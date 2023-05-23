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Бухгалтеры

Юрисконсульт против главбуха. Кто прав в этом конфликте? И кто важнее для компании?

У нас на форуме очередное горячее обсуждение! Юрисконсульт рассказывает про свои непростые взаимоотношения с главбухом компании, назвав ее самодуром и монстром. Но, далеко не все наши пользователи с ним согласны. Давайте вместе обсудим.
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Юрисконсульт против главбуха. Кто прав в этом конфликте? И кто важнее для компании?

Главбух-самодур и служебная записка

Фабула — главный бухгалтер написала служебную записку руководству, в который просит принять меры в отношении юрисконсульта.

По ее мнению, юрисконсульт компании игнорирует свои обязанности: договоры не читает, лицевые счета заполняет неправильно, допсоглашения своевременно не делает, приказы актуальные не пишет. Хотя, все эти обязанности прописаны в его должностных инструкциях. Требования бухгалтерии юрисконсульт, по словам главбуха, также игнорирует.

Автор с такими обвинениями категорически не согласен. Он считает, что все свои обязанности он исполняет в полном объеме, а бухгалтер — монстр, с которым надо бороться.

«Говорили умные люди, не иди туда работать, а то с главбухом хлебнёшь проблем. Работать действительно невозможно. Постоянно одни подставы. На днях она жалобу написала в таком истеричном тоне, что я просто не могу. С реквизитами уже достала. Организация небольшая и закупки проводятся малым закупом, то есть поставщики в договорах оставляют место, чтобы бухгалтер ручкой их сама написала. То ли пишет так, что сама разобрать потом не может, то ли делать абсолютно нечего и постоянно ищет виноватых. Больше всего меня удивил один момент в жалобе. Она указала, что Положением об оплате труда не предусмотрена выплата за вредность ей самой, то есть главному бухгалтеру, но она регулярно её себе выплачивает, но обвиняет в происходящем юриста, хотя положение обязана была сама проверять. Абсурдность ситуации в том, что данное положение не менялось последние 10 лет. До конца действия данного Колдоговора (ПОТ идёт как приложение) осталось полгода. Почему именно сейчас она пишет про данный косяк? Я не знаю, отображается ли её кляуза, но может кто-то подсказать, как бороться с данным монстром?»

Однако вместо поддержки, автор натолкнулся на непонимание со стороны наших читателей.

Претензии бухгалтера нашим пользователям показались более чем серьезными и оправданными. Споры продолжаются.

Должностные обязанности юриста

Все должностные обязанности юрисконсульта прописаны в  «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденному Постановлением Министерства Труда РФ N 37 от 21.08.1998 года. Напомним их.

Независимо от наименования должности (юрист, юрист-консультант, юрисконсульт) в его обязанности входит следующее:

  1. Разработка документов правового характера;

  2. Методическое руководство правовой работой в организации;

  3. Оказание помощи структурным подразделениям компании, ее сотрудникам и общественным организациям в подготовке и оформлении различных правовых документов;

  4. Участие в подготовке мотивированных ответов при отклонении претензий;

  5. Подготовка совместно с другими подразделениями или сотрудниками компании материалов о хищениях, растратах, недостачах и т.п. правонарушениях для передачи их в арбитражный суд, следственные и судебные органы, а также выполнение мер для учета и хранения, находящихся в производстве и законченных судебных и арбитражных дел;

  6. Принимать участие в разработке и реализации мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины на предприятии;

  7. Изучать, анализировать и обобщать результаты рассмотренных претензий, судебных и арбитражных дел;

  8. Проводить изучение и анализ практики заключения и исполнения договоров для  разработки предложений об устранении имеющихся недостатков с целью улучшения хозяйственно-финансовой деятельности компании;

  9. Оформлять материалы о привлечении работников организации к дисциплинарной и материальной ответственности, в соответствии с установленным порядком;

  10. Участвовать в работе по заключению различных договоров, проводить их правовую экспертизу;

  11. Разрабатывать условия коллективных трудовых договоров, участвовать в рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности;

  12. Осуществлять контроль над своевременностью представления справок, расчетов, объяснений и других материалов от работников и структурных подразделений организации, необходимых для подготовки ответов на претензии;

  13. Участвовать в подготовке предложений об изменении действующих или отмене утративших значение локальных нормативных актов, изданных на предприятии, а также в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности организации;

  14. Проводить работу по систематизированному учету и хранению действующих законодательных нормативных актов, в т.ч. совершать отметки об их отмене, изменениях и дополнениях, подготавливать справочную документацию на основе применения современных информационных технологий и вычислительных средств;

  15. Проводить консультационные работы с сотрудниками и должностными лицами организации в отношении изменений внесенных в действующее законодательство РФ. Консультировать указанных лиц по организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать содействие в оформлении документов и правовых актов и т.п.

А вы как считаете, кто прав в данной ситуации, и на чью сторону встанет руководство организации?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

11 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип mizeri
    mizeri
    Сотрудник
    38 минут назад

    Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк

    С реквизитами уже достала. Организация небольшая и закупки проводятся малым закупом, то есть поставщики в договорах оставляют место, чтобы бухгалтер ручкой их сама написала. То ли пишет так, что сама разобрать потом не может, то ли делать абсолютно нечего и постоянно ищет виноватых.

    Я вот тут с юрисконсультом не согласна точно.  Работу с договорами он должен наладить. Чтобы контрагентам передавали реквизиты и они заполняли их сами. Или допом к подписанному договору прикладывать. Чтобы бухгалтер руками такие вещи не делал. 

  • Логотип Валентина Батырева
    Валентина Батырева 29 минут назад

    Главный бухгалтер

    Из своего большого опыта более 10 лет мало видела опытных и умелых юристов. Все просто балоболы. 
    Только единицы юристов реально помогали работе компании. 
    Может , конечно, все бухи так считают))) Но просто именно бухам приходится все сводить и смотреть , чтобы было соответствие. 
    И в данном случае встаю на сторону главбуха. Все по делу. 
    Если главбух злоупотребляет выплатами себе, то на это нужно обратитья к гендиру. 
    Для компании важен главбух. На практике составление договоров это обычное дело всех бухов. 
    А вот выигрывать дела, составлять аппеляции, составлять различной сложности слияния компаний и восстановление в ЕГРЮЛ - это да, может помочь юрист. 

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    16 минут назад

    Светлана Вейс

    Работал ранее в похожей организации. Слишком много на мне было завязано. Написал заявление, а мне, типа, кинуть хочешь и уволили со скандалом. Вот думаю, что если здесь напишу, то что-нибудь похожее может получиться. А потом когда ходишь на собеседование, все задают один вопрос, если ты юрист работал по специальности, то зачем уволился? Это женщинам легче, они могут на детей сослаться. Они ведь и бегают без конца как на карусели, не дают сосредоточиться, и без конца спрашивают какую-то ерунду, которую главбух должен сам разруливать, но она на меня стрелки переводит. Совсем за человека не считают!

    Это цитата из комментариев автора-юриста. Далее читать не стала... Я бы тоже "сожрала" такого юриста... Истерики больше от юриста, чем от главного бухгалтера... А если учесть, что это бюджетная организация, то главбух права на 100%. 

    • Логотип nlukina
      nlukina 14 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      меня тоже от этой фразы перекосило

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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