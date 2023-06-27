Чем контракт отличается от трудового договора

Отличие трудового договора от контракта

В Большой советской энциклопедии сказано, что слово «контракт» происходит от латинского contractus и означает «то же, что и договор».

В словарях синонимов русского языка слова «договор» и «контракт» относят к синонимам. На практике, да и в некоторых законодательных актах, эти понятия часто смешивают.

ТК предусматривает одно название соглашения, заключаемого между работником и работодателем, на основании которого между ними возникают трудовые отношения, — это трудовой договор (ст. 16, 56 ТК).

В законодательстве также существуют термины «служебный контракт» и «эффективный контракт». Что они означают и чем отличаются от трудового договора, расскажем далее.

Отличие служебного контракта от трудового договора

Служебный контракт — это соглашение, заключенное между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим, о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы.

Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности сторон (ч. 1 ст. 23 закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ).

Он заключается на основе акта государственного органа о назначении на должность государственной гражданской службы (ч. 1 ст. 26 закона № 79-ФЗ).

Когда поступление на гражданскую службу осуществляется по конкурсу, акт государственного органа о назначении на должность издается в соответствии с решением конкурсной комиссии (ч. 1 ст. 26 закона № 79-ФЗ, абз. 1 п. 21, п. 22, абз. 1 п. 23 положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного указом Президента от 01.02.2005 № 112).

Таким образом, в отличие от трудового договора служебный контракт не является самостоятельным основанием для возникновения отношений. Таким актом выступает акт назначения гражданина на должность.

Примерная форма служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы и замещении должности государственной гражданской службы утверждена указом Президента от 16.02.2005 № 159 в соответствии с ч. 8 ст. 24 закона № 79-ФЗ.

В служебный контракт включают существенные и дополнительные условия, в отличие от трудового договора, условия которого подразделяются на обязательные и дополнительные.

Большая часть условий служебного контракта не устанавливается его сторонами в договорном порядке, как это происходит в трудовом договоре, а вытекает из требований нормативных актов. Волеизъявление сторон в этом случае сильно ограничено.

Приведем основные отличия трудового договора и служебного контракта в таблице.

Критерий сравнения Трудовой договор Служебный контракт Предмет регулирования Трудовая деятельность Государственная служба Законодательство ТК закон № 79-ФЗ Стороны Работник и работодатель Наниматель и государственный служащий

Отличие эффективного контракта от трудового договора

Термин «эффективный контракт» введен в оборот в 2012 году в связи с принятием программы совершенствования системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях, утвержденной распоряжением Правительства от 26.11.2012 № 2190-р.

Эффективный контракт — это трудовой договор, в котором конкретизированы должностные обязанности сотрудника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.

Существует типовая форма эффективного контракта, которая содержится в распоряжении правительства № 2190-р. На основании типовой формы работодатель разрабатывает собственную форму.

В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его трудовые функции, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования (раздел IV программы).

Суть эффективного контракта заключается в формировании новой системы оплаты труда, привязанной к результатам работы бюджетной организации (пп. «е» п. 1 указа Президента от 07.05.2012 № 597).

В системах оплаты труда учреждений рекомендуется использовать следующие выплаты стимулирующего и компенсационного характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за интенсивность труда; премия за высокие результаты работы; премия за выполнение особо важных и ответственных работ;

выплаты за качество выполняемых работ: надбавка за наличие квалификационной категории; премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания;

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: надбавка за выслугу лет; надбавка за стаж непрерывной работы;

премиальные выплаты по итогам работы: премия по итогам работы за месяц; премия по итогам работы за квартал; премия по итогам работы за год;

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: районный коэффициент; коэффициент за работу в пустынных и безводных местностях; коэффициент за работу в высокогорных районах; надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;



выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных: доплата за совмещение профессий (должностей); доплата за расширение зон обслуживания; доплата за увеличение объема работы; доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; доплата за выполнение работ различной квалификации; доплата за работу в ночное время;

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Таким образом, эффективный контракт представляет собой трудовой договор, который содержит положения, взаимоувязывающие вознаграждение за труд и результаты этого труда.

Это попытка осовременить организацию труда в бюджетном секторе, сделать ее наиболее соответствующей потребностям общества, придать направление на качественную оценку трудового вклада каждого сотрудника. Но при этом все необходимые правила уже установлены трудовым законодательством.

Отличие контракта от срочного трудового договора

На государственной гражданской службе представитель нанимателя может заключать с гражданским служащим либо служебный контракт на неопределенный срок (без ограничения срока), либо срочный служебный контракт (ст. 25 закона № 79-ФЗ).

Срочный служебный контракт заключается, когда отношения, связанные с гражданской службой, нельзя установить на неопределенный срок с учетом категории замещаемой должности или условий прохождения гражданской службы, если иное не предусмотрено законом № 79-ФЗ и иными законами (ч. 3 ст. 25 закона № 79-ФЗ).

Перечень случаев, в которых заключается срочный служебный контракт, приведен в ч. 4 ст. 25 закона № 79-ФЗ. Он может заключаться, в частности:

на время, необходимое для выполнения конкретного задания;

на период замещения отсутствующего сотрудника, за которым сохранена его должность;

замещения должности категории «руководители» или «помощники (советники)»;

замещения должности в органе, образованном на определенный срок;

замещения должности в порядке ротации и так далее.

Данный перечень не является исчерпывающим.

Законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами могут быть предусмотрены и иные случаи, когда заключается такой служебный контракт (п. 8 ч. 4 ст. 25 закона № 79-ФЗ).

Срочный служебный контракт заключается на срок от 1 года до 5 лет, если законом № 79-ФЗ не установлен иной срок (ч. 2 ст. 25 закона № 79-ФЗ).

Работодатель обязан заключить срочный трудовой договор в случаях, когда нельзя установить трудовые отношения на неопределенный срок из-за характера работы и условий ее выполнения (ч. 2 ст. 58 ТК, абз. 1 п. 13 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Перечень таких случаев установлен в части 1 статьи 59 ТК и к ним, в частности, относятся:

исполнение обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы (например, если работница находится в отпуске по уходу за ребенком);

на время выполнения временных (до 2 месяцев) работ;

для выполнения определенной работы, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой.

Работодатель может заключить срочный трудовой договор по соглашениюс сотрудником в строго определенных случаях. Все они перечислены в части 2 статьи 59 ТК. Характер предстоящей работы и условия выполнения в таких случаях не имеют значения (ч. 2 ст. 58 ТК, п. 13 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Так, по соглашению сторон срочный трудовой договор можно заключить, если работник:

является пенсионером по возрасту;

поступает на работу по совместительству;

принимается на должность руководителя (заместителя руководителя) или главного бухгалтера организации;

является студентом-очником;

поступает на работу к работодателю, который является некоммерческой организацией (за исключением государственных и муниципальных учреждений, госкорпораций, публично-правовых компаний, госкомпаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями, потребительских кооперативов) и численность работников у которого не превышает 35 человек.

Основание срочности — обязательное условие, которое должно быть включено в срочный трудовой договор с работником (ч. 2 ст. 57 ТК).

Основной срок, который нельзя превышать при заключении срочного трудового договора, — 5 лет. Иной срок может быть установлен ТК или законами (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК).

Например, он может следовать из основания заключения срочного договора. Так, этот срок упоминается, если речь идет о временных (до двух месяцев) работах (ч. 1 ст. 59 ТК).

Срочный трудовой договор и срочный служебный контракт имеют общие черты. Их оформляют в случаях, когда нельзя установить отношения на неопределенный срок. Однако они отличаются и по кругу регулируемых отношений, и по основаниям заключения.