Как отозвать дистанционного работника из отпуска

Могут случиться ситуации, когда «удаленщику» нужно выполнить какую-то работу во время своего отпуска.

Обязан ли работодатель в таком случае оформлять отзыв?

Специалисты Минтруда в своем письме отмечают, что правила отзыва работника из ежегодного оплачиваемого отпуска определяет сам работодатель. Их можно зафиксировать в перечисленных выше документах.

В этих правилах необходимо определить случаи, когда «удаленщика» можно отозвать из отпуска, форма соответствующего уведомления или согласия работника, способы получения этих документов.

Кроме того, должно быть определено, при каких обстоятельствах работодатель не имеет права отозвать работника.

Нужно также помнить, что отозвать работника работодатель может только с его согласия, за исключением чрезвычайных ситуаций, а также в исключительных случаях, когда отпуск работника может негативно отразиться на работе всей организации.