Что писать в трудовом договоре при приеме работника, если СОУТ не проводилась

На вновь созданных рабочих местах при приеме работников на работу до момента проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) не представляется возможным отразить в трудовых договорах условия труда на рабочем месте.
Для целей определения класса (подкласса) условий труда на рабочих местах работников и внесения их в трудовые договоры работодателю следует провести СОУТ как можно скорее, после чего дополнить трудовые договоры работников недостающими условиями путем заключения дополнительного соглашения к нему.
Поясним.
В соответствии со ст. 57 ТК условия труда на рабочем месте подлежат обязательному включению в трудовой договор. Согласно ч. 2 ст. 209 ТК под условиями труда понимается совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
При этом условия труда по степени вредности и/или опасности подразделяются на 4 класса — оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.
Вредные условия труда дополнительно подразделяются на 4 подкласса, соответствующие 4 степеням:
подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени);
подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени);
подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени);
подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) — часть 1 ст. 14 закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее — закон № 426-ФЗ).
Как указано в ч. 2 ст. 3 и ч. 4 ст. 27 закона № 426‑ФЗ, условия труда на рабочем месте определяются по результатам специальной оценки условий труда (далее — СОУТ) или проведенной до 01.01.2014 аттестации рабочих мест.
Обратите внимание! Таким образом, на данный момент в трудовой договор каждого работника подлежат включению сведения о классах (подклассах), установленные по результатам проведенной СОУТ.
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Вместе с тем отметим, что, как указано в п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 17 закона № 426‑ФЗ, в случае ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест работодатель обязан провести внеплановую специальную оценку условий труда на этих местах в течение 12 месяцев после указанного события.
Это означает, что на вновь созданном рабочем месте до момента проведения СОУТ на рабочих местах при приеме работников на работу невозможно отразить в трудовых договорах условия труда на рабочем месте.
Отметим, что единого подхода к определению правомерного поведения работодателя до получения необходимой информации об условиях труда на рабочих местах не имеется. На сайте онлайнинспекция.рф одни специалисты Роструда полагают, что до момента проведения СОУТ нет оснований для включения в трудовой договор пункта об условиях труда на рабочем месте.
Другие считают, что в подобных случаях в трудовом договоре необходимо отразить факт невозможности определить условия труда на рабочем месте до момента проведения СОУТ.
Минтруд, в свою очередь, полагает, что в такой ситуации в трудовом договоре могут быть указаны общие характеристики рабочего места: описание рабочего места, используемое оборудование и особенности работы с ним (см. письма от 26.03.2020 № 15-1/В-1375, от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-2516).
В правоприменительной практике также не выработана единая позиция по данному вопросу.
Некоторые суды считают, что ст. 57 ТК не предусматривает какую-либо отсрочку исполнения работодателем обязанности при заключении трудового договора внести в него условия труда на рабочем месте, а также условия о гарантиях и компенсациях, даже если СОУТ еще не проводилась.
Указывают, что до проведения СОУТ в трудовом договоре могут быть указаны общие характеристики рабочего места, в связи с чем привлекают работодателей к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП (см., например, решения Советского районного суда г. Красноярска Красноярского края от 29.01.2020 № 12-69/2020, Новоузенского районного суда Саратовской области от 28.04.2021 № 2-163/2021).
Имеется и противоположная позиция, согласно которой у работодателя до проведения на рабочих местах СОУТ отсутствует обязанность по включению в трудовой договор каких-либо сведений о характере трудовой функции в части установления условий труда на рабочем месте (см, например, решения Бузулукского районного суда Оренбургской области от 03.10.2018 № 12-1/-140/2018, Мурманского областного суда от 19.09.2017 № 21-413/2017).
Однако все специалисты сходятся в одном: после утверждения отчета о проведении СОУТ трудовой договор должен быть дополнен недостающей информацией о классе (подклассе) условий труда (см. письмо Минтруда от 26.03.2020 № 15-1/В-1375). Данный подход разделяют и суды (см. определение Архангельского областного суда от 12.08.2021 № 33-4590/2021).
Таким образом, вопрос внесения сведений в трудовые договоры об условиях труда на рабочем месте до момента проведения СОУТ трудовым законодательством не урегулирован.
Полагаем, что оптимальным решением будет внесение сведений о характере трудовой функции в части установления условий труда на рабочем месте после проведения СОУТ.
Также относительно отражения в трудовом договоре гарантий и компенсаций отметим, что согласно абз. 7 ч. 2 ст. 57 ТК в трудовых договорах с работниками, принимаемыми на работу с вредными и/или опасными условиями труда, должны быть указаны компенсации за работу в таких условиях с указанием характеристик условий труда на рабочем месте.
Речь идет: о сокращенной продолжительности рабочего времени (ст. 92 ТК), ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске (ст. 117 ТК), повышенной оплате труда (ст. 147 ТК).
При этом, как отмечалось выше, определить характеристики условий труда на рабочих местах и исполнить обязанность по их отражению в трудовых договорах работников, а соответственно, и предоставлению гарантий и компенсаций в случае, если условия труда являются вредными и/или опасными, работодатель может, только руководствуясь результатами проведенной СОУТ.
Это означает, что до проведения СОУТ на вновь организованном рабочем месте оснований предоставлять гарантии и компенсации, связанные с работой во вредных условиях труда, не имеется.
Вместе с тем отметим, что в письме Минтруда от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-2516 разъяснено, что работодатель вправе до проведения указанной специальной оценки условий труда в рамках взаимодействия с социальными партнерами и работником определить возможность компенсации вредных (опасных) факторов при их последующем выявлении по результатам специальной оценки условий труда.
Полагаем, что данное разъяснение предоставляет работодателю право установить в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте, трудовых договорах с работниками условие о том, что при выявлении в последующем по результатам СОУТ факта воздействия на работника вредных и/или опасных факторов он обязуется предоставить им гарантии и компенсации, предусмотренные законом, за период с момента заключения трудового договора и до момента получения результатов СОУТ.
Такое условие не противоречит закону, поскольку улучшает положение работников (ст. 8 и 9 ТК).