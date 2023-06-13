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Справки о расчетах с бюджетом больше не выдают, а бухгалтеры на аутсорсе злоупотребляют алкоголем. «Ночной бухгалтер» № 1455

Бухгалтеров снова подстерегают изменения НК. Справки по расчетам теперь называются по-новому, но сути это не меняет -- получить их по запросу, тот еще квест. А бухгалтеры на удаленке тихонько лечат нервишки крепкими напитками, довела работа?

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Справки о расчетах с бюджетом больше не выдают, а бухгалтеры на аутсорсе злоупотребляют алкоголем. «Ночной бухгалтер» № 1455
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Сегодня в рассылке: самые важные письма Минфина и ФНС по страховым взносам за январь-май 2023 года, о которых нужно знать бухгалтеру.

Справки уже не те…

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам ушла в прошлое. Налоговики выпустили пояснения и напомнили, что в новых реалиях 2023 года (ЕНС и прочие связанные с ним «радости») и справки теперь тоже новые и называются по-другому. Так, налогоплательщик может заказать:

  • справку о сальдо ЕНС;

  • справку о принадлежности сумм ЕНП;

  • справку об исполнении обязанностей по налогам.

Ключевое слово «может», на практике бухгалтеры неделями ждут ответа от ФНС. А те «счастливчики», кто получил заветные документы, разводят руками — суммы не бьются.

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Астрологи объявили месяц штрафов из-за онлайн-касс

Налоговики очень любят проверять компании, чтобы они работали по 54-ФЗ. А если онлайн-кассы нет или неправильно выдан кассовый чек — штраф.

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Грядут поправки в НК по страховым взносам

Работодатели смогут сэкономить на дистанционщиках. Компенсацию за использование личного компьютера, ПО и прочего оборудования, средств защиты и т.д., освободят от обложения взносами.

Необлагаемой будет компенсация либо в пределах лимита — аж 35 рублей в день, либо в сумме документально подтвержденных расходов.

А ещё лимититуют размер суточных за разъездной характер работы. Лимит составит 700 рублей (как для командировок по России).

Наведут порядок и с выплатами старшим по дому. По новому проекту эти выплаты будут облагаться страховыми взносами.

Когда лечение — роскошь

Власти хотят ограничить маркетинговые бонусы для аптек. В ответ владельцы аптек грозятся повысить цены на лекарства до 20%. Не сказать, что нас удивляет очередное повышение цен, но болеть в наше время становится все дороже. Будем вспоминать бабушкины рецепты.

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Бухгалтеры пьют на удаленке?

Главбух хочет избавиться от удаленщицы, которая регулярно работает в состоянии алкогольного опьянения. Служебные записки директору не помогают. Увольняться добровольно удаленщица отказывается. Главбуху даже приходится отключать ей доступ в 1С, чтобы потом не разгребать косяки.

Подписчики нашего канала сочувствуют потерпевшей и предлагают варианты, как вывести нерадивую сотрудницу на чистую воду и избавиться от нее без проследствий для фирмы.

Неужели издержки профессии? Хотя…

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Полезности дня для бухгалтера

Это пригодится для работы:

А это — для здоровья:

Не болейте и, спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша пьёт только витаминки редакция

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