💥 Что изменится в страховых взносах: три поправки

Скоро в НК РФ внесут поправки, в том числе, по страховым взносам.

Речь идет о законопроекте с масштабными поправками в НК РФ, который внесен в Госдуму.

Выплаты старшим по дому

Больше не будет споров о начислении взносов на выплаты старшим по дому.

В НК РФ четко пропишут норму – такие выплаты облагаются взносами.

Вознаграждение начисляет управляющая компания на основании решения общего собрания собственников.

Кстати, ранее «Единая Россия» собиралась разработать законопроект, по которому выплаты старшим по дому освобождаются от налогов. Этим законопроектом хотели уточнить природу вознаграждения, так как это компенсационный доход добровольной деятельности.

Однако у Минфина иное мнение.

Компенсация дистанционщикам

35 рублей за каждый день работы дистанционщика будут необлагаемыми.

Это компенсация за использование:

оборудования;

программно-технических средств;

средств защиты информации;

иных средств.

Необлагаемой будет компенсация либо 35 рублей в день, либо в сумме документально подтвержденных расходов работника.

Разъездной характер работы

Для суточных за разъездной характер работы установят необлагаемый лимит 700 рублей в день.

Сейчас лимита нет и работодатели сами могут устанавливать размер суточных.

Таким образом, норма 700 рублей для взносов будет для: