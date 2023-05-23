Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». У ФНС идет зачистка рядов: проверяют инспекторов, сливавших личные данные

Тут должна быть какая-то эпичная фраза, но у нас просто не нашлось слов. Похоже нас ждет скандал не меньше, чем с блогерами. Только речь уже пойдет об уголовных делах в отношении самих налоговиков.

Версия для печати
«Ночной бухгалтер». У ФНС идет зачистка рядов: проверяют инспекторов, сливавших личные данные
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Под проверку попали сотрудники ИФНС №14 в г. Москва. Под их учетными записями в системе в прошлом году происходила выгрузка баз данных по физлицам и компаниям. Причем налогоплательщики даже не состояли на учёте в этой инспекции.

Эксперт, который дал комментарий к этой новости, говорит, что продажа сведений несет массовый характер. Просто информация о внутренних проверках, скорее всего, не просачивается в СМИ.

image.png

Подарки от «Ночного бухгалтера»! Чтобы получить — читайте его в почте!

Подписчикам «НБ» рассылаем полезные образцы, инструкции, чек-листы и таблички.

Все, что нужно сделать подписаться на рассылку «Ночной бухгалтер» (форма ниже).

Сегодня в рассылке! Перечень документов для получения вычетов по НДФЛ. Следующий бонус пришлем в этот четверг — успейте подписаться.

Налоговые ошибки участников ВЭД

ВЭД для бухгалтера — это головная боль. Нужно не только правильно вести учет и собрать нужный комплект документов, но и не совершить при этом критических ошибок. Налоговый учет по ВЭД не легче бухгалтерского.

Мы пригласили экспертов, которые расскажут вам на бесплатном вебинаре 25 мая:

  • Какие ошибки чаще всего совершают участники ВЭД.

  • Какие налоговые схемы применять опасно.

  • Как грамотно спорить с налоговиками и снизить доначисления и штрафы.

Запишитесь на вебинар сейчас — сможете задать спикерам вопросы в прямом эфире.

Минтруд рассказал, как получить СНИЛС на нового сотрудника

Чтобы получить СНИЛС нужно заполнить и передать в СФР анкету АДВ-1. Ее должен подписать работник. Если он не может сделать этого (например, находится в длительной командировке), то анкету может подписать работодатель.

В инструкции есть информация и про сдачу ЕФС-1 — отчет можно отправить электронно, через личный кабинет и в бумажном виде (в том числе по почте).

Обеспеченных физлиц вызывают налоговики

Подозрения вызывают дорогие покупки и доходы без очевидного их источника. Мы уже писали о таких вызовах, тогда эксперты считали, что особо опасаться нечего. Но, похоже, тенденция продолжается.

Мы снова спросили эксперта, изменилась ли ситуация? Блогеров, например, очень активно проверяют и понятно, что для них все только начинается, вдруг с «физиками» та же история.

Читайте, что ответил эксперт.

Ждать подходящего случая для открытия своего бизнеса – нет смысла

Если у вас появилось желание, то начинайте прямо сейчас.

Нужна полезная информация, чтобы написать бизнес-план или рассчитать риски? Хотите узнать, что происходит на рынке в 2023 году?

На бесплатном вебинаре «Как начать свой бизнес: продукт, издержки, эффективность» 26 мая в 11:00 наши спикеры с многолетним стажем расскажут, какое выбрать направление, чтобы в дальнейшем иметь стабильный доход.

Записаться на бесплатный вебинар

Реклама: АО КБ "МОДУЛЬБАНК", ИНН 2204000595

Необычные статьи дня

Сегодня на «Клерке» вышли нестандартные статьи, которые вам стоит прочитать:

Кто-то участвует в споре, а кто-то подшучивает над участниками:

image.png

Спасибо, что дочитали до конца!

Ваша и нам бы корвалольчику редакция

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». У ФНС идет зачистка рядов: проверяют инспекторов, сливавших личные данные

Тут должна быть какая-то эпичная фраза, но у нас просто не нашлось слов. Похоже нас ждет скандал не меньше, чем с блогерами. Только речь уже пойдет об уголовных делах в отношении самих налоговиков.

«Ночной бухгалтер». У ФНС идет зачистка рядов: проверяют инспекторов, сливавших личные данные
Трудовое право

Перед началом работы надо будет знакомить сотрудника с правилами внутреннего распорядка

До подписания трудового договора сотрудника надо ознакомить под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, колдоговором, другими ЛНА работодателя. Эту норму хотят изменить.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Покупка недвижимости. Как теперь проверить продавца и получить данные собственника из Росреестра

В этом видео я расскажу как теперь проверить продавца и получить нужные данные из Росреестра при покупке недвижимости. Напомню, с 1 марта данные о собственниках были засекречены.

Поиск работы бухгалтеров

🔥Каких бухгалтеров ищут на «Клерке»: подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отпуска

Время массовых отпусков: электронный архив и дистанционное хранение документов

С наступлением лета начинается горячая пора — сезон отпусков. Разберем, как работодателю подготовится к этому периоду, а также чем ему в этом может помочь электронный архив и дистанционное хранение документов.

Время массовых отпусков: электронный архив и дистанционное хранение документов
Читать еще