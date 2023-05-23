Юрисконсульт против главбуха. Кто прав в этом конфликте? И кто важнее для компании?

У нас на форуме очередное горячее обсуждение! Юрисконсульт рассказывает про свои непростые взаимоотношения с главбухом компании, назвав ее самодуром и монстром. Но, далеко не все наши пользователи с ним согласны. Давайте вместе обсудим.

Главбух-самодур и служебная записка

Фабула — главный бухгалтер написала служебную записку руководству, в который просит принять меры в отношении юрисконсульта.

По ее мнению, юрисконсульт компании игнорирует свои обязанности: договоры не читает, лицевые счета заполняет неправильно, допсоглашения своевременно не делает, приказы актуальные не пишет. Хотя, все эти обязанности прописаны в его должностных инструкциях. Требования бухгалтерии юрисконсульт, по словам главбуха, также игнорирует.

Автор с такими обвинениями категорически не согласен. Он считает, что все свои обязанности он исполняет в полном объеме, а бухгалтер — монстр, с которым надо бороться.

«Говорили умные люди, не иди туда работать, а то с главбухом хлебнёшь проблем. Работать действительно невозможно. Постоянно одни подставы. На днях она жалобу написала в таком истеричном тоне, что я просто не могу. С реквизитами уже достала. Организация небольшая и закупки проводятся малым закупом, то есть поставщики в договорах оставляют место, чтобы бухгалтер ручкой их сама написала. То ли пишет так, что сама разобрать потом не может, то ли делать абсолютно нечего и постоянно ищет виноватых. Больше всего меня удивил один момент в жалобе. Она указала, что Положением об оплате труда не предусмотрена выплата за вредность ей самой, то есть главному бухгалтеру, но она регулярно её себе выплачивает, но обвиняет в происходящем юриста, хотя положение обязана была сама проверять. Абсурдность ситуации в том, что данное положение не менялось последние 10 лет. До конца действия данного Колдоговора (ПОТ идёт как приложение) осталось полгода. Почему именно сейчас она пишет про данный косяк? Я не знаю, отображается ли её кляуза, но может кто-то подсказать, как бороться с данным монстром?»

Однако вместо поддержки, автор натолкнулся на непонимание со стороны наших читателей.

Претензии бухгалтера нашим пользователям показались более чем серьезными и оправданными. Споры продолжаются.

Должностные обязанности юриста

Все должностные обязанности юрисконсульта прописаны в «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденному Постановлением Министерства Труда РФ N 37 от 21.08.1998 года. Напомним их.

Независимо от наименования должности (юрист, юрист-консультант, юрисконсульт) в его обязанности входит следующее:

Разработка документов правового характера; Методическое руководство правовой работой в организации; Оказание помощи структурным подразделениям компании, ее сотрудникам и общественным организациям в подготовке и оформлении различных правовых документов; Участие в подготовке мотивированных ответов при отклонении претензий; Подготовка совместно с другими подразделениями или сотрудниками компании материалов о хищениях, растратах, недостачах и т.п. правонарушениях для передачи их в арбитражный суд, следственные и судебные органы, а также выполнение мер для учета и хранения, находящихся в производстве и законченных судебных и арбитражных дел; Принимать участие в разработке и реализации мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины на предприятии; Изучать, анализировать и обобщать результаты рассмотренных претензий, судебных и арбитражных дел; Проводить изучение и анализ практики заключения и исполнения договоров для разработки предложений об устранении имеющихся недостатков с целью улучшения хозяйственно-финансовой деятельности компании; Оформлять материалы о привлечении работников организации к дисциплинарной и материальной ответственности, в соответствии с установленным порядком; Участвовать в работе по заключению различных договоров, проводить их правовую экспертизу; Разрабатывать условия коллективных трудовых договоров, участвовать в рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности; Осуществлять контроль над своевременностью представления справок, расчетов, объяснений и других материалов от работников и структурных подразделений организации, необходимых для подготовки ответов на претензии; Участвовать в подготовке предложений об изменении действующих или отмене утративших значение локальных нормативных актов, изданных на предприятии, а также в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности организации; Проводить работу по систематизированному учету и хранению действующих законодательных нормативных актов, в т.ч. совершать отметки об их отмене, изменениях и дополнениях, подготавливать справочную документацию на основе применения современных информационных технологий и вычислительных средств; Проводить консультационные работы с сотрудниками и должностными лицами организации в отношении изменений внесенных в действующее законодательство РФ. Консультировать указанных лиц по организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать содействие в оформлении документов и правовых актов и т.п.