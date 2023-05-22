«Ночной бухгалтер». ФНС приходится ставить эксперименты по возврату НДФЛ. Подопытные — бухгалтеры и ИП

Оно само!

ЕНС ставит в тупик не только налогоплательщиков, но и саму налоговую службу. В чате ФНС предприниматели жалуются, что при возврате им НДФЛ, происходит путаница — возврат средств осуществляется с ЕНС и они в один миг становятся должниками.

Хуже всего то, что ничего с этим поделать инспектор не может, система автоматизирована. Есть отважные бухгалтеры, которые готовы на жертву во имя науки справедливости — они совершают переводы на 1 рубль и вместе с инспектором следят за поведением системы.

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Вам нужен был знак? Вот он

Экономика страны постепенно приходит в себя. Эксперты прогнозируют, что инфляция снизится до уровня 5-7%, а банки начнут активнее выдавать средства ИП.

Если вы давно ждали знака – это он. Пришло время открыть свой бизнес! Делимся с вами лайфхаками от экспертов, как реализовать свой проект в 2023 году, на бесплатном вебинаре 26 мая в 11:00 «Как начать свой бизнес: продукт, издержки, эффективность».

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Пятидневка, четырехдневка, а шестидневку не хотите?

С инициативой к Минтруду обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Шестидневка по их мнению поможет экономике страны. Собираются ли сами авторы инициативы работать шесть дней в неделю не уточняется.

А в это время…

Минэкономики обнаружило, что бананы пользуются у населения России бешеной популярностью. К тому же это калорийный и сытный продукт, поэтому министерство собирается отнести бананы к социально значимым продуктам и временно убрать для них таможенные пошлины.

Новость повеселила наших читателей:

Гибридный режим работы без головной боли: автоматизация процесса за счет современных ИТ-решений

Согласно исследованием 2023 года, у каждой третьей компании более чем 36% сотрудников находятся на гибридном или удаленном формате работы. При этом только 15% из этих организаций ведут графики посещения офиса, а остальные договариваются с работниками «на словах», когда хотели бы видеть их в офисе.

Подобный подход не дает компаниям гибко координировать работу своего офиса, а весь контроль за посещаемостью ложится на плечи руководителей отделов или HR-специалистов. А теперь представьте сколько ресурсов потребуется, если нужно контролировать 5, 10 или даже 20 офисов, которые еще и находятся в разных городах?

Чтобы упростить и структурироватьданный процесс были созданы системы управления гибким офисом. Они помогут вам автоматизировать ведение графика посещений за счет внедрения незакрепленных рабочих мест и инструментов для их бронирования. Сотрудники сами смогут выбирать, где сидеть в офисе, а свое присутствие будут подтверждать через сканирование QR-кода, СКУД или геолокацию.

Ребята из UnSpot дают возможность протестировать их систему управления гибким офисом в течение 14 дней.

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Налог на трафик с YouTube и WhatsApp

Сегодня день потрясающих новостей — Минцифры вот собирается брать оброк с сервисов, которые предлагают «тяжелый контент» (видео в разрешении 4K и 8K, приложений дополненной и виртуальной реальности и пр.).

Ранее все это обсуждалось на словах, сейчас предложение внесли в предварительный вариант «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы».

При этом российские сервисы (VK, Яндекса, Одноклассники и др.) новый налог затронуть не должен, он ориентирован на зарубежные, такие как YouTube или WhatsApp.

ФНС напомнила, как считать налог с дохода на маркетплейсе

Налоговики разъяснили, что нужно включать в доход всю сумму, которую покупатель заплатил продавцу, даже если до последнего деньги дошли за вычетом комиссии маркетплейса.

Это частая ошибка начинающих предпринимателей — показывать только чистые поступления на счет. Налоговая быстро выявляет расхождения и выставляет требование на компанию или ИП.

А ЭДО и ныне там Одни считают, что ЭДО — полезно, другие, что непонятно и тяжело. Не заморачивайтесь — прочитайте статью про ЭДО. Узнаете ответы на все вопросы и сможете безболезненно перейти. И всем читателям дополнительный бонус — бесплатный образец соглашения по ЭДО. Забирайте и изучайте. Забрать бесплатно

Как не получить штраф за шашлык

Начался сезон дач, огородов и, конечно, шашлыков. Но если неправильно сжечь мусор на участке или приготовить вкусняшки на углях, можно получить крупный штраф. Спойлер: от 5000 рублей, а если в регионе объявлен особый противопожарный режим, то и выше.

Из этой статьи узнаете, как сделать все правильно.

Спасибо, что дочитали до конца!

Ваша вот бы на дачу редакция