Справки о расчетах с бюджетом больше не выдают, а бухгалтеры на аутсорсе злоупотребляют алкоголем. «Ночной бухгалтер» № 1455

Подарки от «Ночного бухгалтера»!
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Сегодня в рассылке: самые важные письма Минфина и ФНС по страховым взносам за январь-май 2023 года, о которых нужно знать бухгалтеру.
Справки уже не те…
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам ушла в прошлое. Налоговики выпустили пояснения и напомнили, что в новых реалиях 2023 года (ЕНС и прочие связанные с ним «радости») и справки теперь тоже новые и называются по-другому. Так, налогоплательщик может заказать:
справку о сальдо ЕНС;
справку о принадлежности сумм ЕНП;
справку об исполнении обязанностей по налогам.
Ключевое слово «может», на практике бухгалтеры неделями ждут ответа от ФНС. А те «счастливчики», кто получил заветные документы, разводят руками — суммы не бьются.
Астрологи объявили месяц штрафов из-за онлайн-касс
Налоговики очень любят проверять компании, чтобы они работали по 54-ФЗ. А если онлайн-кассы нет или неправильно выдан кассовый чек — штраф.
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Грядут поправки в НК по страховым взносам
Работодатели смогут сэкономить на дистанционщиках. Компенсацию за использование личного компьютера, ПО и прочего оборудования, средств защиты и т.д., освободят от обложения взносами.
Необлагаемой будет компенсация либо в пределах лимита — аж 35 рублей в день, либо в сумме документально подтвержденных расходов.
А ещё лимититуют размер суточных за разъездной характер работы. Лимит составит 700 рублей (как для командировок по России).
Наведут порядок и с выплатами старшим по дому. По новому проекту эти выплаты будут облагаться страховыми взносами.
Когда лечение — роскошь
Власти хотят ограничить маркетинговые бонусы для аптек. В ответ владельцы аптек грозятся повысить цены на лекарства до 20%. Не сказать, что нас удивляет очередное повышение цен, но болеть в наше время становится все дороже. Будем вспоминать бабушкины рецепты.
Разобраться со всеми нюансами НДС и не сойти с ума
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Бухгалтеры пьют на удаленке?
Главбух хочет избавиться от удаленщицы, которая регулярно работает в состоянии алкогольного опьянения. Служебные записки директору не помогают. Увольняться добровольно удаленщица отказывается. Главбуху даже приходится отключать ей доступ в 1С, чтобы потом не разгребать косяки.
Подписчики нашего канала сочувствуют потерпевшей и предлагают варианты, как вывести нерадивую сотрудницу на чистую воду и избавиться от нее без проследствий для фирмы.
Неужели издержки профессии? Хотя…
Полезности дня для бухгалтера
Это пригодится для работы:
Как защитить компьютерную программу и базу данных: правовые способы.
А это — для здоровья:
Не болейте и, спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша пьёт только витаминки редакция