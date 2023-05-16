Прием на работу иностранных граждан в 2023 году: документы и уведомление в МВД

Какие документы запрашивать у иностранного гражданина при трудоустройстве и на какие нормы ориентироваться, зависит от его статуса нахождения в России.

Все возможные статусы иностранцев в 2023 году прописаны в законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ:

временно пребывающий визовый иностранец;

высококвалифицированный специалист (ВКС);

временно пребывающий безвизовый иностранец;

временно проживающий мигрант, в том числе иностранец-студент;

постоянно проживающий иностранец.

В статье дадим решения для всех названных статусов.

Не берем во внимание беженцев, лиц с временным убежищем и участников программы по переселению соотечественников. Для них действуют отдельные, упрощенные правила, которые регулируются другими нормативными актами.

Правила приема на работу иностранных граждан в 2023 году: таблица

Назовем ключевые моменты, которые важно учитывать при трудоустройстве иностранцев в зависимости от статуса в РФ.

Все правила потом соберем в одной таблице — сможете ее скачать.

Временно пребывающий визовый иностранец

В таком статусе обычно пребывают граждане государств, с которыми у Российской Федерации нет действующего соглашения о безвизовом режиме. Например, это страны Евросоюза, США, Канада и пр.

Узнать, есть ли соглашение о безвизовом въезде и нахождении в РФ, можно на портале Консульского департамента МИД РФ.

При заключении трудового договора с такими иностранцами важно учесть следующее:

они вправе работать только в том субъекте РФ, который закреплен в разрешении на работу ;

их можно отправлять в служебные поездки максимум на 10 дней в году, и только тех, чья должность или профессия значится в списке из приложения к приказу Минздравсоцразвития от 28.07.2010 № 564н.

Высококвалифицированный специалист

Это особая категория иностранных сотрудников, которых отличают по уровню дохода или категории работодателя (ч. 1 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ). Для большинства ВКС зарплата должна быть не меньше 167 000 руб. в месяц.

Чтобы принять на работу иностранного сотрудника высокой квалификации, работодатель сам подает ходатайство для разрешения на работу (приказ МВД от 01.08.2020 № 541).

Особенности статуса ВКС:

квоты по приему иностранцев в России не распространяются;

вправе работать в нескольких регионах;

для командировок нет ограничений по должности, а общий срок поездки не больше 30 дней в году.

Временно пребывающий безвизовый иностранец

Въезжать в Россию без визы и работать без получения разрешения могут граждане стран, с которыми у Российской Федерации есть соглашения об этом. Например, это страны ЕАЭС (п. 97 Договора о ЕАЭС), Азербайджан, Таджикистан.

Работодатель в этом случае ничего не запрашивает в миграционной службе, а иностранцу достаточно оформить патент (ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).

Гражданам стран-участниц ЕАЭС не нужен даже патент. Их берут на работу по паспорту и миграционной карте.

Временно проживающий иностранный гражданин

Такие иностранцы находятся в стране на основании разрешения на временное проживание (РВП). Оно действует 3 года (ст. 6 закона № 115-ФЗ).

Для трудоустройства таких иностранцев не нужно соблюдать квоты, также не требуется получать патенты и разрешения на работу.

Ограничение лишь в том, что иностранец с РВП вправе работать только там, где ему разрешили временно проживать.

В 2023 году ввели новый вид разрешения на временное проживание РВПО — для тех, кто приехал в Россию получать образование. Они также могут работать (ст. 1 закона от 14.07.2022 № 357-ФЗ).

Постоянно проживающий мигрант

Иностранные граждане с видом на жительство (ВНЖ) относятся к категории постоянно проживающих в РФ.

Обычно ВНЖ выдается бессрочно, за исключением следующих случаев:

биометрический ВНЖ или ВНЖ лица без гражданства действует 10 лет ;

для ВКС — на срок действия разрешения на работу.

Постоянно проживающих в России иностранцев можно брать на работу без патента и разрешений. В командировки они могут ездить куда угодно и на сколько угодно дней.

Таблица. Основные нюансы приема на работу иностранцев в зависимости от статуса и стран

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Документы для оформления работника плюс уведомление в МВД

Когда с иностранным гражданином заключают трудовой договор, в нем обязательно прописывают данные разрешения на работу, патента, РВП, РВПО или ВНЖ. Этого требует статья 327.2 ТК.

По общему правилу с иностранцами заключают трудовой договор на неопределенный срок, за исключением случаев по ст. 59 ТК (ст. 327.1 ТК). Гражданско-правовой договор может быть на любой срок.

У мигранта нужно запросить ряд документов. А затем о заключении трудового договора или договора ГПХ с иностранцем нужно уведомить МВД.

Какие документы запросить у иностранного сотрудника

Для трудоустройства мигранта понадобятся следующие документы:

Национальный паспорт. Документы об образовании, квалификации. Трудовая книжка — может оформить работодатель, если заключается трудовой договор. Номер СНИЛС — может оформить работодатель. ИНН — может оформить работодатель. Виза — только для ВКС и визовых иностранцев. Миграционная карта — для всех, кроме граждан Беларуси, а также постоянно или временно проживающих мигрантов. РВП или РВПО — для временно проживающих иностранцев. ВНЖ — для постоянно проживающих иностранцев. Разрешение на работу — для визовых мигрантов и ВКС. Патент и чек об оплате патента — для безвизовых иностранцев, кроме граждан ЕАЭС. Полис ДМС — только для ВКС.

Обратите внимание. С 2023 года работодатели платят страховые взносы за временно пребывающих в России иностранцев по общему тарифу, включая взносы на медицинское страховые. Поэтому требовать ДМС с них больше не нужно.

Подробнее про страховые взносы за иностранных работников — в статье.

Важно отслеживать, чтобы все разрешения иностранного сотрудника действовали, пока действует трудовой договор. Иначе компанию привлекут к административной ответственности — о ней скажем в конце статьи.

Уведомление о приеме на работу иностранного гражданина

После того, как компания или ИП заключили договор с иностранцем, они обязаны подать в МВД специальное уведомление о приеме иностранного гражданина.

На это дается 3 рабочих дня с даты договора (ч. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ).

Форма уведомления утверждена приказом МВД от 30.07.20 № 536.

Сведения подают на каждого сотрудника-иностранца, с кем есть трудовой или ГПХ договор. Страна гражданства значения не имеет.

Исключение сделано только для граждан Республики Беларусь — о них уведомлять МВД не требуется (постановление ВС от 30.05.17 № 78-АД17-19).

Уведомление о приеме на работу иностранца можно подать:

в бумажном варианте лично или заказным отправлением по почте,

в электронном виде через портал Госуслуг.

Пошаговое заполнение уведомления о приеме иностранного гражданина

Уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином можно заполнять вручную или на компьютере. При любом варианте ставьте везде заглавные буквы.

Исправления и зачеркивания в бланке не допускаются. Если ошиблись, заполняя от руки, используйте новый бланк.

Заполненный вручную бланк нужно прошить и пронумеровать. На обороте заверить, указав количество листов, ФИО и подпись ответственного за подачу уведомления.

Шапка уведомления

В начале уведомления о приеме на работу иностранца вписывают наименование территориального органа МВД того региона, куда подается документ.

Эти данные можно посмотреть на сайте Управления МВД по конкретному региону.

Образец заполнения шапки уведомления о приеме иностранца

Раздел 1. Сведения о работодателе

Здесь нужно вписать данные своей организации или ИП. И соответственно отметить галочкой — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В пункте 1.1 напишите основной вид деятельности работодателя в соответствии с Общероссийским классификатором (ОКВЭД).

В пункте 1.2 нужны следующие сведения:

полное наименование юрлица (с расшифрованной организационно-правовой формы) или ФИО ИП;

ОГРН — для юридического лица;

ОГРНИП — для ИП;

номера ИНН и КПП;

юридический адрес работодателя (адрес места жительства предпринимателя);

номер телефона.

Образец заполнения раздела 1 уведомления о приеме иностранца

Если не уверены в правильности заполнения уведомления об иностранных сотрудниках, задайте свой вопрос ведущим экспертам по кадровым вопросам. Оставить заявку Для подписчиков Клерк.Премиум бесплатно.

Раздел 2. Сведения о работнике

В данном разделе нужно привести информацию об иностранном сотруднике, в частности:

фамилия, имя и отчество на русском языке (отчество, если есть в паспорте);

страна гражданства;

дата рождения и место рождения, если оно значится в документах;

данные паспорта или иного удостоверения личности (реквизиты, когда и кем выдано).

Обратите внимание, для паспорта иностранного гражданина понадобится нотариальный перевод на русский язык. И уже в соответствии с ним берутся данные для уведомления.

Удостоверение личности (паспорт) нужно наряду с миграционной картой, разрешением на временное проживание или ВНЖ.

Образец заполнения раздела 2 уведомления о трудоустройстве иностранца

Раздел 3. Сведения о разрешительных документах

Данный раздел нужно заполнять только на тех зарубежных граждан, у кого патент или разрешение на работу.

В частности, тут указывают:

вид разрешительного документа;

его серию и номер;

дату выдачи и кем выдан;

срок действия данного разрешения или патента.

Если вы заключаете договор с мигрантом, для которого не требуются разрешения или патент, то графы оставьте пустыми.

А в разделе 3.1 приведите основание, по которому иностранец вправе работать без патента или разрешения.

Образец заполнения раздела 3 уведомления о приеме на работу мигранта

Раздел 3 (продолжение). Сведения о трудовой деятельности

В пункте 3.2 укажите профессию (специальность, должность) по трудовому договору.

В пункте 3.3 — вид заключаемого договора с иностранцем (трудовой, ГПД) и дату его подписания.

В пункте 3.4 внесите адрес, по которому иностранный сотрудник будет работать.

Образец заполнения сведений о трудовой деятельности иностранца в уведомлении для МВД

Раздел 4. Сведения о лице, подтверждающем достоверность данных

В конце заполненного уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина руководитель организации должен указать должность, ФИО и поставить подпись. Печать не обязательна, но если есть, можно поставить.

Если уведомление подает кто-то другой ответственный по доверенности, то вписывают его данные, паспорта и доверенности.

Для ИП достаточно вписать фамилию, имя, отчество (при их наличии) и подписаться. Если есть печать, ее тоже проставляют.

Образец заполнения раздела 4 уведомления о приеме на работу иностранца

Ответственность работодателей за нарушение миграционного законодательства

Если в ходе проверки выяснится, что компания или ИП взяли на работу иностранца без обязательных разрешений на работу или патента, грозят внушительные штрафы по статье 18.15 КоАП.

для руководителя организации — штраф от 25 000 до 50 000 руб .;

для юридических лиц — штраф от 250 000 до 800 000 руб . или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток;

для организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей штрафы выше — от 400 000 руб. до 1 млн руб ., а для их руководителей — от 35 000 до 70 000 руб.;

для работодателей-предпринимателей — штраф от 2000 до 5000 руб., а в городах федерального значения — от 5000 до 7000 руб.

Те же наказания грозят работодателю, который не получил разрешение о привлечении на работу иностранных сотрудников (ч. 2 ст. 18.15 КоАП).

Если не подать уведомление в миграционную службу (отделение МВД) о приеме на работу мигранта (или прекращении договора с ним) в установленный трехдневный срок, то наказания будут немного другие (ч. 3 ст. 18.15 КоАП):

для руководителя организации — штраф от 35 000 до 50 000 руб .;

для юридических лиц — штраф от 400 000 до 800 000 руб . или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток;

для организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей — максимальный штраф выше, до 1 млн руб .;

для работодателей-предпринимателей — штраф от 2000 до 5000 руб.

Обратите внимание, что ответственность применяется и в том случае, если в течение срока действия договора с иностранным сотрудником его РВП или патент перестанет действовать. На время, пока он не получит новый разрешительный документ, нужно отстранить его от работы.

Также штрафов не избежать, если уже после приема иностранного гражданина на работу выяснится, что его разрешение или патент поддельные.

Минтруд рекомендует проверять подлинность документов перед тем, как заключать договор с мигрантом. Например, можно отправить запрос в миграционную службу.

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