Что писать в трудовом договоре при приеме работника, если СОУТ не проводилась

Вместе с тем отметим, что, как указано в п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 17 закона № 426‑ФЗ, в случае ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест работодатель обязан провести внеплановую специальную оценку условий труда на этих местах в течение 12 месяцев после указанного события.

Это означает, что на вновь созданном рабочем месте до момента проведения СОУТ на рабочих местах при приеме работников на работу невозможно отразить в трудовых договорах условия труда на рабочем месте.

Отметим, что единого подхода к определению правомерного поведения работодателя до получения необходимой информации об условиях труда на рабочих местах не имеется. На сайте онлайнинспекция.рф одни специалисты Роструда полагают, что до момента проведения СОУТ нет оснований для включения в трудовой договор пункта об условиях труда на рабочем месте.

Другие считают, что в подобных случаях в трудовом договоре необходимо отразить факт невозможности определить условия труда на рабочем месте до момента проведения СОУТ.

Минтруд, в свою очередь, полагает, что в такой ситуации в трудовом договоре могут быть указаны общие характеристики рабочего места: описание рабочего места, используемое оборудование и особенности работы с ним (см. письма от 26.03.2020 № 15-1/В-1375, от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-2516).

В правоприменительной практике также не выработана единая позиция по данному вопросу.

Некоторые суды считают, что ст. 57 ТК не предусматривает какую-либо отсрочку исполнения работодателем обязанности при заключении трудового договора внести в него условия труда на рабочем месте, а также условия о гарантиях и компенсациях, даже если СОУТ еще не проводилась.

Указывают, что до проведения СОУТ в трудовом договоре могут быть указаны общие характеристики рабочего места, в связи с чем привлекают работодателей к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП (см., например, решения Советского районного суда г. Красноярска Красноярского края от 29.01.2020 № 12-69/2020, Новоузенского районного суда Саратовской области от 28.04.2021 № 2-163/2021).

Имеется и противоположная позиция, согласно которой у работодателя до проведения на рабочих местах СОУТ отсутствует обязанность по включению в трудовой договор каких-либо сведений о характере трудовой функции в части установления условий труда на рабочем месте (см, например, решения Бузулукского районного суда Оренбургской области от 03.10.2018 № 12-1/-140/2018, Мурманского областного суда от 19.09.2017 № 21-413/2017).

Однако все специалисты сходятся в одном: после утверждения отчета о проведении СОУТ трудовой договор должен быть дополнен недостающей информацией о классе (подклассе) условий труда (см. письмо Минтруда от 26.03.2020 № 15-1/В-1375). Данный подход разделяют и суды (см. определение Архангельского областного суда от 12.08.2021 № 33-4590/2021).

Таким образом, вопрос внесения сведений в трудовые договоры об условиях труда на рабочем месте до момента проведения СОУТ трудовым законодательством не урегулирован.