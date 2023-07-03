Отпуска

Как отозвать дистанционного работника из отпуска

Работник, который трудится дистанционно, ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск. У работодателя возникла необходимость отозвать его с отдыха. Как сделать это правильно?

Версия для печати
Как отозвать дистанционного работника из отпуска
Иллюстрация: gpointstudio/freepik

На этот вопрос Минтруд ответил в письме от 07.06.2023 № 14-6/ООГ-3949.

Дистанционная работа: нюансы

Дистанционной считается работа, которая выполняется вне места нахождения работодателя и стационарного рабочего места.

Работодатель заключает с работником, который работает удаленно, соответствующий договор или дополнительное соглашение к стандартному трудовому договору, если работник до этого выполнял свои обязанности в офисе.

На «удаленщиков» распространяется действие ТК и других актов, в которых содержатся нормы трудового права.

Эта категория работников имеет те же самые права, что и другие работники в штате:

  • право на еженедельный и ежедневный отдых;

  • на заработную плату в полном объеме;

  • на ежегодный оплачиваемый отпуск;

  • на стимулирующие выплаты, к которым, в частности, относятся премии.

Режим рабочего времени и времени отдыха для «удаленщика» может быть установлен трудовым договором или им самим.

Работодатель отражает все договоренности и нюансы работы для дистанционных работников в трудовых договорах с ними, колдоговоре или отдельном ЛНА фирмы.

Научитесь рассчитывать зарплату, премии, отпускные, больничные и другие пособия без ошибок. Узнайте на примерах, как выплачивать зарплату по правилам 2023 года. Пройдите курс профпереподготовки и получите официальный диплом. Смотреть бесплатный урок из курса.

Отзыв из отпуска: как правильно

Могут случиться ситуации, когда «удаленщику» нужно выполнить какую-то работу во время своего отпуска.

Обязан ли работодатель в таком случае оформлять отзыв?

Специалисты Минтруда в своем письме отмечают, что правила отзыва работника из ежегодного оплачиваемого отпуска определяет сам работодатель. Их можно зафиксировать в перечисленных выше документах.

В этих правилах необходимо определить случаи, когда «удаленщика» можно отозвать из отпуска, форма соответствующего уведомления или согласия работника, способы получения этих документов.

Кроме того, должно быть определено, при каких обстоятельствах работодатель не имеет права отозвать работника.

Нужно также помнить, что отозвать работника работодатель может только с его согласия, за исключением чрезвычайных ситуаций, а также в исключительных случаях, когда отпуск работника может негативно отразиться на работе всей организации.

Это в полной мере относится и к дистанционным работникам.

Отозвать «удаленщика» из отпуска можно только при наличии его согласия.

Если оно имеется, работодатель издает соответствующий приказ. Затем нужно пересчитать отпускные и внести поправки в график отпусков, утвержденный в организации.

План счетов

Счет 10 в бухучете: субсчета и проводки

Материальные затраты присутствуют в деятельности почти каждой организации. При этом необходимо правильно отражать в бухучете информацию о материалах. В статье приведены порядок учета активов, проводки и документы для оформления операций.

Счет 10 в бухучете: субсчета и проводки

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Медосмотры

Станет проще получить психологическую помощь. С 1 июля в поликлиниках России заработали кабинеты медико-психологической поддержки

Психиатрической помощи населению станет доступней. С 1 июля в поликлиниках должны были открыться кабинеты медико-психологической поддержки — обратиться к психологу можно в рамках ОМС.

Станет проще получить психологическую помощь. С 1 июля в поликлиниках России заработали кабинеты медико-психологической поддержки

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Право

Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму

Не каждая компания может нанять профессионального юриста. Однако договоры с контрагентами и сотрудниками никуда не исчезают, и проблему приходится решать самому бухгалтеру. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы потом не стать фигурантом уголовного дела.

Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму
ЭДО

Бухгалтеры обсуждают, какими документами подтвердить транспортные расходы компании. Хватит ли только накладной?

В редакцию «Клерка» пришло письмо, где бухгалтер спросила, обязательно ли составлять товарно-транспортную накладную для подтверждения расходов компании. Это уже второе такое письмо за месяц.

Читать еще