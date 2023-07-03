Как отозвать дистанционного работника из отпуска

На этот вопрос Минтруд ответил в письме от 07.06.2023 № 14-6/ООГ-3949.
Дистанционная работа: нюансы
Дистанционной считается работа, которая выполняется вне места нахождения работодателя и стационарного рабочего места.
Работодатель заключает с работником, который работает удаленно, соответствующий договор или дополнительное соглашение к стандартному трудовому договору, если работник до этого выполнял свои обязанности в офисе.
На «удаленщиков» распространяется действие ТК и других актов, в которых содержатся нормы трудового права.
Эта категория работников имеет те же самые права, что и другие работники в штате:
право на еженедельный и ежедневный отдых;
на заработную плату в полном объеме;
на ежегодный оплачиваемый отпуск;
на стимулирующие выплаты, к которым, в частности, относятся премии.
Режим рабочего времени и времени отдыха для «удаленщика» может быть установлен трудовым договором или им самим.
Работодатель отражает все договоренности и нюансы работы для дистанционных работников в трудовых договорах с ними, колдоговоре или отдельном ЛНА фирмы.
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Отзыв из отпуска: как правильно
Могут случиться ситуации, когда «удаленщику» нужно выполнить какую-то работу во время своего отпуска.
Обязан ли работодатель в таком случае оформлять отзыв?
Специалисты Минтруда в своем письме отмечают, что правила отзыва работника из ежегодного оплачиваемого отпуска определяет сам работодатель. Их можно зафиксировать в перечисленных выше документах.
В этих правилах необходимо определить случаи, когда «удаленщика» можно отозвать из отпуска, форма соответствующего уведомления или согласия работника, способы получения этих документов.
Кроме того, должно быть определено, при каких обстоятельствах работодатель не имеет права отозвать работника.
Нужно также помнить, что отозвать работника работодатель может только с его согласия, за исключением чрезвычайных ситуаций, а также в исключительных случаях, когда отпуск работника может негативно отразиться на работе всей организации.
Это в полной мере относится и к дистанционным работникам.
Отозвать «удаленщика» из отпуска можно только при наличии его согласия.
Если оно имеется, работодатель издает соответствующий приказ. Затем нужно пересчитать отпускные и внести поправки в график отпусков, утвержденный в организации.