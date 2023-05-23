«Ночной бухгалтер». У ФНС идет зачистка рядов: проверяют инспекторов, сливавших личные данные

Под проверку попали сотрудники ИФНС №14 в г. Москва. Под их учетными записями в системе в прошлом году происходила выгрузка баз данных по физлицам и компаниям. Причем налогоплательщики даже не состояли на учёте в этой инспекции.

Эксперт, который дал комментарий к этой новости, говорит, что продажа сведений несет массовый характер. Просто информация о внутренних проверках, скорее всего, не просачивается в СМИ.

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Налоговые ошибки участников ВЭД

ВЭД для бухгалтера — это головная боль. Нужно не только правильно вести учет и собрать нужный комплект документов, но и не совершить при этом критических ошибок. Налоговый учет по ВЭД не легче бухгалтерского.

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Минтруд рассказал, как получить СНИЛС на нового сотрудника

Чтобы получить СНИЛС нужно заполнить и передать в СФР анкету АДВ-1. Ее должен подписать работник. Если он не может сделать этого (например, находится в длительной командировке), то анкету может подписать работодатель.

В инструкции есть информация и про сдачу ЕФС-1 — отчет можно отправить электронно, через личный кабинет и в бумажном виде (в том числе по почте).

Обеспеченных физлиц вызывают налоговики

Подозрения вызывают дорогие покупки и доходы без очевидного их источника. Мы уже писали о таких вызовах, тогда эксперты считали, что особо опасаться нечего. Но, похоже, тенденция продолжается.

Мы снова спросили эксперта, изменилась ли ситуация? Блогеров, например, очень активно проверяют и понятно, что для них все только начинается, вдруг с «физиками» та же история.

Читайте, что ответил эксперт.

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Необычные статьи дня

Сегодня на «Клерке» вышли нестандартные статьи, которые вам стоит прочитать:

Кто-то участвует в споре, а кто-то подшучивает над участниками:

Спасибо, что дочитали до конца!

Ваша и нам бы корвалольчику редакция