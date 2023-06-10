Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Страховые взносы

💥 Что изменится в страховых взносах: три поправки

Скоро в НК РФ внесут поправки, в том числе, по страховым взносам.
81

Речь идет о законопроекте с масштабными поправками в НК РФ, который внесен в Госдуму.

Выплаты старшим по дому

Больше не будет споров о начислении взносов на выплаты старшим по дому.

В НК РФ четко пропишут норму – такие выплаты облагаются взносами.

Вознаграждение начисляет управляющая компания на основании решения общего собрания собственников.

Кстати, ранее «Единая Россия» собиралась разработать законопроект, по которому выплаты старшим по дому освобождаются от налогов. Этим законопроектом хотели уточнить природу вознаграждения, так как это компенсационный доход добровольной деятельности.

Однако у Минфина иное мнение.

Компенсация дистанционщикам

35 рублей за каждый день работы дистанционщика будут необлагаемыми.

Это компенсация за использование:

  • оборудования;

  • программно-технических средств;

  • средств защиты информации;

  • иных средств.

Необлагаемой будет компенсация либо 35 рублей в день, либо в сумме документально подтвержденных расходов работника.

Разъездной характер работы

Для суточных за разъездной характер работы установят необлагаемый лимит 700 рублей в день.

Сейчас лимита нет и работодатели сами могут устанавливать размер суточных.

Таким образом, норма 700 рублей для взносов будет для:

  • полевого довольствия;

  • суточных при разъездном характере работы;

  • надбавки за вахтовый метод работы.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетинг

    Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция

    Рассказываем, как с помощью рекламы в интернете продвинуть свое дело и повысить доходы. Узнаете пять шагов, которые помогут подняться в бухгалтерском аутсорсинге.

    Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция
    187
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Ведение бизнеса

    Due diligence при покупке бизнеса 

    Due diligence представляет собой проверку готового бизнеса. Это незаменимая процедура при его приобретении, позволяет покупателю понять, имеются ли какие-либо проблемы у выбранного предприятия, если да, то какие, и какие вложения потребуются. Любая сделка по приобретению готового бизнеса должна предваряться тщательной и скрупулезной проверкой. В большинстве случаев выявление существенных ранее не оговоренных недостатков может привести к выводу о нецелесообразности покупки либо будет хорошим поводом для дисконта к цене сделки.

    Due diligence при покупке бизнеса 
    163
    Логотип Novakid
    Novakid
    Общество

    Финансовая грамотность для детей: рекомендации эксперта

    Дети ходят в школу, чтобы обрести знания по математике, истории и языку, однако никто не учит их, как управлять деньгами с умом и ответственностью. Как объяснить ребенку, что потратить все деньги на сладости — не лучшая идея, и что новый смартфон не появляется по щелчку пальцев?

    Финансовая грамотность для детей: рекомендации эксперта
    57
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн
    Управление финансами

    Распределение прибыли участникам общества: как осуществляется и какие подводные камни у процедуры

    Целью любой коммерческой организации является получение прибыли и последующее её распределение участникам общества. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговым органом приводит к возникновению непредвиденных расходов. О том, что это за нарушения и как их избежать, мы поговорим ниже.

    Распределение прибыли участникам общества: как осуществляется и какие подводные камни у процедуры
    497
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Индивидуальный предприниматель

    Думаете, маленькие ИП не интересны налоговой? Суд доначислил страховые взносы магазину за помощь родственников

    Доначислить налоги могут даже ИП, которому помогают в работе родственники.

    Думаете, маленькие ИП не интересны налоговой? Суд доначислил страховые взносы магазину за помощь родственников
    291
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркетплейсы

    Маркетплейсы устанавливают правила и наказывают за нарушения 

    В этом году на Wildberries появился пункт, который полностью запретил продавцам делать самовыкуп. Предприимчивые селлеры для повышения рейтинга на маркетплейсах покупали свои же товары. Объем проданных товаров напрямую влияет на рейтинг магазина. Сегодня за покупку собственного товара продавца могут наказать на сумму равную 30% от суммы купленных у себя же товаров, но не менее 100 тысяч рублей.

    Маркетплейсы устанавливают правила и наказывают за нарушения 
    509
    Читать еще