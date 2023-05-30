Надо ли платить налог с выходного пособия

Сначала обратимся к Налоговому кодексу: ст. 217 НК фиксирует, что освобождены от налогов все виды компенсаций, связанных с увольнением работников.
Исключения — выходное пособие, месячный заработок при трудоустройстве, компенсации руководителю и главному бухгалтеру в той части, в которой они превышают трехкратный размер среднемесячного заработка (или шестикратный — для районов Крайнего Севера).
Другими словами — если вы платите не более трех окладов, платит налог не надо. Более того, льгота не зависит от должности: налог не нужен, хоть вы увольняете менеджера или директора/бухгалтера.
Кроме того, Трудовой кодекс перечисляет, когда работодатель платит пособие при увольнении — на основе ст. 178, 181, 279 ТК. Но есть уточнение: в трудовом или коллективном договоре могут быть другие случаи пособий.
Таким образом, ТК предусматривает выплату пособия при соглашении, если он указано в договоре или ЛНА. Но если компенсация указано только в соглашении сторон, удержание НДФЛ является предметом спора, а у надзорных органов и судов нет единой позиции.
Удерживать НДФЛ надо
Если пособие предусмотрено только в соглашении, но нет в договоре, необходимо платить НДФЛ. Такую позицию озвучивают надзорные органы и практика (например, письмо Минфина от 13.01.2021 № 03-04-05/519 или Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26.07.2022г. №88-20098/2022 г.).
Причина в том, что соглашение о расторжении — не вносит изменений в трудовой договор, не регулирует трудовую функцию, а фиксирует прекращение трудовых отношений. А значит, льготу в виде отсутствия НДФЛ нельзя применять.
Основной риск в том, что работник может обратиться в суд и потребовать выплаты суммы налога, которую удержали с пособия. Увы, единой позиции нет: иногда считают, что компания не должна удерживать налог, обязывая доплатить его работнику. А еще и компенсацию за задержку сроков выплаты (как при задержке зарплаты).
Часть судов, напротив, отказывает работникам, т.к. выходное пособие не предусмотрено ТК или трудовым договором и не является компенсацией в понимании ст. 217 НК, а значит подлежит налогообложению.
НДФЛ не нужен в пределах 3 окладов
Мнение основано на том, что соглашение об увольнении является частью трудового договора поэтому не надо платить налог с выплат не более трех окладов.
Эту позицию подтверждает определение Судебной коллегии ВС от 16.06.2017 № 307-КГ16-19781 по делу № А42-7562/2015.
Так, ВС РФ указал, что пособие как компенсация в сфере труда указано в ТК и выполняет социальную функцию защиты работника от временной потери дохода, так что облагать выплату НДФЛ не нужно.
Такое же мнение и у ФНС. В письме от 15.03.2019 № БС-4-11/4681@, ведомство уточняет, что выплаты на основании соглашении о расторжении договора освобождены от НДФЛ.
А вот позиция Минфина противоречива: до 2017 г. он поддерживал отсутствие налога, сейчас же говорит о том, что сумма должна быть не более трехкратного месячного заработка.
Мы считаем, что удержание НДФЛ с выходного пособия не противоречит законодательству. Но из-за противоречивой практики для закрытия рисков лучше максимально точно отобразить вашу позицию в кадровых документах.
Во-первых, проверьте в ЛНА и трудовых договорах — указана ли возможность платить компенсацию при соглашении сторон.
Можно также указать, что такую выплату можно оформить отдельным соглашением, которое будет неотъемлемой частью трудового договора. И тогда это позволит не удерживать НДФЛ с суммы выплат.
Кроме того, если вы удерживаете налог — надо определить и зафиксировать позицию с сотрудником, чтобы он потом не написал жалобу: удержать за него, выплатить, чтобы он заплатил налог сам и др.
Поэтому лучше всего — спросите вашу налоговую инспекцию. Т.к. вы работаете именно со своим отделением ФНС, опираться вы сможете именно на этот ответ.