанностей.

Второй способ — проведение аттестации. Для этого организация должна издать указ, обозначить сроки и порядок проведения экзамена, а также предоставить работникам вопросы и дать время на подготовку.

Если сотрудник не проходит аттестацию, это служит основанием к увольнению по причине недостаточной квалификации.

Официальное сокращение численности сотрудников — также законный, но довольно затратный и долгий способ.

Работодатель обязан предупредить об увольнении не позже, чем за 60 дней, а после предоставлять пособие в размере средней зарплаты в течение двух месяцев.

При увольнении важно помнить, что команда — это самое ценное, что есть у компании. Именно от нее зависит выручка организации.

Потому стоит держаться за сильных работников, и не бояться прощаться с нерезультативными и плохообучаемыми.