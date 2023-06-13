Справки о расчетах с бюджетом больше не выдают, а бухгалтеры на аутсорсе злоупотребляют алкоголем. «Ночной бухгалтер» № 1455

Справки уже не те…

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам ушла в прошлое. Налоговики выпустили пояснения и напомнили, что в новых реалиях 2023 года (ЕНС и прочие связанные с ним «радости») и справки теперь тоже новые и называются по-другому. Так, налогоплательщик может заказать:

справку о сальдо ЕНС;

справку о принадлежности сумм ЕНП;

справку об исполнении обязанностей по налогам.

Ключевое слово «может», на практике бухгалтеры неделями ждут ответа от ФНС. А те «счастливчики», кто получил заветные документы, разводят руками — суммы не бьются.