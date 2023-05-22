«Ночной бухгалтер». ФНС приходится ставить эксперименты по возврату НДФЛ. Подопытные — бухгалтеры и ИП

Оно само!
ЕНС ставит в тупик не только налогоплательщиков, но и саму налоговую службу. В чате ФНС предприниматели жалуются, что при возврате им НДФЛ, происходит путаница — возврат средств осуществляется с ЕНС и они в один миг становятся должниками.
Хуже всего то, что ничего с этим поделать инспектор не может, система автоматизирована. Есть отважные бухгалтеры, которые готовы на жертву во имя
науки справедливости — они совершают переводы на 1 рубль и вместе с инспектором следят за поведением системы.
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Вам нужен был знак? Вот он
Экономика страны постепенно приходит в себя. Эксперты прогнозируют, что инфляция снизится до уровня 5-7%, а банки начнут активнее выдавать средства ИП.
Если вы давно ждали знака – это он. Пришло время открыть свой бизнес! Делимся с вами лайфхаками от экспертов, как реализовать свой проект в 2023 году, на бесплатном вебинаре 26 мая в 11:00 «Как начать свой бизнес: продукт, издержки, эффективность».
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Пятидневка, четырехдневка, а шестидневку не хотите?
С инициативой к Минтруду обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Шестидневка по их мнению поможет экономике страны. Собираются ли сами авторы инициативы работать шесть дней в неделю не уточняется.
А в это время…
Минэкономики обнаружило, что бананы пользуются у населения России бешеной популярностью. К тому же это калорийный и сытный продукт, поэтому министерство собирается отнести бананы к социально значимым продуктам и временно убрать для них таможенные пошлины.
Новость повеселила наших читателей:
Гибридный режим работы без головной боли: автоматизация процесса за счет современных ИТ-решений
Согласно исследованием 2023 года, у каждой третьей компании более чем 36% сотрудников находятся на гибридном или удаленном формате работы. При этом только 15% из этих организаций ведут графики посещения офиса, а остальные договариваются с работниками «на словах», когда хотели бы видеть их в офисе.
Подобный подход не дает компаниям гибко координировать работу своего офиса, а весь контроль за посещаемостью ложится на плечи руководителей отделов или HR-специалистов. А теперь представьте сколько ресурсов потребуется, если нужно контролировать 5, 10 или даже 20 офисов, которые еще и находятся в разных городах?
Чтобы упростить и структурироватьданный процесс были созданы системы управления гибким офисом. Они помогут вам автоматизировать ведение графика посещений за счет внедрения незакрепленных рабочих мест и инструментов для их бронирования. Сотрудники сами смогут выбирать, где сидеть в офисе, а свое присутствие будут подтверждать через сканирование QR-кода, СКУД или геолокацию.
Ребята из UnSpot дают возможность протестировать их систему управления гибким офисом в течение 14 дней.
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Налог на трафик с YouTube и WhatsApp
Сегодня день потрясающих новостей — Минцифры вот собирается брать оброк с сервисов, которые предлагают «тяжелый контент» (видео в разрешении 4K и 8K, приложений дополненной и виртуальной реальности и пр.).
Ранее все это обсуждалось на словах, сейчас предложение внесли в предварительный вариант «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы».
При этом российские сервисы (VK, Яндекса, Одноклассники и др.) новый налог затронуть не должен, он ориентирован на зарубежные, такие как YouTube или WhatsApp.
ФНС напомнила, как считать налог с дохода на маркетплейсе
Налоговики разъяснили, что нужно включать в доход всю сумму, которую покупатель заплатил продавцу, даже если до последнего деньги дошли за вычетом комиссии маркетплейса.
Это частая ошибка начинающих предпринимателей — показывать только чистые поступления на счет. Налоговая быстро выявляет расхождения и выставляет требование на компанию или ИП.
А ЭДО и ныне там
Одни считают, что ЭДО — полезно, другие, что непонятно и тяжело. Не заморачивайтесь — прочитайте статью про ЭДО. Узнаете ответы на все вопросы и сможете безболезненно перейти.
И всем читателям дополнительный бонус — бесплатный образец соглашения по ЭДО. Забирайте и изучайте.
Как не получить штраф за шашлык
Начался сезон дач, огородов и, конечно, шашлыков. Но если неправильно сжечь мусор на участке или приготовить вкусняшки на углях, можно получить крупный штраф. Спойлер: от 5000 рублей, а если в регионе объявлен особый противопожарный режим, то и выше.
Из этой статьи узнаете, как сделать все правильно.
Спасибо, что дочитали до конца!
Ваша вот бы на дачу редакция