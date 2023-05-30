Надо ли платить налог с выходного пособия

Сначала обратимся к Налоговому кодексу: ст. 217 НК фиксирует, что освобождены от налогов все виды компенсаций, связанных с увольнением работников.

Исключения — выходное пособие, месячный заработок при трудоустройстве, компенсации руководителю и главному бухгалтеру в той части, в которой они превышают трехкратный размер среднемесячного заработка (или шестикратный — для районов Крайнего Севера).

Другими словами — если вы платите не более трех окладов, платит налог не надо. Более того, льгота не зависит от должности: налог не нужен, хоть вы увольняете менеджера или директора/бухгалтера.

Кроме того, Трудовой кодекс перечисляет, когда работодатель платит пособие при увольнении — на основе ст. 178, 181, 279 ТК. Но есть уточнение: в трудовом или коллективном договоре могут быть другие случаи пособий.

Таким образом, ТК предусматривает выплату пособия при соглашении, если он указано в договоре или ЛНА. Но если компенсация указано только в соглашении сторон, удержание НДФЛ является предметом спора, а у надзорных органов и судов нет единой позиции.